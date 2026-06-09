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Eski Kısmetse Olur Yarışmacısının 6 Aylık Kızı Aden İçin Yaptığı Kına Organizasyonu Gündem Oldu!

Eski Kısmetse Olur Yarışmacısının 6 Aylık Kızı Aden İçin Yaptığı Kına Organizasyonu Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2026 - 14:37
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Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının unutulmaz isimlerinden Hazal Babalık, yarışma sonrası kurduğu mutlu aile hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Eşi Anıl Biçer ve kızları Lina ile Aden'le göz önünde bir yaşam süren fenomen isim, bu kez küçük kızı Aden için düzenlediği özel kutlamayla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede binlerce beğeni alırken, birçok kişi ilk kez duyduğu '6 ay kınası' geleneğini araştırmaya başladı. Hazal Babalık'ın minik kızı Aden için hazırladığı organizasyon kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

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Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, yalnızca yarışmacılarıyla değil yarattığı sosyal medya etkisiyle de Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.

Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, yalnızca yarışmacılarıyla değil yarattığı sosyal medya etkisiyle de Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.

Yayınlandığı yıllarda milyonları ekran başına kilitleyen program, yarışmacılarını adeta birer internet fenomenine dönüştürürken en çok konuşulan isimlerden biri de hiç kuşkusuz Hazal Babalık olmuştu. Karadenizli tavırları, dobra kişiliği ve Semih Kurtulmuş ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle hafızalara kazınan Hazal, yarışmanın unutulmayan yüzleri arasında yer almayı başardı.

Özellikle Semih Kurtulmuş ile yaşadığı ilişki döneminde sosyal medyada 'HazSem' rüzgarı estiren Hazal Babalık, programın ardından ekranlardan uzaklaşsa da takipçilerinin ilgisini hiç kaybetmedi. Yarışmadan sonra bambaşka bir hayat kuran eski yarışmacı, evlenip anne oldu ve güzellik sektörüne adım attı. Antalya'da kendi işletmesini kuran Hazal Babalık, bugün sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir kitleye ulaşmaya devam ediyor.

Kısmetse Olur macerasının ardından ekranlardan uzaklaşan Hazal Babalık, aradığı mutluluğu Anıl Biçer ile buldu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, kısa sürede kalabalık ve sevgi dolu bir aileye dönüştü. İlk kızları Lina'yı Ocak 2023'te kucaklarına alan çift, Aralık 2025'te dünyaya gelen ikinci kızları Aden ile birlikte büyük bir mutluluk yaşadı. Sosyal medya hesabında sık sık aile hayatından kesitler paylaşan Hazal Babalık, özellikle annelik içerikleriyle takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Özellikle kızı Lina'nın dünyaya gelmesinin ardından annelik içerikleri paylaşmaya başlayan Hazal Babalık, zaman zaman geleneksel kutlamalarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak küçük kızı Aden için düzenlediği '6 ay kınası' organizasyonu sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede gündem olmayı başardı.

Birçok kişinin ilk kez duyduğu '6 ay kınası' geleneği aslında özellikle Balkan göçmenleri arasında ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde uzun yıllardır yaşatılan özel bir gelenek olarak biliniyor. Genellikle kız çocukları altı aylık olduğunda yapılan bu organizasyon, bebeğin sağlıklı büyümesini kutlamak ve onu nazardan korumak amacıyla düzenleniyor. 

Hazal Babalık da bu özel geleneği yaşatmayı tercih eden isimlerden biri oldu. Kızı Aden için hazırlanan organizasyonda kırmızı tonlarının hakim olduğu geleneksel detaylar dikkat çekti. Minik Aden için özel olarak hazırlanan kına kıyafeti, süslemeler ve kına tepsisi kutlamanın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı. Yakın arkadaşları ve aile üyelerinin katıldığı organizasyonda eğlenceli anlar yaşanırken, çekilen videolar da kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Paylaşılan görüntüleri şöyle bırakalım:

twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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