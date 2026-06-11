Bir İçerik Üreticisinin Bebeğinin Cinsiyeti Hakkındaki Sözleri Gündem Oldu

Sosyal medyada 'Maveraben' adıyla tanınan fenomen Fatma Bulut, hamilelik süreciyle ilgili yaptığı bir açıklamayla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Takipçilerinden gelen bebeğinin cinsiyetiyle ilgili soruya verdiği yanıt kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, binlerce yorum ve paylaşımı da beraberinde getirdi.