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Mauro Icardi'den Olay Yaratan Paylaşım: China Suarez'in Çıplak Pozunu Yayınladı!

Mauro Icardi'den Olay Yaratan Paylaşım: China Suarez'in Çıplak Pozunu Yayınladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2026 - 14:05
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Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yıllarca magazin gündeminden düşmeyen çalkantılı evliliği geçtiğimiz aylarda resmen sona ermişti. İhanet iddiaları, ayrılıklar, barışmalar ve mahkeme süreçleriyle dünya basınının yakından takip ettiği çift yollarını ayırırken, Arjantinli yıldız futbolcu yeni aşkı China Suarez ile bambaşka bir döneme adım attı. Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak yerine sosyal medyada sık sık paylaşmayı tercih ediyor. Ancak son paylaşımları bu kez romantik karelerden çok daha fazla konuşuldu. Maldivler tatiline çıkan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'in pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yıllara yayılan çalkantılı ilişkisi, magazin dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yıllara yayılan çalkantılı ilişkisi, magazin dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

İlk olarak 2014 yılında evlenen çift, uzun süre futbol dünyasının en göz önündeki ailelerinden biri oldu. Wanda Nara'nın aynı zamanda Icardi'nin menajerliğini üstlenmesi, ikilinin hem özel hayatını hem de kariyerlerini sürekli gündemde tuttu. Ancak yıllar içinde ihanet iddiaları, sosyal medya göndermeleri, ayrılık açıklamaları ve barışmalarla dolu bir süreç yaşandı. Özellikle Arjantin basınının 'Wandagate' olarak adlandırdığı kriz, dünya magazin basınında günlerce manşetlerden inmedi. Defalarca ayrılıp yeniden bir araya gelen çiftin hikayesi, sonunda resmen noktalandı ve yaklaşık 10 yıllık evlilik mahkeme kararıyla sona erdi.

Boşanma sonrasında ise işler pek de sakin ilerlemedi. Nafaka talepleri, mal paylaşımı tartışmaları ve kızları Francesca ile Isabella'nın velayeti konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sık sık gündeme geldi. 

Karşılıklı açıklamalarla birbirlerini hedef alan eski eşler, boşanmış olsalar da hukuki mücadeleleriyle konuşulmaya devam etti. Özellikle Icardi'nin Wanda Nara ile artık hiçbir şekilde iletişim kurmak istemediğine yönelik açıklamaları, ilişkinin tamamen bittiği yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

Tam da bu dönemde Icardi'nin hayatına Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez girdi. Aslında China Suarez'in adı, yıllar önce Wanda ve Icardi arasındaki büyük krizin merkezindeki isim olarak anılmıştı. Bu nedenle ikilinin aşk yaşamaya başlaması magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. İlk zamanlarda haklarında çıkan haberler dedikodu olarak değerlendirilse de kısa süre içerisinde birlikte görüntülenmeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini gizleme gereği duymadıkları ortaya çıktı. Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan çift, sık sık romantik tatillere çıkıyor, birlikte etkinliklere katılıyor ve aşklarını milyonlarca takipçisinin önünde yaşamayı sürdürüyor.

Hatta ikilinin ilişkisi o kadar ciddi bir noktaya geldi ki evlilik iddiaları da gündeme taşındı. Yüzük detayları ve romantik paylaşımlar nedeniyle çiftin nişanlandığı konuşulurken, Icardi'nin sosyal medya hesabında China Suarez için kullandığı 'hayatımın aşkı' ifadeleri de dikkat çekti. Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı dönemi geride bıraktığı düşünülen yıldız futbolcunun, yeni ilişkisinde oldukça mutlu olduğu yorumları yapılıyor.

Ancak son günlerde çift bu kez romantik kareleriyle değil, olay yaratan bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde

Ancak son günlerde çift bu kez romantik kareleriyle değil, olay yaratan bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde

Maldivler'de tatil yapan Mauro Icardi ve China Suarez, kendileri için hazırlanan lüks villada tatilin tadını çıkarırken Icardi'nin paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Yıldız futbolcu, sevgilisinin verdiği çıplak pozu hesabından yayınladı. Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım, sosyal medyada gündem olurken Icardi'nin sansürü dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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