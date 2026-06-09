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Tüyler Diken Diken: Edis'in "Delikanlım" Yorumu Sosyal Medyayı Salladı!

Tüyler Diken Diken: Edis'in "Delikanlım" Yorumu Sosyal Medyayı Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2026 - 09:28
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Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Edis, yıllardır sadece kendi hitleriyle değil sahnede yarattığı atmosferle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Güçlü vokali, dans performansları ve enerjisiyle her konseri adeta bir şova dönüştüren başarılı sanatçı, bu kez kendi şarkılarıyla değil seslendirdiği bir cover performansıyla gündemde. Harbiye Açıkhava'da Yıldız Tilbe'nin unutulmaz eseri 'Delikanlım'ı yorumlayan Edis, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Türk pop müziğinin son yıllardaki en güçlü yıldızlarından biri olan Edis, yalnızca şarkılarıyla değil sahnedeki enerjisi, dans performansları ve bitmek bilmeyen karizmasıyla da milyonların sevgisini kazanmayı başardı.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en güçlü yıldızlarından biri olan Edis, yalnızca şarkılarıyla değil sahnedeki enerjisi, dans performansları ve bitmek bilmeyen karizmasıyla da milyonların sevgisini kazanmayı başardı.

'Benim Ol', 'Martılar', 'Arıyorum', 'Yalancı' ve 'Çok Çok' gibi hitlerle listeleri altüst eden başarılı sanatçı, pop müziğin günümüzdeki en önemli temsilcileri arasında gösteriliyor. Konser biletleri dakikalar içinde tükenen, sosyal medyada paylaştığı her performans olay olan Edis; güçlü sahne hakimiyeti, kusursuz şovları ve canlı performanslarıyla da sık sık övgü topluyor. Ancak başarılı şarkıcının dikkat çeken tek yönü kendi şarkıları değil. Edis, yıllardır Türk pop müziğinin unutulmaz klasiklerini yeniden yorumlayarak da büyük beğeni kazanıyor. Özellikle eski hitlere kattığı modern dokunuş, onun cover çalışmalarını diğer örneklerden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

Son olarak Edis'in gündeme oturan performansı Yıldız Tilbe'nin efsaneleşen şarkısı "Delikanlım" oldu.

Edis'in cover konusundaki başarısından söz ederken ilk duraklardan biri hiç şüphesiz 'Buz Kırağı' oluyor. Yıldız Tilbe'nin birbirinden ünlü isimler tarafından yeniden yorumlanan şarkılarından oluşan projede yer alan Edis, bu duygusal parçaya kendi tarzını katmayı başarmıştı. Elektronik pop altyapısıyla yeniden şekillenen 'Buz Kırağı', yayınlandığı dönemde hem müzik eleştirmenlerinden hem de dinleyicilerden olumlu yorumlar almıştı.

Başarılı sanatçının en çok konuşulan coverlarından biri de kuşkusuz Rafet El Roman'ın unutulmaz şarkısı 'Yalancı Şahidim' oldu. İlk olarak konserlerinde seslendirmeye başlayan Edis'in bu yorumu kısa sürede sosyal medyada yayılmış, performans videoları milyonlarca kez izlenmişti. Gelen yoğun talep üzerine şarkıyı dijital platformlarda da yayınlayan sanatçı, eski bir klasiği genç kuşaklarla yeniden buluşturmayı başarmıştı.

Son olarak, Harbiye Açıkhava konserinde 'Delikanlım' şarkısını seslendiren başarılı sanatçı, performansıyla adeta geceye damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler binlerce kez paylaşılırken, dinleyicilerden gelen övgü dolu yorumlar da dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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