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Bir İçerik Üreticisinin Bebeğinin Cinsiyeti Hakkındaki Sözleri Gündem Oldu

Bir İçerik Üreticisinin Bebeğinin Cinsiyeti Hakkındaki Sözleri Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2026 - 15:40
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Sosyal medyada 'Maveraben' adıyla tanınan fenomen Fatma Bulut, hamilelik süreciyle ilgili yaptığı bir açıklamayla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Takipçilerinden gelen bebeğinin cinsiyetiyle ilgili soruya verdiği yanıt kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, binlerce yorum ve paylaşımı da beraberinde getirdi.

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Sosyal medyada "Maveraben" adıyla tanınan içerik üreticisi Fatma Bulut, hamilelik sürecine ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Sosyal medyada "Maveraben" adıyla tanınan içerik üreticisi Fatma Bulut, hamilelik sürecine ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Gelecek ay doğum yapması beklenen fenomen isim, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken bebeğinin cinsiyetini henüz öğrenmediğini söyledi. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan açıklama, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Hamilelik sürecini zaman zaman takipçileriyle paylaşan Fatma Bulut'a bir takipçisi tarafından bebeğinin cinsiyeti soruldu.

Hamilelik sürecini zaman zaman takipçileriyle paylaşan Fatma Bulut'a bir takipçisi tarafından bebeğinin cinsiyeti soruldu.

Bulut, bebeğinin cinsiyetini bilmediğini ve doğuma kadar da öğrenmeyi düşünmediğini ifade etti. Fenomen isim açıklamasında, bebeğin cinsiyetini önceden öğrenmeye çalışmanın veya bu amaçla yapılan organizasyonların kendi inancı doğrultusunda uygun olmadığını düşündüğünü belirtti.

Bulut'un 'Doğunca öğreneceğiz, diğer türlü şirke giriyor' şeklindeki ifadeleri kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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