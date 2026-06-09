Doğum Günü Organizasyonlarıyla Meşhur Fahriye Evcen'den 40 Yaş Kutlaması!
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Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Fahriye Evcen, yalnızca başarılı kariyeri ve örnek gösterilen aile hayatıyla değil, her yıl sosyal medyada büyük ilgi gören doğum günü kutlamalarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaprak Dökümü'nden Çalıkuşu'na, Evim Sensin'den Alparslan: Büyük Selçuklu'ya uzanan kariyer yolculuğunda milyonların sevgisini kazanan güzel oyuncu, yıllardır güzelliğiyle olduğu kadar enerjisiyle de konuşuluyor. Burak Özçivit ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen, bu kez 40. yaş kutlamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Fahriye Evcen denince akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz yıllara meydan okuyan güzelliği oluyor.
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Anne olduktan sonra kariyerine kısa bir ara veren oyuncu, son dönemde yeniden projeleriyle gündeme gelmeye başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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