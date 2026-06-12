13 Yıl Sonra Yeniden Bir Aradalar! Leyla The Band Geri Dönüyor
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Bazı gruplar vardır, yalnızca şarkılarıyla değil yarattıkları duyguyla da hafızalara kazınır. İşte Leyla The Band tam olarak böyle bir grup. Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından Leyla ile Mecnun'un içinden doğan ekip, yıllar önce çıkardıkları birkaç şarkıyla milyonların kalbine dokunmayı başarmış, ardından da sessiz sedasız ortadan kaybolmuştu. Ancak şimdi beklenen haber geldi. Tam 13 yıl sonra Leyla The Band yeniden sahneye çıkıyor!
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2010'lu yılların başında ekranlara gelen Leyla ile Mecnun, yalnızca bir komedi dizisi değil; kendine özgü mizahı, unutulmaz karakterleri ve samimi hikayesiyle bir neslin hayatına dokunan fenomen bir yapım haline gelmişti.
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Şimdi ise yıllardır süren özlem sona eriyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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