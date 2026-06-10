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Sertab Erener'in Bodrum'daki Köy Hayatı Görenleri Fena İmrendirdi!

Sertab Erener'in Bodrum'daki Köy Hayatı Görenleri Fena İmrendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2026 - 16:55
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Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, bu kez yeni bir şarkısıyla ya da konser performansıyla değil, sürdürdüğü sakin yaşam tarzıyla gündeme geldi. Yıllardır milyonların hayranlıkla takip ettiği başarılı sanatçı, Bodrum'daki doğayla iç içe hayatından paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bahçesiyle ilgilendiği, eşi Emre Kula ile keyifli vakit geçirdiği ve şehir hayatının karmaşasından uzak anlarını takipçileriyle paylaşan Erener'in gönderileri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Sertab Erener, kariyeri boyunca sadece şarkılarıyla değil, duruşuyla ve kendine özgü yaşam tarzıyla da hep farklı bir yerde durdu.

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Sertab Erener, kariyeri boyunca sadece şarkılarıyla değil, duruşuyla ve kendine özgü yaşam tarzıyla da hep farklı bir yerde durdu.

Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede kendi yıldızını yaratan sanatçı; 'Sakin Ol', 'Aldırma Deli Gönlüm', 'Vur Yüreğim', 'Kumsalda', 'Kendime Yeni Bir Ben Lazım' gibi unutulmaz şarkılarla milyonların kalbinde taht kurdu.

Elbette onu müzik tarihimize altın harflerle yazdıran en önemli başarılardan biri de 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye ilk ve tek birinciliği kazandırması oldu. 'Everyway That I Can' performansıyla tüm Avrupa'yı ayağa kaldıran Sertab Erener, aradan geçen yıllara rağmen hala sahnelerin en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ancak son yıllarda sanatçının hayatında büyük bir değişim yaşandı. Kalabalıklardan, şehir hayatının yorucu temposundan ve betonlaşmadan uzaklaşan Erener, Bodrum'da doğayla iç içe kurduğu yaşamıyla dikkat çekiyor.

Ünlü sanatçının son paylaşımlarında en çok dikkat çeken detaylardan biri doğayla kurduğu güçlü bağ oldu.

Ünlü sanatçının son paylaşımlarında en çok dikkat çeken detaylardan biri doğayla kurduğu güçlü bağ oldu.

Bodrum'daki evinin bahçesinde vakit geçiren Sertab Erener, kendi yetiştirdiği bitkilerle ilgilenirken çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

Şöhretin ve yoğun konser temposunun ardından böylesine sakin bir yaşam tercih etmesi birçok takipçisinin de takdirini topladı. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda 'Gerçek huzur bu', 'İnsan bakınca rahatlıyor', 'Şehirden kaçıp aynı hayatı yaşamak istiyoruz' gibi yüzlerce yorum dikkat çekti.

Bahçesindeki doğal yaşamın yanı sıra evinin sade ve samimi dekorasyonu da sosyal medyada oldukça konuşuldu. Gösterişten uzak ama son derece sıcak görünen yaşam alanı, takipçilerinin beğenisini topladı.

Paylaşımlarda dikkat çeken bir diğer detay ise eşi Emre Kula ile geçirdiği keyifli anlar oldu. Uzun yıllardır mutlu bir birliktelik sürdüren çift, doğanın içinde yaptıkları barbekü keyfinden kareler paylaştı.

Sertab Erener aslında yıllardır doğa sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Daha önce verdiği röportajlarda çevre bilincine dikkat çeken sanatçı, 'Yaşadığımız tek bir ev var, o da bu dünya. Onu yok edersek biz de yok olacağız' sözleriyle büyük yankı uyandırmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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