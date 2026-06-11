Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz İçin Yaptırdığı Dev Yatın Değeri Dudak Uçuklattı!
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Fenerbahçe'nin başkanlarından Aziz Yıldırım, son günlerde spor gündeminden çok ailesiyle konuşuluyor. Özellikle 12 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım, önce 6 bin TL'lik makarna haberiyle sosyal medyanın diline düşmüş, ardından Fenerbahçe kongresindeki olgun tavrıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez gündeme gelen detay çok daha büyük. Aziz Yıldırım'ın küçük kızı için yaptırdığı ve onun adını verdiği dev süperyat 'Queen Yaz', tamamlanan çalışmaların ardından denizle buluştu. Yaklaşık 2 milyar TL değerindeki lüks yatın özellikleri ve büyüklüğü ise görenleri hayrete düşürdü.
Kaynak: Haber Denizde
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Fenerbahçe'nin başkanlarından Aziz Yıldırım, yıllar boyunca yalnızca spor dünyasındaki çıkışlarıyla değil, iş hayatındaki başarılarıyla da adından söz ettirdi.
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Makarna tartışmaları sürerken gündeme gelen bir diğer gelişme ise Yaz Yıldırım'ın adını taşıyan dev süperyat oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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