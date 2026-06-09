Tüyler Diken Diken: Edis'in "Delikanlım" Yorumu Sosyal Medyayı Salladı!

Edis'in cover konusundaki başarısından söz ederken ilk duraklardan biri hiç şüphesiz 'Buz Kırağı' oluyor. Yıldız Tilbe'nin birbirinden ünlü isimler tarafından yeniden yorumlanan şarkılarından oluşan projede yer alan Edis, bu duygusal parçaya kendi tarzını katmayı başarmıştı. Elektronik pop altyapısıyla yeniden şekillenen 'Buz Kırağı', yayınlandığı dönemde hem müzik eleştirmenlerinden hem de dinleyicilerden olumlu yorumlar almıştı.

Başarılı sanatçının en çok konuşulan coverlarından biri de kuşkusuz Rafet El Roman'ın unutulmaz şarkısı 'Yalancı Şahidim' oldu. İlk olarak konserlerinde seslendirmeye başlayan Edis'in bu yorumu kısa sürede sosyal medyada yayılmış, performans videoları milyonlarca kez izlenmişti. Gelen yoğun talep üzerine şarkıyı dijital platformlarda da yayınlayan sanatçı, eski bir klasiği genç kuşaklarla yeniden buluşturmayı başarmıştı.

Son olarak, Harbiye Açıkhava konserinde 'Delikanlım' şarkısını seslendiren başarılı sanatçı, performansıyla adeta geceye damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler binlerce kez paylaşılırken, dinleyicilerden gelen övgü dolu yorumlar da dikkat çekti.