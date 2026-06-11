article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kanye West Tartışması Büyüyor! Tan Taşçı'nın Sözlerine Norm Ender'den Sert Yanıt Geldi

Kanye West Tartışması Büyüyor! Tan Taşçı'nın Sözlerine Norm Ender'den Sert Yanıt Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2026 - 14:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanye West'in İstanbul'da verdiği ve günlerce konuşulan dev konserin yankıları sürerken, bu kez gündeme ünlü isimler arasındaki sert polemik damga vurdu. Konseri 'abuk sabuk' sözleriyle eleştiren Tan Taşçı'ya, rap müziğin sevilen isimlerinden Norm Ender'den çok konuşulacak bir yanıt geldi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamalar, müzik dünyasında adeta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte Kanye West konseri sonrası başlayan ve magazin gündemini sallayan o polemiğin tüm detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West'in İstanbul'da verdiği ve günlerce konuşulan tarihi konser, yalnızca müzikseverleri değil sanat dünyasını da ikiye böldü.

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West'in İstanbul'da verdiği ve günlerce konuşulan tarihi konser, yalnızca müzikseverleri değil sanat dünyasını da ikiye böldü.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen dev organizasyon, Türkiye'de uzun süredir görülmeyen ölçekte bir etkinlik olarak değerlendirilirken, konser sonrasında başlayan tartışmalar da en az konser kadar gündem oldu. Özellikle Tan Taşçı'nın konser hakkında yaptığı yorumlar ve ardından Norm Ender'in verdiği sert yanıt sosyal medyada adeta yeni bir cephe açtı.

Kanye West'in sahne performansı kadar yarattığı ekonomik hareketlilik, yabancı turist ilgisi ve dünya basınındaki yankıları da günlerce konuşuldu. 

Türkiye'de çok daha değerli sanatçıların bulunduğunu söyleyen Taşçı, bu kadar büyük ilginin Kanye West'e gösterilmesini eleştirdi.

Ünlü şarkıcı ayrıca kendi müzik anlayışlarının sevgi ve duygu üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, bu tarz organizasyonların bu kadar yüceltilmesini doğru bulmadığını ifade etti. 

“Keşke daha faydalı birinin konserinde rekor kırsaydık. Çok daha değerli sanatçılarımız var. Konser çok garipti. Avrupa'da onlara fırsat verilmediği için en yakın lokasyon olarak Türkiye'yi seçtiler. Konsere de zaten Türkler değil, turistler gitti. Gövde gösterisi yaptı, keşke bizim ülkemizde yapmasaydı. Abuk sabuk bir konserdi. Biz daha pozitif temalar kullanıyoruz konserlerimizde. Bizim sevgiyle ve duyguyla işimiz var.'

Tan Taşçı'nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar sanatçının görüşlerine katıldıklarını belirtirken bazıları ise eleştiride bulundu.

Özellikle dünya çapında bir sanatçının Türkiye'ye gelmesini önemli bir gelişme olarak gören müzikseverler, Taşçı'nın sözlerine tepki gösterdi. Tartışma büyürken sahneye bu kez rap dünyasının önemli isimlerinden Norm Ender çıktı.

Tan Taşçı'nın açıklamalarına en sert tepkiyi veren isimlerden biri Norm Ender oldu.

Tan Taşçı'nın açıklamalarına en sert tepkiyi veren isimlerden biri Norm Ender oldu.

Norm Ender, dünya müziğiyle bağ kuramayan sanatçıların böylesine büyük organizasyonları anlayamadığını savunurken oldukça sert ifadeler kullandı. Ünlü rapçi, gerçek bir dünya yıldızının Türkiye'ye gelmesinin önemli bir vizyon göstergesi olduğunu belirterek, bazı sanatçıların bu tabloyu hazmedemediğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından isim vermeden yazılı bir açıklama yapan ünlü isim, “Dünya müziğinden o kadar uzaksınız ki, gerçek bir star görmek şirazenizi bozabiliyor. Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın. Kanye West’in vizyonu, müziği nere; sizin aşkitolu şarkılarınız nere! Yaptığınız şarkıları averaj kitleniz bile dinlemiyor artık, hey gidi beberuhi :) Herkes kendi müzik türüyle ilgilensin, cehaletinizle utandırmayın artık.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında konserlerini doldurmakta zorlanan isimlerin böylesi organizasyonları küçümsemeye çalıştığını söyleyen Norm Ender, Kanye West'in dünya müziğindeki etkisiyle bazı yerli sanatçıların yaptığı işleri kıyasladı. Kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girerken, tartışma müzik dünyasının gündemine oturdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın