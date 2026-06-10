Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşıyorlardı: Damla Sönmez'den Evlilik Müjdesi Geldi!
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Başarılı oyunculuğu, ödüllü projeleri ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği özel hayatıyla tanınan Damla Sönmez, bu kez aşk hayatıyla gündemde. Yıllardır kariyeriyle adından söz ettiren güzel oyuncunun, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İlkay Akıncı ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi. Gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun paylaştığı özel haber kısa sürede magazin kulislerinin en çok konuşulan konularından biri olurken, çiftin düğün tarihiyle ilgili detaylar da merak konusu oldu.
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Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen Damla Sönmez, yıllardır hem ekranlarda hem de beyazperdede sergilediği performanslarla adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Son dönemde ise güzel oyuncu, iş insanı İlkay Akıncı ile yaşadığı ilişkiyle gündemde.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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