Fatma Betül Sayan Kaya Kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya'nın Siyasi Kariyeri ve Gündemde Olma Nedeni

Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Hukukçu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Kaya'nın babasının adı Ramazan, annesinin adı ise Hatice'dir. Eğitim hayatına Fatih İlkokulu'nda başlayan Kaya, ardından Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni (English High School) tamamladı.

Bir dönem proje mühendisi olarak çalışan Kaya, daha sonra siyasete atıldı. 2015 yılında İstanbul milletvekili seçilen Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı.

İki çocuk annesi olan Kaya, günümüzde AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak siyasi çalışmalarını sürdürüyor. TBMM özgeçmişinde İngilizce ve Almancayı çok iyi düzeyde bildiği de belirtiliyor.

Fatma Betül Sayan Kaya Kaç Yaşında?

31 Ocak 1981 doğumlu olan Fatma Betül Sayan Kaya, 2026 itibarıyla 45 yaşındadır.

Fatma Betül Sayan Kaya Nereli?

Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. TBMM kayıtlarında da doğum yeri İstanbul olarak yer alıyor.