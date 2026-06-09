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Doğum Günü Organizasyonlarıyla Meşhur Fahriye Evcen'den 40 Yaş Kutlaması!

Doğum Günü Organizasyonlarıyla Meşhur Fahriye Evcen'den 40 Yaş Kutlaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2026 - 12:27
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Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Fahriye Evcen, yalnızca başarılı kariyeri ve örnek gösterilen aile hayatıyla değil, her yıl sosyal medyada büyük ilgi gören doğum günü kutlamalarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaprak Dökümü'nden Çalıkuşu'na, Evim Sensin'den Alparslan: Büyük Selçuklu'ya uzanan kariyer yolculuğunda milyonların sevgisini kazanan güzel oyuncu, yıllardır güzelliğiyle olduğu kadar enerjisiyle de konuşuluyor. Burak Özçivit ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen, bu kez 40. yaş kutlamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Fahriye Evcen denince akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz yıllara meydan okuyan güzelliği oluyor.

Fahriye Evcen denince akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz yıllara meydan okuyan güzelliği oluyor.

Ancak başarılı oyuncu, yalnızca ekranların en beğenilen yüzlerinden biri olmakla kalmayıp kariyeri boyunca yer aldığı projelerle de milyonların sevgisini kazanan isimlerden biri haline geldi. Almanya'da başlayan hayat hikayesini Türkiye'de yıldızlığa dönüştüren Evcen, bugün hem oyunculuğu hem de mutlu aile yaşantısıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Televizyon kariyerine genç yaşlarda adım atan Fahriye Evcen'in asıl büyük çıkışı ise hiç şüphesiz Yaprak Dökümü dizisindeki Necla karakteriyle oldu. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan dizideki performansıyla geniş kitlelere ulaşan oyuncu, kısa sürede ekranların vazgeçilmez kadın yıldızlarından biri haline geldi.

Ardından Özcan Deniz ile başrolünü paylaştığı Evim Sensin filmiyle sinema dünyasında da adından söz ettirdi. Romantik ve dramatik sahnelerdeki başarısıyla dikkat çeken Evcen, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle bir kez daha izleyicilerin gönlünü fethetti.

Çalıkuşu'nun Fahriye Evcen için ayrı bir önemi daha vardı. Çünkü oyuncu, bugün hayatını paylaştığı Burak Özçivit ile bu dizinin setinde tanıştı. Ekran uyumları kısa sürede gerçek bir aşka dönüşen çift, yıllar boyunca magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri oldu. 2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen ikili, o günden bu yana örnek gösterilen ünlü çiftler arasında yer alıyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in mutluluğu zamanla büyüdü. Çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Karan'ın dünyaya gelişi magazin gündeminde günlerce konuşulurken, çiftin ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla aileleri daha da genişledi. Çocuklarını gözlerden mümkün olduğunca uzak büyütmeye çalışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, zaman zaman yaptıkları aile paylaşımlarıyla da takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle Evcen'in çocuklarıyla geçirdiği anları paylaştığı kareler kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alıyor.

Anne olduktan sonra kariyerine kısa bir ara veren oyuncu, son dönemde yeniden projeleriyle gündeme gelmeye başladı.

Anne olduktan sonra kariyerine kısa bir ara veren oyuncu, son dönemde yeniden projeleriyle gündeme gelmeye başladı.

Evcen, uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi. Ünlü isim, sosyal medya paylaşımları, reklam iş birlikleri ve yeni proje görüşmeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son zamanlarda ise güzel oyuncunun kariyerinden çok doğum günü kutlamaları konuşuluyor. 4 Haziran'da 40 yaşına giren Fahriye Evcen, yeni yaşını yakın dostları ve sevdikleriyle birlikte kutladı. Baştan sona pembe konseptle hazırlanan organizasyonda her detay dikkat çekti. Pembe tonlarındaki kıyafeti, çiçeklerle süslenen doğum günü pastası ve dekorasyon sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncunun kutlamadan paylaştığı kareler kısa sürede binlerce yorum aldı. 'Kırk yıldır çiçek açıyor' notuyla yaptığı paylaşım, hayranlarından yoğun ilgi görürken sosyal medya kullanıcıları Fahriye Evcen'in yıllar geçtikçe daha da güzelleştiğini söyledi. Birçok kişi oyuncunun 40 yaşına girdiğine inanmakta zorlandığını dile getirirken, Evcen'in fit görüntüsü ve enerjisi de övgü topladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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