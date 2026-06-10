Mauro Icardi'den Olay Yaratan Paylaşım: China Suarez'in Çıplak Pozunu Yayınladı!
Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yıllarca magazin gündeminden düşmeyen çalkantılı evliliği geçtiğimiz aylarda resmen sona ermişti. İhanet iddiaları, ayrılıklar, barışmalar ve mahkeme süreçleriyle dünya basınının yakından takip ettiği çift yollarını ayırırken, Arjantinli yıldız futbolcu yeni aşkı China Suarez ile bambaşka bir döneme adım attı. Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak yerine sosyal medyada sık sık paylaşmayı tercih ediyor. Ancak son paylaşımları bu kez romantik karelerden çok daha fazla konuşuldu. Maldivler tatiline çıkan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'in pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yıllara yayılan çalkantılı ilişkisi, magazin dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı.
Ancak son günlerde çift bu kez romantik kareleriyle değil, olay yaratan bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın