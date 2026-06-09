Beril Pozam'dan Dikkat Çeken İnşirah Suresi İtirafı!
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BHlJ-...
Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan Beril Pozam, bu kez oyunculuğuyla değil yaptığı samimi açıklamalarla gündemde. Kariyerindeki yükselişini sürdüren ve mutlu evliliğiyle de sık sık magazin sayfalarında yer alan güzel oyuncu, katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla dikkat çekti. Pozam'ın, rol arkadaşı Emre Altuğ sayesinde tanıştığını anlattığı İnşirah Suresi hakkında söyledikleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Son dönemin en dikkat çeken kadın oyuncularından biri olan Beril Pozam, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatı ve yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor.
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Beril Pozam son günlerde ise oyunculuğundan ya da evliliğinden çok, yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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