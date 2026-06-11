Bir İçerik Üreticisinin Bebeğinin Cinsiyeti Hakkındaki Sözleri Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyada 'Maveraben' adıyla tanınan fenomen Fatma Bulut, hamilelik süreciyle ilgili yaptığı bir açıklamayla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Takipçilerinden gelen bebeğinin cinsiyetiyle ilgili soruya verdiği yanıt kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, binlerce yorum ve paylaşımı da beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada "Maveraben" adıyla tanınan içerik üreticisi Fatma Bulut, hamilelik sürecine ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamilelik sürecini zaman zaman takipçileriyle paylaşan Fatma Bulut'a bir takipçisi tarafından bebeğinin cinsiyeti soruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın