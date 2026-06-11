Kanye West Tartışması Büyüyor! Tan Taşçı'nın Sözlerine Norm Ender'den Sert Yanıt Geldi
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Kanye West'in İstanbul'da verdiği ve günlerce konuşulan dev konserin yankıları sürerken, bu kez gündeme ünlü isimler arasındaki sert polemik damga vurdu. Konseri 'abuk sabuk' sözleriyle eleştiren Tan Taşçı'ya, rap müziğin sevilen isimlerinden Norm Ender'den çok konuşulacak bir yanıt geldi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamalar, müzik dünyasında adeta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte Kanye West konseri sonrası başlayan ve magazin gündemini sallayan o polemiğin tüm detayları...
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Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West'in İstanbul'da verdiği ve günlerce konuşulan tarihi konser, yalnızca müzikseverleri değil sanat dünyasını da ikiye böldü.
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Tan Taşçı'nın açıklamalarına en sert tepkiyi veren isimlerden biri Norm Ender oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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