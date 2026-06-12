Engin Polat Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Çocuklarına Sahip Çıkacağını Açıkladı!

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre saldırganın, Polat ailesinin bulunduğu konumu sosyal medya paylaşımları üzerinden takip ettiği öne sürüldü. Olay günü saatlerce otel çevresinde beklediği belirtilen saldırganın, Can Polat aracına valiz yerleştirdiği sırada ateş açtığı iddia edildi. Ağır yaralanan Can Polat hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özellikle olayın yaşandığı sırada aile bireylerinin de bölgede bulunması ve saldırının gündüz vakti gerçekleşmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, olayın organize bir yapı tarafından planlanmış olabileceği iddiaları da gündeme geldi.

Saldırının hemen ardından yaşananlar da hafızalara kazındı. Dilan Polat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Gözyaşları içinde yardım isteyen Polat'ın görüntüleri sosyal medyada günlerce konuşulurken, aile yakınları da yaşananların ardından büyük bir yıkım yaşadı. Can Polat'ın geride bıraktığı ailesi ve çocukları için yapılan paylaşımlar da dikkat çekti.

Özellikle Engin Polat ile Can Polat'ın çocukluklarından bu yana çok yakın oldukları, yalnızca akraba değil adeta kardeş gibi büyüdükleri yönündeki yorumlar dikkat çekti. Yaşanan kaybın ardından Engin Polat'ın uzun süre sessiz kalması da takipçilerinin gözünden kaçmamıştı.