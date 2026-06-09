Eski Kısmetse Olur Yarışmacısının 6 Aylık Kızı Aden İçin Yaptığı Kına Organizasyonu Gündem Oldu!
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Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının unutulmaz isimlerinden Hazal Babalık, yarışma sonrası kurduğu mutlu aile hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Eşi Anıl Biçer ve kızları Lina ile Aden'le göz önünde bir yaşam süren fenomen isim, bu kez küçük kızı Aden için düzenlediği özel kutlamayla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede binlerce beğeni alırken, birçok kişi ilk kez duyduğu '6 ay kınası' geleneğini araştırmaya başladı. Hazal Babalık'ın minik kızı Aden için hazırladığı organizasyon kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
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Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, yalnızca yarışmacılarıyla değil yarattığı sosyal medya etkisiyle de Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.
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Özellikle kızı Lina'nın dünyaya gelmesinin ardından annelik içerikleri paylaşmaya başlayan Hazal Babalık, zaman zaman geleneksel kutlamalarıyla da dikkat çekiyor.
Paylaşılan görüntüleri şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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