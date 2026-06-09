Eski Kısmetse Olur Yarışmacısının 6 Aylık Kızı Aden İçin Yaptığı Kına Organizasyonu Gündem Oldu!

Yayınlandığı yıllarda milyonları ekran başına kilitleyen program, yarışmacılarını adeta birer internet fenomenine dönüştürürken en çok konuşulan isimlerden biri de hiç kuşkusuz Hazal Babalık olmuştu. Karadenizli tavırları, dobra kişiliği ve Semih Kurtulmuş ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle hafızalara kazınan Hazal, yarışmanın unutulmayan yüzleri arasında yer almayı başardı.

Özellikle Semih Kurtulmuş ile yaşadığı ilişki döneminde sosyal medyada 'HazSem' rüzgarı estiren Hazal Babalık, programın ardından ekranlardan uzaklaşsa da takipçilerinin ilgisini hiç kaybetmedi. Yarışmadan sonra bambaşka bir hayat kuran eski yarışmacı, evlenip anne oldu ve güzellik sektörüne adım attı. Antalya'da kendi işletmesini kuran Hazal Babalık, bugün sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir kitleye ulaşmaya devam ediyor.

Kısmetse Olur macerasının ardından ekranlardan uzaklaşan Hazal Babalık, aradığı mutluluğu Anıl Biçer ile buldu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, kısa sürede kalabalık ve sevgi dolu bir aileye dönüştü. İlk kızları Lina'yı Ocak 2023'te kucaklarına alan çift, Aralık 2025'te dünyaya gelen ikinci kızları Aden ile birlikte büyük bir mutluluk yaşadı. Sosyal medya hesabında sık sık aile hayatından kesitler paylaşan Hazal Babalık, özellikle annelik içerikleriyle takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.