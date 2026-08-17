Tarım Yapamadıkları Toprakları Turizme Kazandırdılar: Yılda 1,5 Milyon Turist Geliyor
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri’nin bulunduğu Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahalleleri, geniş tarım arazilerinin yokluğunu turizm hamlesiyle fırsata çevirdi. Aladağlar’ın buzullarından beslenen ünlü takım şelalelerine ev sahipliği yapan bölgede yöre halkı, sarp ve dağlık arazi yapısı nedeniyle otel, pansiyon ve restoran işletmeciliğine yöneldi. Kent merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 300 yatak kapasitesine ulaşan bu iki mahalle, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.
İşte detaylar...
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Bölgedeki ekonomik dönüşüme dikkat çeken Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2026 turizm sezonundan oldukça umutlu olduklarını belirtti.
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Ata topraklarını terk etmek istemedikleri için imkanları doğrultusunda turizme yatırım yapan yerel işletmeciler de durumdan memnun.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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