Tarım Yapamadıkları Toprakları Turizme Kazandırdılar: Yılda 1,5 Milyon Turist Geliyor

Bölgeye 1994 yılından sonra ilginin arttığını belirten pansiyon işletmecisi Mehmet Mil, eskiden sadece fasulye ekilen kanyon arasındaki arazilerde başka bir iş yapma şansları olmadığını, bu nedenle ailece turizme yöneldiklerini ifade etti.

Çocukluğunda insanların sadece çadır kurduğu bölgeyi aile işletmesine dönüştürerek köyün gençlerine de istihdam sağlayan otel işletmecisi Ahmet Apaydın ve yöre esnafından Ali Baştürk ise bölgenin temiz havası, iklimi ve zengin su kaynaklarının turizmi zorunlu ve karlı bir alternatife dönüştürdüğünü belirtti.