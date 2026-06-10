Kısmetse Olur Yarışmacısının Ankara Hakkındaki Yorumu Sosyal Medya Kullanıcılarını Dumur Etti!
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Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra dijital platformda yeniden izleyiciyle buluşurken yeni yarışmacılar da daha ilk günlerden sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Aşkların, sürpriz yakınlaşmaların ve ev içindeki rekabetin konuşulduğu programda bu kez romantik gelişmeler değil, bir yarışmacının yaptığı ilginç yorum gündem oldu. Yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Eftalya Tekçi, Ankara hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada viral olurken, izleyenler duydukları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kısa sürede binlerce paylaşım alan o anlar, Kısmetse Olur'un yeni sezonuna damga vuran ilk olaylardan biri oldu.
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Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, yıllar sonra dijital platformda yeniden hayat bulurken yeni sezon yarışmacıları da daha ilk bölümlerden sosyal medyanın radarına girmeyi başardı.
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Yeni sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eftalya Tekçi, yaptığı bir yorumla sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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