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Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşıyorlardı: Damla Sönmez'den Evlilik Müjdesi Geldi!

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşıyorlardı: Damla Sönmez'den Evlilik Müjdesi Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2026 - 13:19
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Başarılı oyunculuğu, ödüllü projeleri ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği özel hayatıyla tanınan Damla Sönmez, bu kez aşk hayatıyla gündemde. Yıllardır kariyeriyle adından söz ettiren güzel oyuncunun, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İlkay Akıncı ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi. Gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun paylaştığı özel haber kısa sürede magazin kulislerinin en çok konuşulan konularından biri olurken, çiftin düğün tarihiyle ilgili detaylar da merak konusu oldu.

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Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen Damla Sönmez, yıllardır hem ekranlarda hem de beyazperdede sergilediği performanslarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen Damla Sönmez, yıllardır hem ekranlarda hem de beyazperdede sergilediği performanslarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro ve müzik eğitimleri alan başarılı oyuncu, kariyerini yalnızca popüler yapımlarla değil, festival filmlerindeki güçlü performanslarıyla da inşa etti. Özellikle bağımsız sinemada elde ettiği uluslararası başarılar sayesinde eleştirmenlerden tam not alan Sönmez, oyunculuğuyla Türkiye'nin en ödüllü kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Geniş kitleler onu ilk olarak Güllerin Savaşı dizisindeki Gülru karakteriyle tanıdı. Canlandırdığı karakterle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, daha sonra Çukur dizisinde hayat verdiği Efsun karakteriyle kariyerinin en çok konuşulan işlerinden birine imza attı. Bunun yanı sıra Bir Aşk Hikayesi ve Maviye Sürgün gibi yapımlarda da dikkat çeken performanslar sergiledi. Sinema tarafında ise Bornova Bornova, Deniz Seviyesi ve özellikle Sibel filmiyle adeta ödülden ödüle koştu.

Son dönemde ise güzel oyuncu, iş insanı İlkay Akıncı ile yaşadığı ilişkiyle gündemde.

Son dönemde ise güzel oyuncu, iş insanı İlkay Akıncı ile yaşadığı ilişkiyle gündemde.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, ilişkilerini mümkün olduğunca kameralardan uzak sürdürmeyi tercih ediyor. Ancak geçtiğimiz günlerde gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun duyurduğu özel haber magazin kulislerini hareketlendirdi. İddiaya göre Damla Sönmez ve İlkay Akıncı, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Kurdoğlu'nun haberine göre çiftin nikah tarihi de netleşti ve ikili 11 Temmuz'da dünyaevine girecek.

Kulislerden gelen bilgilere göre Damla Sönmez ve İlkay Akıncı'nın düğünü de tıpkı ilişkileri gibi sade olacak. Gösterişli bir organizasyon yerine yalnızca aile üyeleri ve yakın dostlarının katılacağı samimi bir tören planlandığı konuşuluyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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