Engin Polat Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Çocuklarına Sahip Çıkacağını Açıkladı!
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İzmir Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat'ın ardından Polat ailesinin acısı sürüyor. Günlerdir sessizliğini koruyan Engin Polat, kuzeni ve aynı zamanda en yakın arkadaşlarından biri olan Can Polat'a sosyal medya hesabından duygusal sözlerle veda etti. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, yaşanan trajedi yeniden konuşulmaya başlandı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
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Polat ailesini yasa boğan olay, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın yakın koruması olarak bilinen, aynı zamanda Engin Polat'ın amcasının oğlu olan Can Polat, Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
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Günler süren sessizliğin ardından Engin Polat, sosyal medya hesabından Can Polat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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