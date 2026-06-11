Sette Yaşadığı Talihsiz Kazayı İlk Kez Anlattı: Ceyda Ateş 3 Kez Ameliyat Masasına Yattı

Henüz küçük yaşlarda kamera karşısına geçen Ceyda Ateş, Çiçek Taksi, Üvey Baba, Hayat Bilgisi ve Küçük İbo gibi dönemin sevilen yapımlarında rol alarak oyunculuk kariyerinin temellerini attı. Çocuk oyuncu olarak başladığı yolculuğunda ekranlardan hiç kopmayan Ateş, yıllar içinde izleyicinin büyümesine tanıklık ettiği isimlerden biri oldu.

Özellikle gençlik yıllarında yer aldığı Kavak Yelleri, Elveda Rumeli ve Gurbet Kadını gibi dizilerle dikkat çeken oyuncu, asıl büyük çıkışını ise Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Hande karakteriyle yaptı. Hande'nin hırslı, kıskanç ve bir o kadar da unutulmaz tavırları yıllarca konuşulurken, Ceyda Ateş de dönemin en popüler oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat veren oyuncu, yalnızca 'kötü kız' rolleriyle anılmak istemediğini her fırsatta gösterdi.

Adını Feriha Koydum'un ardından Evlerden Biri, O Hayat Benim, Çocuk ve birçok farklı projede yer alan Ceyda Ateş, hem televizyon hem de sinema tarafında üretmeye devam etti. Çılgın Dersane Kampta, Gulyabani ve Adana İşi gibi filmlerde de seyirci karşısına çıkan oyuncu, kariyerinin farklı dönemlerinde birbirinden uzak karakterleri canlandırarak oyunculuk yelpazesini genişletti.

2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ateş, bir süre ekranlardan uzak kalsa da sosyal medya paylaşımları ve yeni projeleriyle gündemde kalmayı sürdürdü. Özellikle nostalji sayfalarında Adını Feriha Koydum görüntülerinin sık sık paylaşılmasıyla yeni nesil izleyiciler tarafından da keşfedilmeye devam ediyor.