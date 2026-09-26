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Fatma Betül Sayan Kaya Kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya'nın Siyasi Kariyeri ve Gündemde Olma Nedeni

Fatma Betül Sayan Kaya Kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya'nın Siyasi Kariyeri ve Gündemde Olma Nedeni

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 15:59
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Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fatma Betül Sayan Kaya, açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Kaya, şimdilerde AKP'nin Sosyal Politikalar Başkanı olarak görev yapıyor. Peki Fatma Betül Sayan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Siyasi kariyerinde hangi görevlerde bulundu? Hisse iddiası ne?

İşte detaylar.

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Fatma Betül Sayan Kaya Kimdir?

Fatma Betül Sayan Kaya kimdir

Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Hukukçu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Kaya'nın babasının adı Ramazan, annesinin adı ise Hatice'dir. Eğitim hayatına Fatih İlkokulu'nda başlayan Kaya, ardından Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni (English High School) tamamladı.

Bir dönem proje mühendisi olarak çalışan Kaya, daha sonra siyasete atıldı. 2015 yılında İstanbul milletvekili seçilen Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı.

İki çocuk annesi olan Kaya, günümüzde AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak siyasi çalışmalarını sürdürüyor. TBMM özgeçmişinde İngilizce ve Almancayı çok iyi düzeyde bildiği de belirtiliyor.

Fatma Betül Sayan Kaya Kaç Yaşında?

31 Ocak 1981 doğumlu olan Fatma Betül Sayan Kaya, 2026 itibarıyla 45 yaşındadır.

Fatma Betül Sayan Kaya Nereli?

Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. TBMM kayıtlarında da doğum yeri İstanbul olarak yer alıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Eğitimi

Fatma Betül Sayan Kaya eğitim

Fatma Betül Sayan Kaya, üniversite sınavında dereceye girerek Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde eğitim aldı ve şeref derecesiyle mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tamamlayarak tıp doktoru oldu.

Kaya, New York Üniversitesi'nde de lisansüstü çalışmalar yaptı. TBMM biyografisinde bu çalışmaların meme kanserinin termal görüntülenmesi üzerine olduğu belirtiliyor.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Siyasi Kariyeri

Fatma betül sayan kaya akp

Fatma Betül Sayan Kaya'nın siyasi kariyeri AKP İstanbul teşkilatında başladı. 2009 yılında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaya, 2012'de yeniden İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Aynı dönemde İstanbul Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2015 yılında AKP'nin 5. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Aynı yıl AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 25 Kasım 2015'teki MYK değişikliğinin ardından Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Kaya, 26. Dönem'de TBMM'de görev yaptı. 2016 yılında 65. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev aldı.

2018 genel seçimlerinde yeniden İstanbul milletvekili seçilen Kaya, TBMM'nin 27. Dönemi'nde görev yaptı. Milletvekilliği 2023 yılında sona erdi.

Fatma Betül Sayan Kaya Şu An Ne Yapıyor?

Fatma Betül Sayan Kaya, günümüzde AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak görev yapıyor. AKP'nin resmi teşkilat sayfasında da Kaya, Sosyal Politikalar Başkanı olarak yer alıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya Hakkındaki Hisse İddiası Ne?

Fatma Betül Sayan Kaya Hakkındaki Hisse İddiası Ne?

Fatma Betül Sayan Kaya, Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili gündeme gelen bir iddia nedeniyle son günlerde haberlerde yer aldı.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Kaya'nın 8 Nisan'da yaklaşık 63,4 milyon TL değerinde Özata Denizcilik hissesi aldığını ve eylül ayında bu hisselerin satışından yaklaşık 1,344 milyar TL elde edildiğini öne sürdü. Emre, Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın işlemleriyle ilgili de iddialarda bulundu.

İddialar, SPK'nın Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermesinin ardından gündeme geldi. SPK'nın açıkladığı listede Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı yer almıyor.

Bu nedenle Kaya'nın hisse işlemleriyle ilgili söz konusu rakamlar şu aşamada Zeynel Emre'nin iddiaları olarak aktarılıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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