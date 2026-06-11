Kanye West Tartışması Büyüyor! Tan Taşçı'nın Sözlerine Norm Ender'den Sert Yanıt Geldi

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen dev organizasyon, Türkiye'de uzun süredir görülmeyen ölçekte bir etkinlik olarak değerlendirilirken, konser sonrasında başlayan tartışmalar da en az konser kadar gündem oldu. Özellikle Tan Taşçı'nın konser hakkında yaptığı yorumlar ve ardından Norm Ender'in verdiği sert yanıt sosyal medyada adeta yeni bir cephe açtı.

Kanye West'in sahne performansı kadar yarattığı ekonomik hareketlilik, yabancı turist ilgisi ve dünya basınındaki yankıları da günlerce konuşuldu.

Türkiye'de çok daha değerli sanatçıların bulunduğunu söyleyen Taşçı, bu kadar büyük ilginin Kanye West'e gösterilmesini eleştirdi.

Ünlü şarkıcı ayrıca kendi müzik anlayışlarının sevgi ve duygu üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, bu tarz organizasyonların bu kadar yüceltilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

“Keşke daha faydalı birinin konserinde rekor kırsaydık. Çok daha değerli sanatçılarımız var. Konser çok garipti. Avrupa'da onlara fırsat verilmediği için en yakın lokasyon olarak Türkiye'yi seçtiler. Konsere de zaten Türkler değil, turistler gitti. Gövde gösterisi yaptı, keşke bizim ülkemizde yapmasaydı. Abuk sabuk bir konserdi. Biz daha pozitif temalar kullanıyoruz konserlerimizde. Bizim sevgiyle ve duyguyla işimiz var.'

Tan Taşçı'nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar sanatçının görüşlerine katıldıklarını belirtirken bazıları ise eleştiride bulundu.

Özellikle dünya çapında bir sanatçının Türkiye'ye gelmesini önemli bir gelişme olarak gören müzikseverler, Taşçı'nın sözlerine tepki gösterdi. Tartışma büyürken sahneye bu kez rap dünyasının önemli isimlerinden Norm Ender çıktı.