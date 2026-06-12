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13 Yıl Sonra Yeniden Bir Aradalar! Leyla The Band Geri Dönüyor

13 Yıl Sonra Yeniden Bir Aradalar! Leyla The Band Geri Dönüyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2026 - 11:13
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Bazı gruplar vardır, yalnızca şarkılarıyla değil yarattıkları duyguyla da hafızalara kazınır. İşte Leyla The Band tam olarak böyle bir grup. Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından Leyla ile Mecnun'un içinden doğan ekip, yıllar önce çıkardıkları birkaç şarkıyla milyonların kalbine dokunmayı başarmış, ardından da sessiz sedasız ortadan kaybolmuştu. Ancak şimdi beklenen haber geldi. Tam 13 yıl sonra Leyla The Band yeniden sahneye çıkıyor!

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2010'lu yılların başında ekranlara gelen Leyla ile Mecnun, yalnızca bir komedi dizisi değil; kendine özgü mizahı, unutulmaz karakterleri ve samimi hikayesiyle bir neslin hayatına dokunan fenomen bir yapım haline gelmişti.

2010'lu yılların başında ekranlara gelen Leyla ile Mecnun, yalnızca bir komedi dizisi değil; kendine özgü mizahı, unutulmaz karakterleri ve samimi hikayesiyle bir neslin hayatına dokunan fenomen bir yapım haline gelmişti.

Dizinin yarattığı büyük sevgi, zamanla ekran sınırlarını aşarak müziğe de taşındı.

2013 yılında dizinin oyuncuları ve yaratıcı ekibi tarafından kurulan Leyla The Band, daha ilk günden büyük ilgi gördü. Grubun kadrosu da en az hikayesi kadar dikkat çekiciydi. Solist koltuğunda Mecnun karakteriyle gönüllere taht kuran Ali Atay otururken, grubun davulunda dizinin yönetmeni Onur Ünlü yer aldı. Bas gitarda Serkan Keskin, klavyede Osman Sonant, perküsyonda Sarp Aydınoğlu bulunurken Fırat İkisivri gitara, Sarper Aksoy ise klarnete hayat verdi.

Kısacası ekran başında izlediğimiz ekip, bu kez müzik sahnesinde bir araya gelmişti.

Leyla The Band'in hikayesi aslında tek bir şarkıyla değişti desek abartmış olmayız. 'Yokluğunda', yayınlandığı dönemde adeta bir fenomene dönüştü. İlk kez dizide duyulan parça kısa sürede sosyal medyayı ele geçirirken milyonlarca insanın ortak duygusuna tercüman oldu.

Ardından gelen 'Aşk Bitti' ve 'Zaman' gibi parçalar da aynı başarıyı yakaladı. Grubun şarkıları profesyonel müzik piyasasının kurallarından uzak, samimi ve içten bir ruh taşıyordu. Belki de onları özel yapan tam olarak buydu.

Kısa sürede konserden konsere koşan ekip, özellikle KüçükÇiftlik Park'ta verdikleri konserle hafızalara kazındı. Binlerce kişinin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği o gece hala grubun hayranları tarafından unutulmuş değil.

Leyla The Band'in yıllar boyunca neden yeni bir albüm çıkarmadığı ya da neden dağıldığı uzun süre merak edildi. Ancak işin perde arkasında herhangi bir kavga, küslük ya da kriz bulunmuyordu.

Aslında grubun üyelerinin tamamı müzisyen değil; oyuncu, yönetmen ve tiyatro sanatçısıydı. Ali Atay bir yandan oyunculuğa devam ederken Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi projelerle yönetmenlik kariyerinde büyük başarı yakaladı. Serkan Keskin tiyatro sahneleri ve televizyon projeleri arasında yoğun bir tempoya girdi. Onur Ünlü ise sinema dünyasında üretmeye devam etti.

Bu yoğunluk nedeniyle ekip ortak bir takvim oluşturmakta zorlandı ve Leyla The Band doğal bir sessizliğe büründü.

Üstelik grubun kuruluş hikayesi de oldukça duygusaldı. Yıllar önce Onur Ünlü'nün yaşadığı sağlık sürecinde davul çalma hayalini gerçekleştirmek isteyen arkadaşlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan proje, zamanla dev bir fenomene dönüşmüştü. Bu nedenle grup hiçbir zaman ticari bir müzik kariyeri planı olarak görülmedi.

Şimdi ise yıllardır süren özlem sona eriyor.

Leyla The Band, 19 Haziran akşamı İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşin en duygusal tarafı ise grubun yıllar önce veda ettiği sahneye geri dönüyor olması.

Ali Atay ve Serkan Keskin'in sosyal medya üzerinden duyurduğu konser haberi kısa sürede büyük heyecan yarattı. Özellikle Leyla ile Mecnun kuşağı için bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda yıllar öncesine uzanan bir nostalji yolculuğu anlamına geliyor.

'Yokluğunda', 'Aşk Bitti' ve 'Zaman' gibi şarkıların yeniden canlı söylenecek olması bile binlerce hayranı heyecanlandırmaya yetti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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