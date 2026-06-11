Sette Yaşadığı Talihsiz Kazayı İlk Kez Anlattı: Ceyda Ateş 3 Kez Ameliyat Masasına Yattı
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=eC2Mo...
Çocuk yaşlardan bu yana ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Ceyda Ateş, kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat verdi. Adını Feriha Koydum dizisindeki Hande rolüyle geniş kitlelere ulaşan başarılı oyuncu, Yılanların Öcü dizisinde ise bambaşka bir imajla izleyici karşısına çıkmıştı. Ancak o dönem yaşadığı talihsiz bir set kazası, yalnızca kariyerinin değil hayatının da en zorlu süreçlerinden birine dönüşmüştü. Burnunun kırılması nedeniyle tam üç kez ameliyat olmak zorunda kalan Ceyda Ateş'in yıllar sonra anlattığı detaylar yeniden gündem oldu. Bakalım ünlü oyuncunun hayatını değiştiren o kazada neler yaşanmış...
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Çocuk yaşta ekranlarla tanışan Ceyda Ateş, yıllar içinde Türk televizyonlarının en tanınan kadın oyuncularından biri haline geldi.
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Ancak Ceyda Ateş'in kariyerindeki en dikkat çekici dönüşümlerden biri Yılanların Öcü dizisinde yaşandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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