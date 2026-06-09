Tüyler Diken Diken: Edis'in "Delikanlım" Yorumu Sosyal Medyayı Salladı!
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Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Edis, yıllardır sadece kendi hitleriyle değil sahnede yarattığı atmosferle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Güçlü vokali, dans performansları ve enerjisiyle her konseri adeta bir şova dönüştüren başarılı sanatçı, bu kez kendi şarkılarıyla değil seslendirdiği bir cover performansıyla gündemde. Harbiye Açıkhava'da Yıldız Tilbe'nin unutulmaz eseri 'Delikanlım'ı yorumlayan Edis, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Türk pop müziğinin son yıllardaki en güçlü yıldızlarından biri olan Edis, yalnızca şarkılarıyla değil sahnedeki enerjisi, dans performansları ve bitmek bilmeyen karizmasıyla da milyonların sevgisini kazanmayı başardı.
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Son olarak Edis'in gündeme oturan performansı Yıldız Tilbe'nin efsaneleşen şarkısı "Delikanlım" oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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