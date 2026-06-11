Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz İçin Yaptırdığı Dev Yatın Değeri Dudak Uçuklattı!

Türk spor tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Yıldırım, özellikle Fenerbahçe başkanlığı döneminde aldığı kararlar, transfer hamleleri ve kulübe kazandırdığı projelerle hafızalara kazındı. Ancak son günlerde gündemde olan isim Aziz Yıldırım'ın kendisinden çok 12 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım oldu.

Aziz Yıldırım'ın Gonca Çelikkıran ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yaz Yıldırım, son dönemde hem spor hem de magazin gündeminde sık sık konuşulmaya başladı. Özellikle Fenerbahçe kongresinde verdiği olgun cevaplarla taraftarların sevgisini kazanan Yaz, kısa sürede sosyal medyanın da ilgi odağı haline geldi. Hatta birçok Fenerbahçeli taraftar onun için esprili şekilde 'Geleceğin ilk kadın Fenerbahçe başkanı' yorumları yapmıştı.

Yaz Yıldırım'ın adının son günlerde konuşulmasının en önemli nedenlerinden biri ise lüks restoranda yediği iddia edilen makarna oldu. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, Yaz Yıldırım'ın İstanbul'daki ünlü bir restoranda sipariş ettiği makarnanın fiyatı yaklaşık 6 bin TL olarak hesaplandı.

Kısa sürede gündeme oturan olayın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim fiyatı oldukça yüksek bulurken, diğer kesim ise kullanılan özel ürünlerin maliyetine dikkat çekti. İddialara göre makarnanın üzerine eklenen ithal beyaz trüf mantarı ve özel parmesan peynirleri fiyatın yükselmesinde etkili oldu.

Olayın büyümesiyle birlikte Aziz Yıldırım'ın da konuyla ilgilendiği ve restoran yönetiminden detaylı bilgi aldığı konuşuldu. Restoran tarafından sunulan adisyon ve ürün detaylarının ardından fiyatın kullanılan malzemeler nedeniyle ortaya çıktığı ifade edildi.