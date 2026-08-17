Yıllardır Su Basıncını Düşüren Kaya 15 Yıl Sonra Borudan Çıkarıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Balıkesir’in Gönen ilçesinde içme suyu ana iletim hattında yürütülen çalışmalar sırasında, yıllardır çözülemeyen tazyik sorununun nedeni ortaya çıktı. Yaklaşık 15 yıldır borunun içinde duran ve suyun akışını büyük oranda engelleyen dev kaya parçası, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgilere göre, söz konusu kaya parçası 2009 yılında bölgede yaşanan sel felaketi sırasında Dumanalan boru hattının içerisine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekiplerinin detaylı incelemeleri sonucunda yeri tespit edilen kaya, boru hattından başarılı bir operasyonla çıkarıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın