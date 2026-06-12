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Sıla Türkoğlu'nun Kariyer Yolculuğu Gündem Oldu: Eski Videosunu Görenler Gözlerine İnanamadı!

Sıla Türkoğlu'nun Kariyer Yolculuğu Gündem Oldu: Eski Videosunu Görenler Gözlerine İnanamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2026 - 13:14
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Bugün Türkiye'nin en sevilen genç oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce çekilmiş görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. İzmir'de başlayan hayallerini ekranların en çok konuşulan yıldızlarından birine dönüştüren oyuncunun kariyer yolculuğu ve yıllar içindeki değişimi hayranlarından tam not aldı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

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Son yıllarda televizyon dünyasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Sıla Türkoğlu, aslında kariyerine oldukça mütevazı bir başlangıç yaptı.

Son yıllarda televizyon dünyasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Sıla Türkoğlu, aslında kariyerine oldukça mütevazı bir başlangıç yaptı.

İzmir Bornova'da büyüyen genç oyuncu, daha lise yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başladı ve hayallerinin peşinden gitmek için cesur adımlar attı.

Henüz çok genç yaşta kamera karşısına geçen Türkoğlu, kısa sürede doğal oyunculuğu, güçlü ekran enerjisi ve izleyiciyle kurduğu samimi bağ sayesinde dikkat çekmeyi başardı. Özellikle genç kuşağın en sevdiği oyuncular arasında yer alan isim, yıllar içinde yalnızca ekranlarda değil sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Bugün milyonlarca takipçiye ulaşan oyuncu, kariyer basamaklarını tek tek çıkararak Türkiye'nin en çok konuşulan kadın yıldızlarından biri haline geldi.

Sıla Türkoğlu'nun ekran serüveni günlük dizilerle başladı. İlk dikkat çeken projelerinden biri olan Yemin dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle yapımcıların radarına girmeyi başardı.

Ardından başrolünde yer aldığı Emanet dizisindeki Seher karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Günlük yayınlanan dizinin sadık izleyici kitlesi sayesinde Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da tanınmaya başlayan oyuncu, kariyerindeki önemli dönüm noktalarından birine imza attı.

Ancak onu gerçek anlamda yıldız yapan proje hiç kuşkusuz Kızılcık Şerbeti oldu. Dizide hayat verdiği Doğa karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Türkoğlu, hem reytinglerde hem de sosyal medyada adeta fırtına estirdi.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada dolaşıma giren eski görüntüleri ise hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada dolaşıma giren eski görüntüleri ise hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

İzmir'de hayallerinin peşinden koşan genç bir kız olarak başlayan yolculuk, bugün milyonların tanıdığı ve yakından takip ettiği bir başarı hikayesine dönüşmüş durumda.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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