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Yıllardır Su Basıncını Düşüren Kaya 15 Yıl Sonra Borudan Çıkarıldı

Yıllardır Su Basıncını Düşüren Kaya 15 Yıl Sonra Borudan Çıkarıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 14:13
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde içme suyu ana iletim hattında yürütülen çalışmalar sırasında, yıllardır çözülemeyen tazyik sorununun nedeni ortaya çıktı. Yaklaşık 15 yıldır borunun içinde duran ve suyun akışını büyük oranda engelleyen dev kaya parçası, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

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Edinilen bilgilere göre, söz konusu kaya parçası 2009 yılında bölgede yaşanan sel felaketi sırasında Dumanalan boru hattının içerisine girdi.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu kaya parçası 2009 yılında bölgede yaşanan sel felaketi sırasında Dumanalan boru hattının içerisine girdi.

Yıllar boyunca hattın içinde kalan dev kaya, suyun geçiş alanını daraltarak şebekedeki tazyikin yaklaşık yüzde 70 oranında düşmesine neden oldu.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekiplerinin detaylı incelemeleri sonucunda yeri tespit edilen kaya, boru hattından başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekiplerinin detaylı incelemeleri sonucunda yeri tespit edilen kaya, boru hattından başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Kayanın temizlenmesiyle birlikte hatta su akışı aniden normale döndü ve basınçta yüksek oranda artış yaşandı.

Aniden artan su basıncı nedeniyle ana hatta oluşan su patlaklarına da anında müdahale eden BASKİ ekipleri, bölgedeki onarım çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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