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Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'dan İlk Açıklama Geldi!

Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'dan İlk Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2026 - 11:24
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Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran yasaklı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporlar savcılığa ulaştı. Aralarında Mabel Matiz ve Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın da bulunduğu bazı isimlerin test sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıkmıştı. Mabel Matiz'in ardından Yağmur Ünal'dan da açıklama geldi.

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Son haftaların en çok konuşulan gündemlerinden biri olan yasaklı madde soruşturmasında yeni test sonuçları ortaya çıktı.

Son haftaların en çok konuşulan gündemlerinden biri olan yasaklı madde soruşturmasında yeni test sonuçları ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden biyolojik örnekler alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

8 Haziran tarihinde dosyaya giren yeni raporlarda aralarında Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca ile Yağmur Ünal'ın da bulunduğu bazı isimlerin test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü. Basına yansıyan raporlarda Mabel Matiz'in saç ve idrar örneklerinde, Yağmur Ünal'ın ise saç örneğinde yasaklı maddeye rastlandığı iddia edildi. Aynı raporlarda farklı isimlere ait başka pozitif sonuçların da yer aldığı belirtildi.

Raporların gündeme gelmesinin ardından gözler ilk olarak Mabel Matiz'e çevrildi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Matiz, Adli Tıp sürecinin ardından kendi imkanlarıyla yaptırdığı testlerin negatif sonuç verdiğini belirterek raporlarda bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü ifade etti. Sürecin netleşmesini beklediğini söyleyen sanatçı, kamuoyuna yansıyan sonuçlara itiraz ettiğini duyurdu.

Soruşturmada adı geçen isimlerden biri de Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal oldu.

Soruşturmada adı geçen isimlerden biri de Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal oldu.

Yasaklı madde soruşturmasında test sonucunun pozitif çıktığı iddia edilen isimlerden Yağmur Ünal da sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Ünal, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Sonuçlara henüz ulaşmadığını belirten Ünal, ortada büyük bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü ifade etti. Gerekmesi halinde kendi yaptırdığı testlerin sonuçlarını da kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağını söyleyen Ünal, bu süreçte kendisine destek veren ailesine, arkadaşlarına ve takipçilerine teşekkür etti.

'Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle ve kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşmadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bunun için gerekirse kendi yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde ben de şeffaf şekilde paylaşacağım 🙏

Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim 🤍'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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