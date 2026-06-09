Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'dan İlk Açıklama Geldi!

Yasaklı madde soruşturmasında test sonucunun pozitif çıktığı iddia edilen isimlerden Yağmur Ünal da sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Ünal, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Sonuçlara henüz ulaşmadığını belirten Ünal, ortada büyük bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü ifade etti. Gerekmesi halinde kendi yaptırdığı testlerin sonuçlarını da kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağını söyleyen Ünal, bu süreçte kendisine destek veren ailesine, arkadaşlarına ve takipçilerine teşekkür etti.

'Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle ve kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşmadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bunun için gerekirse kendi yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde ben de şeffaf şekilde paylaşacağım 🙏

Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim 🤍'