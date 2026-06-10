Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşıyorlardı: Damla Sönmez'den Evlilik Müjdesi Geldi!

Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro ve müzik eğitimleri alan başarılı oyuncu, kariyerini yalnızca popüler yapımlarla değil, festival filmlerindeki güçlü performanslarıyla da inşa etti. Özellikle bağımsız sinemada elde ettiği uluslararası başarılar sayesinde eleştirmenlerden tam not alan Sönmez, oyunculuğuyla Türkiye'nin en ödüllü kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Geniş kitleler onu ilk olarak Güllerin Savaşı dizisindeki Gülru karakteriyle tanıdı. Canlandırdığı karakterle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, daha sonra Çukur dizisinde hayat verdiği Efsun karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan işlerinden birine imza attı. Bunun yanı sıra Bir Aşk Hikayesi ve Maviye Sürgün gibi yapımlarda da dikkat çeken performanslar sergiledi. Sinema tarafında ise Bornova Bornova, Deniz Seviyesi ve özellikle Sibel filmiyle adeta ödülden ödüle koştu.