Hızlı ve Öfkeli'nin Unutulmaz Güzelini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Japon bir baba ve Alman-İngiliz kökenli bir annenin kızı olan Aoki, henüz genç yaşta keşfedildi ve kısa sürede moda sektörünün kurallarını değiştiren isimlerden biri haline geldi. O dönem podyumlarda hakim olan klasik güzellik kalıplarının dışına çıkan yüz hatları, çekik gözleri ve kendine has tarzıyla dikkat çekti. Chanel, Versace, Moschino, Fendi ve Yves Saint Laurent gibi dünyanın en büyük moda evleriyle çalıştı. Naomi Campbell ve Kate Moss gibi süper modellerle aynı dönemde podyumlara çıktı.

Modellik kariyerindeki başarısını sinemaya taşıması ise çok uzun sürmedi. 2003 yılında vizyona giren '2 Fast 2 Furious' filminde canlandırdığı Suki karakteri kariyerinin dönüm noktası oldu.

Pembe Honda S2000 aracı, renkli saçları ve cesur stiliyle dönemin gençleri arasında adeta bir fenomene dönüştü. Yıllar sonra Y2K modasının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Suki karakteri de sosyal medyada yeniden keşfedildi. Bugün bile TikTok ve Instagram'da milyonlarca kişi Suki'nin stilini yeniden yaratmaya çalışıyor.

Devon Aoki daha sonra 'Sin City' filminde canlandırdığı ölümcül suikastçı Miho karakteriyle büyük ses getirdi. Sessiz ama etkileyici performansı sayesinde filmin en unutulmaz isimlerinden biri oldu. Ardından 'DOA: Dead or Alive', 'War' ve 'D.E.B.S.' gibi yapımlarda yer aldı. Özellikle aksiyon türündeki filmlerde sergilediği performanslar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ancak kariyerinin tam zirvesindeyken birçok Hollywood yıldızının aksine bambaşka bir yol seçti. Şöhretin merkezinde yaşamaktansa ailesine odaklanmayı tercih etti.

2011 yılında Amerikalı iş insanı James Bailey ile evlenen Devon Aoki, bugün dört çocuk annesi. Çiftin James Hunter Bailey Jr., Alessandra Linville Bailey, Eleanora Talitha Bailey ve Evelyn Bailey isimlerinde dört çocuğu bulunuyor. Ünlü isim uzun yıllardır ailesiyle birlikte gözlerden uzak, sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor.