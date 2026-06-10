Kısmetse Olur Yarışmacısının Ankara Hakkındaki Yorumu Sosyal Medya Kullanıcılarını Dumur Etti!

Ankara hakkında kurduğu cümleler ve şehirde deniz olmadığını öğrendiği sırada verdiği tepki, programı takip edenlerin diline düşerken X ve Instagram'da binlerce paylaşımın konusu haline geldi. Kısmetse Olur evinde başlayan sohbet kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının eğlence malzemesine dönüşürken, Eftalya'nın adı da sezonun ilk viral yarışmacıları arasına yazıldı.

Kadınlar evinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Eftalya Tekçi, yarışmanın ilk günlerinden itibaren enerjisi ve konuşmalarıyla öne çıkmayı başardı. Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde yaşanan bir diyalog, genç yarışmacıyı bambaşka bir nedenle gündeme taşıdı.

Evde yapılan sohbet sırasında Ankara hakkında konuşulurken Eftalya'nın şehirle ilgili yaptığı yorumlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Ankara'nın İstanbul'a benzediğini söyleyen yarışmacı, sohbet ilerledikçe başkentte deniz olmadığını fark ettiği an verdiği tepkiyle sosyal medyada adeta patladı. Kısa sürede yayılan görüntüler milyonlarca kişiye ulaşırken kullanıcılar duruma hem şaşırdı hem de kahkahalarla güldü.