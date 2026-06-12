13 Yıl Sonra Yeniden Bir Aradalar! Leyla The Band Geri Dönüyor

Dizinin yarattığı büyük sevgi, zamanla ekran sınırlarını aşarak müziğe de taşındı.

2013 yılında dizinin oyuncuları ve yaratıcı ekibi tarafından kurulan Leyla The Band, daha ilk günden büyük ilgi gördü. Grubun kadrosu da en az hikayesi kadar dikkat çekiciydi. Solist koltuğunda Mecnun karakteriyle gönüllere taht kuran Ali Atay otururken, grubun davulunda dizinin yönetmeni Onur Ünlü yer aldı. Bas gitarda Serkan Keskin, klavyede Osman Sonant, perküsyonda Sarp Aydınoğlu bulunurken Fırat İkisivri gitara, Sarper Aksoy ise klarnete hayat verdi.

Kısacası ekran başında izlediğimiz ekip, bu kez müzik sahnesinde bir araya gelmişti.

Leyla The Band'in hikayesi aslında tek bir şarkıyla değişti desek abartmış olmayız. 'Yokluğunda', yayınlandığı dönemde adeta bir fenomene dönüştü. İlk kez dizide duyulan parça kısa sürede sosyal medyayı ele geçirirken milyonlarca insanın ortak duygusuna tercüman oldu.

Ardından gelen 'Aşk Bitti' ve 'Zaman' gibi parçalar da aynı başarıyı yakaladı. Grubun şarkıları profesyonel müzik piyasasının kurallarından uzak, samimi ve içten bir ruh taşıyordu. Belki de onları özel yapan tam olarak buydu.

Kısa sürede konserden konsere koşan ekip, özellikle KüçükÇiftlik Park'ta verdikleri konserle hafızalara kazındı. Binlerce kişinin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği o gece hala grubun hayranları tarafından unutulmuş değil.

Leyla The Band'in yıllar boyunca neden yeni bir albüm çıkarmadığı ya da neden dağıldığı uzun süre merak edildi. Ancak işin perde arkasında herhangi bir kavga, küslük ya da kriz bulunmuyordu.

Aslında grubun üyelerinin tamamı müzisyen değil; oyuncu, yönetmen ve tiyatro sanatçısıydı. Ali Atay bir yandan oyunculuğa devam ederken Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi projelerle yönetmenlik kariyerinde büyük başarı yakaladı. Serkan Keskin tiyatro sahneleri ve televizyon projeleri arasında yoğun bir tempoya girdi. Onur Ünlü ise sinema dünyasında üretmeye devam etti.

Bu yoğunluk nedeniyle ekip ortak bir takvim oluşturmakta zorlandı ve Leyla The Band doğal bir sessizliğe büründü.

Üstelik grubun kuruluş hikayesi de oldukça duygusaldı. Yıllar önce Onur Ünlü'nün yaşadığı sağlık sürecinde davul çalma hayalini gerçekleştirmek isteyen arkadaşlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan proje, zamanla dev bir fenomene dönüşmüştü. Bu nedenle grup hiçbir zaman ticari bir müzik kariyeri planı olarak görülmedi.