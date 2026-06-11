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Sette Yaşadığı Talihsiz Kazayı İlk Kez Anlattı: Ceyda Ateş 3 Kez Ameliyat Masasına Yattı

Sette Yaşadığı Talihsiz Kazayı İlk Kez Anlattı: Ceyda Ateş 3 Kez Ameliyat Masasına Yattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2026 - 10:54
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Çocuk yaşlardan bu yana ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Ceyda Ateş, kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat verdi. Adını Feriha Koydum dizisindeki Hande rolüyle geniş kitlelere ulaşan başarılı oyuncu, Yılanların Öcü dizisinde ise bambaşka bir imajla izleyici karşısına çıkmıştı. Ancak o dönem yaşadığı talihsiz bir set kazası, yalnızca kariyerinin değil hayatının da en zorlu süreçlerinden birine dönüşmüştü. Burnunun kırılması nedeniyle tam üç kez ameliyat olmak zorunda kalan Ceyda Ateş'in yıllar sonra anlattığı detaylar yeniden gündem oldu. Bakalım ünlü oyuncunun hayatını değiştiren o kazada neler yaşanmış...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=eC2Mo...
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Çocuk yaşta ekranlarla tanışan Ceyda Ateş, yıllar içinde Türk televizyonlarının en tanınan kadın oyuncularından biri haline geldi.

Çocuk yaşta ekranlarla tanışan Ceyda Ateş, yıllar içinde Türk televizyonlarının en tanınan kadın oyuncularından biri haline geldi.

Henüz küçük yaşlarda kamera karşısına geçen Ceyda Ateş, Çiçek Taksi, Üvey Baba, Hayat Bilgisi ve Küçük İbo gibi dönemin sevilen yapımlarında rol alarak oyunculuk kariyerinin temellerini attı. Çocuk oyuncu olarak başladığı yolculuğunda ekranlardan hiç kopmayan Ateş, yıllar içinde izleyicinin büyümesine tanıklık ettiği isimlerden biri oldu.

Özellikle gençlik yıllarında yer aldığı Kavak Yelleri, Elveda Rumeli ve Gurbet Kadını gibi dizilerle dikkat çeken oyuncu, asıl büyük çıkışını ise Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Hande karakteriyle yaptı. Hande'nin hırslı, kıskanç ve bir o kadar da unutulmaz tavırları yıllarca konuşulurken, Ceyda Ateş de dönemin en popüler oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat veren oyuncu, yalnızca 'kötü kız' rolleriyle anılmak istemediğini her fırsatta gösterdi.

Adını Feriha Koydum'un ardından Evlerden Biri, O Hayat Benim, Çocuk ve birçok farklı projede yer alan Ceyda Ateş, hem televizyon hem de sinema tarafında üretmeye devam etti. Çılgın Dersane Kampta, Gulyabani ve Adana İşi gibi filmlerde de seyirci karşısına çıkan oyuncu, kariyerinin farklı dönemlerinde birbirinden uzak karakterleri canlandırarak oyunculuk yelpazesini genişletti.

2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ateş, bir süre ekranlardan uzak kalsa da sosyal medya paylaşımları ve yeni projeleriyle gündemde kalmayı sürdürdü. Özellikle nostalji sayfalarında Adını Feriha Koydum görüntülerinin sık sık paylaşılmasıyla yeni nesil izleyiciler tarafından da keşfedilmeye devam ediyor.

Ancak Ceyda Ateş'in kariyerindeki en dikkat çekici dönüşümlerden biri Yılanların Öcü dizisinde yaşandı.

Fakir Baykurt'un unutulmaz eserinden uyarlanan dizide Zahide karakterine hayat veren oyuncu, bu rol için alışılmış imajını tamamen geride bıraktı. Daha önce modern, bakımlı ve şehirli karakterlerle izleyici karşısına çıkan Ateş, bu kez Kapadokya'nın köy atmosferinde yaşayan saf ve masum bir genç kadını canlandırdı.

Rol için saçları koyulaştırıldı, ellerine kına yakıldı ve neredeyse makyajsız kamera karşısına geçti. Zahide karakterinin yaşadığı dramlar ve zorlu hayat mücadelesi izleyicilerden büyük ilgi görürken, birçok kişi Ceyda Ateş'in kariyerindeki en başarılı performanslarından birinin bu rol olduğunu savundu.

Ne var ki oyuncu, Yılanların Öcü döneminde kariyerinin en talihsiz olaylarından birini de yaşadı.

Dizinin çekimleri sırasında ekip arkadaşlarıyla birlikteyken yaşanan talihsiz bir kaza, oyuncunun hayatını değiştirdi. Bir rol arkadaşının dirseğinin burnuna sert şekilde çarpması sonucu Ceyda Ateş'in burnu kırıldı.

Oyuncu daha sonra yaptığı açıklamalarda o an burnundan gelen kırılma sesini duyduğunu ve yaşadığı acıyı hiç unutamadığını anlattı. Yaşadığı ciddi hasar nedeniyle tam üç kez ameliyat olmak zorunda kalan Ateş, yıllar sonra katıldığı bir programda bu sürecin yüz ifadesini bile değiştirdiğini söyledi.

Üstelik kazaya sebep olan kişinin ismini hiçbir zaman açıklamadı. Olayın tamamen talihsiz bir set kazası olduğunu söyleyen oyuncu, arkadaşının zarar görmesini istemediği için konuyu kapattığını belirtti. Burnundaki kırık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçirmesine rağmen çekimlere ara vermemesi ve profesyonelliğini koruması ise o dönemde büyük takdir toplamıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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