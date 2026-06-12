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Engin Polat Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Çocuklarına Sahip Çıkacağını Açıkladı!

Engin Polat Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Çocuklarına Sahip Çıkacağını Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2026 - 14:14
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İzmir Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat'ın ardından Polat ailesinin acısı sürüyor. Günlerdir sessizliğini koruyan Engin Polat, kuzeni ve aynı zamanda en yakın arkadaşlarından biri olan Can Polat'a sosyal medya hesabından duygusal sözlerle veda etti. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, yaşanan trajedi yeniden konuşulmaya başlandı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

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Polat ailesini yasa boğan olay, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın yakın koruması olarak bilinen, aynı zamanda Engin Polat'ın amcasının oğlu olan Can Polat, Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Polat ailesini yasa boğan olay, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın yakın koruması olarak bilinen, aynı zamanda Engin Polat'ın amcasının oğlu olan Can Polat, Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre saldırganın, Polat ailesinin bulunduğu konumu sosyal medya paylaşımları üzerinden takip ettiği öne sürüldü. Olay günü saatlerce otel çevresinde beklediği belirtilen saldırganın, Can Polat aracına valiz yerleştirdiği sırada ateş açtığı iddia edildi. Ağır yaralanan Can Polat hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özellikle olayın yaşandığı sırada aile bireylerinin de bölgede bulunması ve saldırının gündüz vakti gerçekleşmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, olayın organize bir yapı tarafından planlanmış olabileceği iddiaları da gündeme geldi.

Saldırının hemen ardından yaşananlar da hafızalara kazındı. Dilan Polat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Gözyaşları içinde yardım isteyen Polat'ın görüntüleri sosyal medyada günlerce konuşulurken, aile yakınları da yaşananların ardından büyük bir yıkım yaşadı. Can Polat'ın geride bıraktığı ailesi ve çocukları için yapılan paylaşımlar da dikkat çekti.

Özellikle Engin Polat ile Can Polat'ın çocukluklarından bu yana çok yakın oldukları, yalnızca akraba değil adeta kardeş gibi büyüdükleri yönündeki yorumlar dikkat çekti. Yaşanan kaybın ardından Engin Polat'ın uzun süre sessiz kalması da takipçilerinin gözünden kaçmamıştı.

Günler süren sessizliğin ardından Engin Polat, sosyal medya hesabından Can Polat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Günler süren sessizliğin ardından Engin Polat, sosyal medya hesabından Can Polat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Can Polat'ın ölümünün ardından gözler Engin Polat'a çevrilmişti. Günlerdir sessizliğini koruyan Polat, sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuzenine ve çocukluk arkadaşına veda etti.

Can Polat ile birlikte çekilmiş bir kareyi paylaşan Engin Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Sen benim çocukluğum, sen benim kardeşten ötem, sen benim tek dostum, sırdaşım. Elbet bir gün buluşacağız. O ana kadar gözün arkada kalmasın.'

Ancak paylaşımın en çok konuşulan bölümü mesajın devamında yer alan sözler oldu. Can Polat'ın geride bıraktığı çocuklarına sahip çıkacağını söyleyen Engin Polat,

'Rabbim nefes verdiği sürece evlatların evlatlarım, artık 6 çocuğum var. Emanetin emin ellerde, rahat uyu canımın canı, can gardaşım.'

ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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