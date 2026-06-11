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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı 83 Yaşındaki Zafer Ergin'den Olay Yaratan Açıklama: "Sünnet Oldum!"

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı 83 Yaşındaki Zafer Ergin'den Olay Yaratan Açıklama: "Sünnet Oldum!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2026 - 08:49
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Türk televizyon tarihinin yaşayan efsanelerinden Zafer Ergin, yıllardır Arka Sokaklar'da hayat verdiği Rıza Baba karakteriyle milyonların sevgisini kazanıyor. Kısa süre önce yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini korkutan usta oyuncu, son görüntüsüyle herkese rahat bir nefes aldırdı. Üstelik sağlık durumuyla ilgili sorulara verdiği esprili yanıt da sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Türk televizyon tarihinin en sevilen karakterlerinden biri olan Rıza Baba'yı tam 20 yıldır aynı başarıyla canlandıran Zafer Ergin, ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Türk televizyon tarihinin en sevilen karakterlerinden biri olan Rıza Baba'yı tam 20 yıldır aynı başarıyla canlandıran Zafer Ergin, ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

83 yaşındaki usta oyuncu, yalnızca Arka Sokaklar'ın değil Türk televizyon tarihinin de en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tiyatrodan sinemaya, seslendirmeden televizyon dizilerine uzanan onlarca yıllık kariyerinde sayısız projede yer alan Zafer Ergin, özellikle 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar ile bambaşka bir noktaya ulaştı. Dizide canlandırdığı Rıza Soylu karakteri zamanla yalnızca bir karakter olmaktan çıktı; Türkiye'nin adeta ortak hafızasına kazındı.

Ekran başındaki milyonlar için Rıza Baba, yıllardır adaletin, vicdanın ve baba şefkatinin sembolü haline geldi. Dizideki sert ama merhametli tavrı, ekibine olan bağlılığı ve unutulmaz replikleri sayesinde karakter bir fenomen oldu. Arka Sokaklar'ın reytinglerde yıllarca ayakta kalmasında Zafer Ergin'in performansının payı olduğu konusunda ise neredeyse herkes hemfikir.

Kısa süre önce yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sevenlerini endişelendiren Zafer Ergin'in hastaneye kaldırıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Mart ayında ortaya çıkan haberlerde usta oyuncunun rahatsızlandığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialar arasında 'pıhtı attı' söylentileri de yer almış, bu haberler sevenlerini oldukça korkutmuştu.

Ancak çok geçmeden hem ailesinden hem de doktorlarından açıklamalar geldi. Yapılan bilgilendirmelerde Zafer Ergin'in ciddi bir sağlık problemi yaşamadığı, yaşına bağlı olarak gelişen susuzluk ve enfeksiyon kaynaklı bir rahatsızlık geçirdiği belirtildi. Kısa süre içinde tedavisine olumlu yanıt veren usta oyuncu taburcu edildi ve yeniden setlere döndü.

Arka Sokaklar ekibiyle çekimlerine kaldığı yerden devam eden Ergin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, hayranları da derin bir nefes aldı.

Usta oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sağlık durumunu soran muhabirlere verdiği yanıtla sosyal medyayı kahkahaya boğdu.

Oldukça enerjik ve keyifli görünen Zafer Ergin'e gazeteciler ilk olarak sağlık durumunu sordu. Sevenlerinin merakını gidermek isteyen oyuncu, her zamanki hazırcevap tavrını bu kez de konuşturdu.

Sağlık durumunun nasıl olduğu sorulunca gülümseyerek, 'Sünnet oldum. Söyleseydiniz parçasını getirirdim.' yanıtını veren Ergin, etrafındakileri kahkahaya boğdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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