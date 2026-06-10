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Kısmetse Olur Yarışmacısının Ankara Hakkındaki Yorumu Sosyal Medya Kullanıcılarını Dumur Etti!

Kısmetse Olur Yarışmacısının Ankara Hakkındaki Yorumu Sosyal Medya Kullanıcılarını Dumur Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2026 - 16:03
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Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra dijital platformda yeniden izleyiciyle buluşurken yeni yarışmacılar da daha ilk günlerden sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Aşkların, sürpriz yakınlaşmaların ve ev içindeki rekabetin konuşulduğu programda bu kez romantik gelişmeler değil, bir yarışmacının yaptığı ilginç yorum gündem oldu. Yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Eftalya Tekçi, Ankara hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada viral olurken, izleyenler duydukları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kısa sürede binlerce paylaşım alan o anlar, Kısmetse Olur'un yeni sezonuna damga vuran ilk olaylardan biri oldu.

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Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, yıllar sonra dijital platformda yeniden hayat bulurken yeni sezon yarışmacıları da daha ilk bölümlerden sosyal medyanın radarına girmeyi başardı.

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, yıllar sonra dijital platformda yeniden hayat bulurken yeni sezon yarışmacıları da daha ilk bölümlerden sosyal medyanın radarına girmeyi başardı.

Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara dönen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün 4. sezonu, aşkların yanı sıra yarışmacıların ilginç diyalogları ve gündem olan açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Henüz sezonun başında yaşanan bir an ise izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Yeni sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eftalya Tekçi, yaptığı bir yorumla sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Ankara hakkında kurduğu cümleler ve şehirde deniz olmadığını öğrendiği sırada verdiği tepki, programı takip edenlerin diline düşerken X ve Instagram'da binlerce paylaşımın konusu haline geldi. Kısmetse Olur evinde başlayan sohbet kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının eğlence malzemesine dönüşürken, Eftalya'nın adı da sezonun ilk viral yarışmacıları arasına yazıldı.

Kadınlar evinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Eftalya Tekçi, yarışmanın ilk günlerinden itibaren enerjisi ve konuşmalarıyla öne çıkmayı başardı. Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde yaşanan bir diyalog, genç yarışmacıyı bambaşka bir nedenle gündeme taşıdı.

Evde yapılan sohbet sırasında Ankara hakkında konuşulurken Eftalya'nın şehirle ilgili yaptığı yorumlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Ankara'nın İstanbul'a benzediğini söyleyen yarışmacı, sohbet ilerledikçe başkentte deniz olmadığını fark ettiği an verdiği tepkiyle sosyal medyada adeta patladı. Kısa sürede yayılan görüntüler milyonlarca kişiye ulaşırken kullanıcılar duruma hem şaşırdı hem de kahkahalarla güldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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