Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı 83 Yaşındaki Zafer Ergin'den Olay Yaratan Açıklama: "Sünnet Oldum!"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk televizyon tarihinin yaşayan efsanelerinden Zafer Ergin, yıllardır Arka Sokaklar'da hayat verdiği Rıza Baba karakteriyle milyonların sevgisini kazanıyor. Kısa süre önce yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini korkutan usta oyuncu, son görüntüsüyle herkese rahat bir nefes aldırdı. Üstelik sağlık durumuyla ilgili sorulara verdiği esprili yanıt da sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihinin en sevilen karakterlerinden biri olan Rıza Baba'yı tam 20 yıldır aynı başarıyla canlandıran Zafer Ergin, ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa süre önce yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sevenlerini endişelendiren Zafer Ergin'in hastaneye kaldırıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın