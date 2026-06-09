Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'dan İlk Açıklama Geldi!
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Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran yasaklı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporlar savcılığa ulaştı. Aralarında Mabel Matiz ve Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın da bulunduğu bazı isimlerin test sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıkmıştı. Mabel Matiz'in ardından Yağmur Ünal'dan da açıklama geldi.
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Son haftaların en çok konuşulan gündemlerinden biri olan yasaklı madde soruşturmasında yeni test sonuçları ortaya çıktı.
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Soruşturmada adı geçen isimlerden biri de Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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