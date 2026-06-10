Sertab Erener'in Bodrum'daki Köy Hayatı Görenleri Fena İmrendirdi!
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Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, bu kez yeni bir şarkısıyla ya da konser performansıyla değil, sürdürdüğü sakin yaşam tarzıyla gündeme geldi. Yıllardır milyonların hayranlıkla takip ettiği başarılı sanatçı, Bodrum'daki doğayla iç içe hayatından paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bahçesiyle ilgilendiği, eşi Emre Kula ile keyifli vakit geçirdiği ve şehir hayatının karmaşasından uzak anlarını takipçileriyle paylaşan Erener'in gönderileri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Sertab Erener, kariyeri boyunca sadece şarkılarıyla değil, duruşuyla ve kendine özgü yaşam tarzıyla da hep farklı bir yerde durdu.
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Ünlü sanatçının son paylaşımlarında en çok dikkat çeken detaylardan biri doğayla kurduğu güçlü bağ oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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