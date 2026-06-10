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Hızlı ve Öfkeli'nin Unutulmaz Güzelini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Hızlı ve Öfkeli'nin Unutulmaz Güzelini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2026 - 17:52 Son Güncelleme: 10.06.2026 - 17:58
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2000'li yılların başında hem moda dünyasının hem de Hollywood'un en dikkat çeken isimlerinden biri olan Devon Aoki, aradan geçen yıllara rağmen değişmeyen görüntüsüyle yeniden gündemde. Özellikle 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin unutulmaz karakterlerinden Suki olarak hafızalara kazınan ünlü isim, bugün 43 yaşında ve dört çocuk annesi olmasına rağmen gençlik yıllarındaki görünümünü büyük ölçüde koruyor. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafları görenler ise tek bir konuda hemfikir: Devon Aoki gerçekten yıllara meydan okuyor!

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Film

Daha Hızlı Daha Öfkeli

Günah Şehri
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Günah Şehri

Ölü ya da Diri
Film

Ölü ya da Diri

Suikastçı
Film

Suikastçı

Çıtır Ajanlar
Film

Çıtır Ajanlar

Devon Aoki
Oyuncu

Devon Aoki

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Bir dönemin en ikonik yüzlerinden biri olan Devon Aoki'nin hikayesi aslında podyumlarda başladı.

Bir dönemin en ikonik yüzlerinden biri olan Devon Aoki'nin hikayesi aslında podyumlarda başladı.

Japon bir baba ve Alman-İngiliz kökenli bir annenin kızı olan Aoki, henüz genç yaşta keşfedildi ve kısa sürede moda sektörünün kurallarını değiştiren isimlerden biri haline geldi. O dönem podyumlarda hakim olan klasik güzellik kalıplarının dışına çıkan yüz hatları, çekik gözleri ve kendine has tarzıyla dikkat çekti. Chanel, Versace, Moschino, Fendi ve Yves Saint Laurent gibi dünyanın en büyük moda evleriyle çalıştı. Naomi Campbell ve Kate Moss gibi süper modellerle aynı dönemde podyumlara çıktı.

Modellik kariyerindeki başarısını sinemaya taşıması ise çok uzun sürmedi. 2003 yılında vizyona giren '2 Fast 2 Furious' filminde canlandırdığı Suki karakteri kariyerinin dönüm noktası oldu.

Pembe Honda S2000 aracı, renkli saçları ve cesur stiliyle dönemin gençleri arasında adeta bir fenomene dönüştü. Yıllar sonra Y2K modasının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Suki karakteri de sosyal medyada yeniden keşfedildi. Bugün bile TikTok ve Instagram'da milyonlarca kişi Suki'nin stilini yeniden yaratmaya çalışıyor.

Devon Aoki daha sonra 'Sin City' filminde canlandırdığı ölümcül suikastçı Miho karakteriyle büyük ses getirdi. Sessiz ama etkileyici performansı sayesinde filmin en unutulmaz isimlerinden biri oldu. Ardından 'DOA: Dead or Alive', 'War' ve 'D.E.B.S.' gibi yapımlarda yer aldı. Özellikle aksiyon türündeki filmlerde sergilediği performanslar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ancak kariyerinin tam zirvesindeyken birçok Hollywood yıldızının aksine bambaşka bir yol seçti. Şöhretin merkezinde yaşamaktansa ailesine odaklanmayı tercih etti.

2011 yılında Amerikalı iş insanı James Bailey ile evlenen Devon Aoki, bugün dört çocuk annesi. Çiftin James Hunter Bailey Jr., Alessandra Linville Bailey, Eleanora Talitha Bailey ve Evelyn Bailey isimlerinde dört çocuğu bulunuyor. Ünlü isim uzun yıllardır ailesiyle birlikte gözlerden uzak, sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

Bu durum Devon Aoki'nin tamamen ortadan kaybolduğu anlamına gelmiyor elbette.

Bu durum Devon Aoki'nin tamamen ortadan kaybolduğu anlamına gelmiyor elbette.

Ünlü yıldız zaman zaman moda dünyasına geri dönüyor, büyük markalar için kampanyalarda yer alıyor ve özel projelerde objektif karşısına geçiyor. 

Son günlerde sosyal medyada yeniden viral olan fotoğrafları ise büyük yankı uyandırdı. 2003 yılında Suki karakteriyle izlediğimiz Devon Aoki ile bugünkü görüntüleri yan yana getirildiğinde aradaki farkın şaşırtıcı derecede az olduğu görülüyor. Hayranları 'Zaman onun için durmuş', '20 yıl değil sanki 2 yıl geçmiş' ve 'Suki hiç yaşlanmamış' gibi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar ise onun Hollywood'un en iyi yaş alan isimlerinden biri olduğunu söylüyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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