Sertab Erener'in Bodrum'daki Köy Hayatı Görenleri Fena İmrendirdi!

Bodrum'daki evinin bahçesinde vakit geçiren Sertab Erener, kendi yetiştirdiği bitkilerle ilgilenirken çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

Şöhretin ve yoğun konser temposunun ardından böylesine sakin bir yaşam tercih etmesi birçok takipçisinin de takdirini topladı. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda 'Gerçek huzur bu', 'İnsan bakınca rahatlıyor', 'Şehirden kaçıp aynı hayatı yaşamak istiyoruz' gibi yüzlerce yorum dikkat çekti.

Bahçesindeki doğal yaşamın yanı sıra evinin sade ve samimi dekorasyonu da sosyal medyada oldukça konuşuldu. Gösterişten uzak ama son derece sıcak görünen yaşam alanı, takipçilerinin beğenisini topladı.

Paylaşımlarda dikkat çeken bir diğer detay ise eşi Emre Kula ile geçirdiği keyifli anlar oldu. Uzun yıllardır mutlu bir birliktelik sürdüren çift, doğanın içinde yaptıkları barbekü keyfinden kareler paylaştı.

Sertab Erener aslında yıllardır doğa sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Daha önce verdiği röportajlarda çevre bilincine dikkat çeken sanatçı, 'Yaşadığımız tek bir ev var, o da bu dünya. Onu yok edersek biz de yok olacağız' sözleriyle büyük yankı uyandırmıştı.