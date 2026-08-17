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Tarım Yapamadıkları Toprakları Turizme Kazandırdılar: Yılda 1,5 Milyon Turist Geliyor

Tarım Yapamadıkları Toprakları Turizme Kazandırdılar: Yılda 1,5 Milyon Turist Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 16:06
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri’nin bulunduğu Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahalleleri, geniş tarım arazilerinin yokluğunu turizm hamlesiyle fırsata çevirdi. Aladağlar’ın buzullarından beslenen ünlü takım şelalelerine ev sahipliği yapan bölgede yöre halkı, sarp ve dağlık arazi yapısı nedeniyle otel, pansiyon ve restoran işletmeciliğine yöneldi. Kent merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 300 yatak kapasitesine ulaşan bu iki mahalle, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

İşte detaylar...

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Bölgedeki ekonomik dönüşüme dikkat çeken Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2026 turizm sezonundan oldukça umutlu olduklarını belirtti.

Bölgedeki ekonomik dönüşüme dikkat çeken Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2026 turizm sezonundan oldukça umutlu olduklarını belirtti.

Yıllık ziyaretçi sayısının 1,5 milyona ulaştığını söyleyen Öztürk, bölgedeki altyapı ve turizm potansiyeli hakkında şu bilgileri verdi:

  • Bölgede aktif olarak hizmet veren yaklaşık 30 pansiyon ve 15 restoran bulunuyor. Ziyaretçilere başta alabalık ve ızgara çeşitleri olmak üzere yöreye özgü bezdirme tatları sunuluyor.

  • Sarp coğrafyada doğa yürüyüşü (trekking) yapmak isteyen turistler, bölge halkı tarafından katırlarla gezdirilerek ekonomiye ek girdi sağlanıyor.

  • Kış aylarında inşaat işleriyle uğraşan yöre sakinleri, yazın tamamen turizme odaklanıyor. Kısıtlı alanlarda yetiştirilen incir, nar ve cennet hurması gibi ürünler de turistlerin beğenisine sunuluyor.

Ata topraklarını terk etmek istemedikleri için imkanları doğrultusunda turizme yatırım yapan yerel işletmeciler de durumdan memnun.

Ata topraklarını terk etmek istemedikleri için imkanları doğrultusunda turizme yatırım yapan yerel işletmeciler de durumdan memnun.

Bölgeye 1994 yılından sonra ilginin arttığını belirten pansiyon işletmecisi Mehmet Mil, eskiden sadece fasulye ekilen kanyon arasındaki arazilerde başka bir iş yapma şansları olmadığını, bu nedenle ailece turizme yöneldiklerini ifade etti.

Çocukluğunda insanların sadece çadır kurduğu bölgeyi aile işletmesine dönüştürerek köyün gençlerine de istihdam sağlayan otel işletmecisi Ahmet Apaydın ve yöre esnafından Ali Baştürk ise bölgenin temiz havası, iklimi ve zengin su kaynaklarının turizmi zorunlu ve karlı bir alternatife dönüştürdüğünü belirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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