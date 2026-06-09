Beril Pozam'dan Dikkat Çeken İnşirah Suresi İtirafı!

Beril Pozam'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje hiç kuşkusuz Yalı Çapkını oldu. Dizide hayat verdiği Suna karakteriyle izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinen oyuncu, Seyran'ın ablası olarak hikayenin öne çıkan karakterlerinden biri haline geldi.

Özellikle Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkarken ekran dışındaki duruşuyla da takdir topluyor. Son olarak katıldığı bir programda yaptığı manevi yolculuk açıklaması ise sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Beril Pozam'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje hiç kuşkusuz Yalı Çapkını oldu. Dizide hayat verdiği Suna karakteriyle izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinen oyuncu, Seyran'ın fedakâr ve güçlü ablası olarak hikâyenin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Özellikle Abidin ile yaşadığı inişli çıkışlı aşk hikâyesi uzun süre dizinin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Pozam, bu rolle yalnızca seyirciden değil eleştirmenlerden de tam not almayı başardı.

Yalı Çapkını'nın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan oyuncu, Nahid Sırrı Örik'in unutulmaz eserinden uyarlanan Kıskanmak dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Özel hayatında da mutluluğu bulan Beril Pozam, Yalı Çapkını setinde tanıştığı rol arkadaşı Ersin Arıcı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer aldı. Dizide Abidin karakterine hayat veren Arıcı ile arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşürken, çift 19 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen sade ama bir o kadar da neşeli bir törenle dünyaevine girdi. Yalı Çapkını ekibinin de yalnız bırakmadığı düğün, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.