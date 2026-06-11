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Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz İçin Yaptırdığı Dev Yatın Değeri Dudak Uçuklattı!

Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz İçin Yaptırdığı Dev Yatın Değeri Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2026 - 13:40
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Fenerbahçe'nin başkanlarından Aziz Yıldırım, son günlerde spor gündeminden çok ailesiyle konuşuluyor. Özellikle 12 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım, önce 6 bin TL'lik makarna haberiyle sosyal medyanın diline düşmüş, ardından Fenerbahçe kongresindeki olgun tavrıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez gündeme gelen detay çok daha büyük. Aziz Yıldırım'ın küçük kızı için yaptırdığı ve onun adını verdiği dev süperyat 'Queen Yaz', tamamlanan çalışmaların ardından denizle buluştu. Yaklaşık 2 milyar TL değerindeki lüks yatın özellikleri ve büyüklüğü ise görenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: Haber Denizde

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Fenerbahçe'nin başkanlarından Aziz Yıldırım, yıllar boyunca yalnızca spor dünyasındaki çıkışlarıyla değil, iş hayatındaki başarılarıyla da adından söz ettirdi.

Fenerbahçe'nin başkanlarından Aziz Yıldırım, yıllar boyunca yalnızca spor dünyasındaki çıkışlarıyla değil, iş hayatındaki başarılarıyla da adından söz ettirdi.

Türk spor tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Yıldırım, özellikle Fenerbahçe başkanlığı döneminde aldığı kararlar, transfer hamleleri ve kulübe kazandırdığı projelerle hafızalara kazındı. Ancak son günlerde gündemde olan isim Aziz Yıldırım'ın kendisinden çok 12 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım oldu.

Aziz Yıldırım'ın Gonca Çelikkıran ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yaz Yıldırım, son dönemde hem spor hem de magazin gündeminde sık sık konuşulmaya başladı. Özellikle Fenerbahçe kongresinde verdiği olgun cevaplarla taraftarların sevgisini kazanan Yaz, kısa sürede sosyal medyanın da ilgi odağı haline geldi. Hatta birçok Fenerbahçeli taraftar onun için esprili şekilde 'Geleceğin ilk kadın Fenerbahçe başkanı' yorumları yapmıştı.

Yaz Yıldırım'ın adının son günlerde konuşulmasının en önemli nedenlerinden biri ise lüks restoranda yediği iddia edilen makarna oldu. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, Yaz Yıldırım'ın İstanbul'daki ünlü bir restoranda sipariş ettiği makarnanın fiyatı yaklaşık 6 bin TL olarak hesaplandı.

Kısa sürede gündeme oturan olayın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim fiyatı oldukça yüksek bulurken, diğer kesim ise kullanılan özel ürünlerin maliyetine dikkat çekti. İddialara göre makarnanın üzerine eklenen ithal beyaz trüf mantarı ve özel parmesan peynirleri fiyatın yükselmesinde etkili oldu.

Olayın büyümesiyle birlikte Aziz Yıldırım'ın da konuyla ilgilendiği ve restoran yönetiminden detaylı bilgi aldığı konuşuldu. Restoran tarafından sunulan adisyon ve ürün detaylarının ardından fiyatın kullanılan malzemeler nedeniyle ortaya çıktığı ifade edildi.

Makarna tartışmaları sürerken gündeme gelen bir diğer gelişme ise Yaz Yıldırım'ın adını taşıyan dev süperyat oldu.

Makarna tartışmaları sürerken gündeme gelen bir diğer gelişme ise Yaz Yıldırım'ın adını taşıyan dev süperyat oldu.

Aziz Yıldırım'ın uzun süredir yapımını yakından takip ettiği ve küçük kızı için isimlendirdiği 'Queen Yaz' isimli lüks yat, geçtiğimiz günlerde denizle buluştu.

Tam 50,2 metre uzunluğundaki süperyat, yalnızca boyutlarıyla değil sahip olduğu lüks detaylarla da dikkat çekiyor. Denizcilik sektöründe 'yüzen saray' olarak nitelendirilen yatın içerisinde özel ana süit, VIP misafir odaları, geniş salonlar ve üst düzey yaşam alanları bulunuyor.

Yaklaşık 60 milyon Euro, yani güncel kurla yaklaşık 2 milyar TL değerinde olduğu konuşulan Queen Yaz'ın açık hava yaşam alanları, güneşlenme güverteleri ve özel eğlence bölümleri de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Denize inmesiyle büyük ilgi gören yat, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuştuğu hediyelerden biri haline geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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