Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı 83 Yaşındaki Zafer Ergin'den Olay Yaratan Açıklama: "Sünnet Oldum!"

83 yaşındaki usta oyuncu, yalnızca Arka Sokaklar'ın değil Türk televizyon tarihinin de en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tiyatrodan sinemaya, seslendirmeden televizyon dizilerine uzanan onlarca yıllık kariyerinde sayısız projede yer alan Zafer Ergin, özellikle 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar ile bambaşka bir noktaya ulaştı. Dizide canlandırdığı Rıza Soylu karakteri zamanla yalnızca bir karakter olmaktan çıktı; Türkiye'nin adeta ortak hafızasına kazındı.

Ekran başındaki milyonlar için Rıza Baba, yıllardır adaletin, vicdanın ve baba şefkatinin sembolü haline geldi. Dizideki sert ama merhametli tavrı, ekibine olan bağlılığı ve unutulmaz replikleri sayesinde karakter bir fenomen oldu. Arka Sokaklar'ın reytinglerde yıllarca ayakta kalmasında Zafer Ergin'in performansının payı olduğu konusunda ise neredeyse herkes hemfikir.