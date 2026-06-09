Doğum Günü Organizasyonlarıyla Meşhur Fahriye Evcen'den 40 Yaş Kutlaması!

Ancak başarılı oyuncu, yalnızca ekranların en beğenilen yüzlerinden biri olmakla kalmayıp kariyeri boyunca yer aldığı projelerle de milyonların sevgisini kazanan isimlerden biri haline geldi. Almanya'da başlayan hayat hikayesini Türkiye'de yıldızlığa dönüştüren Evcen, bugün hem oyunculuğu hem de mutlu aile yaşantısıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Televizyon kariyerine genç yaşlarda adım atan Fahriye Evcen'in asıl büyük çıkışı ise hiç şüphesiz Yaprak Dökümü dizisindeki Necla karakteriyle oldu. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan dizideki performansıyla geniş kitlelere ulaşan oyuncu, kısa sürede ekranların vazgeçilmez kadın yıldızlarından biri haline geldi.

Ardından Özcan Deniz ile başrolünü paylaştığı Evim Sensin filmiyle sinema dünyasında da adından söz ettirdi. Romantik ve dramatik sahnelerdeki başarısıyla dikkat çeken Evcen, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle bir kez daha izleyicilerin gönlünü fethetti.

Çalıkuşu'nun Fahriye Evcen için ayrı bir önemi daha vardı. Çünkü oyuncu, bugün hayatını paylaştığı Burak Özçivit ile bu dizinin setinde tanıştı. Ekran uyumları kısa sürede gerçek bir aşka dönüşen çift, yıllar boyunca magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri oldu. 2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen ikili, o günden bu yana örnek gösterilen ünlü çiftler arasında yer alıyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in mutluluğu zamanla büyüdü. Çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Karan'ın dünyaya gelişi magazin gündeminde günlerce konuşulurken, çiftin ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla aileleri daha da genişledi. Çocuklarını gözlerden mümkün olduğunca uzak büyütmeye çalışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, zaman zaman yaptıkları aile paylaşımlarıyla da takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle Evcen'in çocuklarıyla geçirdiği anları paylaştığı kareler kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alıyor.