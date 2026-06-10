Hızlı ve Öfkeli'nin Unutulmaz Güzelini Görenler Gözlerine İnanamadı!
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2000'li yılların başında hem moda dünyasının hem de Hollywood'un en dikkat çeken isimlerinden biri olan Devon Aoki, aradan geçen yıllara rağmen değişmeyen görüntüsüyle yeniden gündemde. Özellikle 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin unutulmaz karakterlerinden Suki olarak hafızalara kazınan ünlü isim, bugün 43 yaşında ve dört çocuk annesi olmasına rağmen gençlik yıllarındaki görünümünü büyük ölçüde koruyor. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafları görenler ise tek bir konuda hemfikir: Devon Aoki gerçekten yıllara meydan okuyor!
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Bir dönemin en ikonik yüzlerinden biri olan Devon Aoki'nin hikayesi aslında podyumlarda başladı.
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Bu durum Devon Aoki'nin tamamen ortadan kaybolduğu anlamına gelmiyor elbette.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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