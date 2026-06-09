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Beril Pozam'dan Dikkat Çeken İnşirah Suresi İtirafı!

Beril Pozam'dan Dikkat Çeken İnşirah Suresi İtirafı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2026 - 15:36
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Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan Beril Pozam, bu kez oyunculuğuyla değil yaptığı samimi açıklamalarla gündemde. Kariyerindeki yükselişini sürdüren ve mutlu evliliğiyle de sık sık magazin sayfalarında yer alan güzel oyuncu, katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla dikkat çekti. Pozam'ın, rol arkadaşı Emre Altuğ sayesinde tanıştığını anlattığı İnşirah Suresi hakkında söyledikleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BHlJ-...
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Son dönemin en dikkat çeken kadın oyuncularından biri olan Beril Pozam, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatı ve yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

Son dönemin en dikkat çeken kadın oyuncularından biri olan Beril Pozam, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatı ve yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

Beril Pozam'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje hiç kuşkusuz Yalı Çapkını oldu. Dizide hayat verdiği Suna karakteriyle izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinen oyuncu, Seyran'ın ablası olarak hikayenin öne çıkan karakterlerinden biri haline geldi. 

Özellikle Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkarken ekran dışındaki duruşuyla da takdir topluyor. Son olarak katıldığı bir programda yaptığı manevi yolculuk açıklaması ise sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Beril Pozam'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje hiç kuşkusuz Yalı Çapkını oldu. Dizide hayat verdiği Suna karakteriyle izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinen oyuncu, Seyran'ın fedakâr ve güçlü ablası olarak hikâyenin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Özellikle Abidin ile yaşadığı inişli çıkışlı aşk hikâyesi uzun süre dizinin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Pozam, bu rolle yalnızca seyirciden değil eleştirmenlerden de tam not almayı başardı.

Yalı Çapkını'nın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan oyuncu, Nahid Sırrı Örik'in unutulmaz eserinden uyarlanan Kıskanmak dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Özel hayatında da mutluluğu bulan Beril Pozam, Yalı Çapkını setinde tanıştığı rol arkadaşı Ersin Arıcı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer aldı. Dizide Abidin karakterine hayat veren Arıcı ile arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşürken, çift 19 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen sade ama bir o kadar da neşeli bir törenle dünyaevine girdi. Yalı Çapkını ekibinin de yalnız bırakmadığı düğün, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Beril Pozam son günlerde ise oyunculuğundan ya da evliliğinden çok, yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi.

Katıldığı programda manevi dünyasında yaşadığı değişimi anlatan oyuncu, İnşirah Suresi ile tanışma hikayesini paylaştı.

Pozam, yoğun çalışma temposu ve ruhsal olarak zorlandığı bir dönemde rol arkadaşı Emre Altuğ'un her sabah İnşirah Suresi okuduğunu duyduğunu anlattı. Merak edip surenin anlamını araştırdığını söyleyen oyuncu, ilk okuduğu anda çok etkilendiğini ve adeta gönlünden vurulduğunu ifade etti. 

Yalı Çapkını'ndayken bir gün oturup konuşuyorduk. Emre Altuğ, 'Ben sabahları İnşirah Suresi okurum' dedi. Ben de daha önce İnşirah Suresi'ni duymamıştım. 'Dur, bir bakayım' dedim. Hemen internetten açıp okudum ve o an gerçekten gönlümden vuruldum. O dönemde içsel bir rahatlamaya, ferahlamaya çok ihtiyaç duyuyordum. Ben de İnşirah Suresi okumaya başladım.

Sonra sohbetler dinlemeye, insanları dinlemeye başladım. Bildiğim, güvendiğim insanları takip ettim. Bir süre sonra da kendi kendime, 'Ben neden insanların algısından dinliyorum? En azından kendim okuyup kendi algımla anlamaya çalışayım' dedim. Çünkü sonuçta Allah onu hepimize yazdı. Kur'an-ı Kerim, birtakım insanlara yazıldı da onlar bize anlatsın diye yazılmadı. Ben de okumaya başladım. Okudukça her şey daha da derinleşti, daha da etkilendim. Bence yazılmış en iyi kitap.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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