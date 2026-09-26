Fatma Betül Sayan Kaya Kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya'nın Siyasi Kariyeri ve Gündemde Olma Nedeni
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Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fatma Betül Sayan Kaya, açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Kaya, şimdilerde AKP'nin Sosyal Politikalar Başkanı olarak görev yapıyor. Peki Fatma Betül Sayan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Siyasi kariyerinde hangi görevlerde bulundu? Hisse iddiası ne?
İşte detaylar.
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Fatma Betül Sayan Kaya Kimdir?
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Fatma Betül Sayan Kaya'nın Eğitimi
Fatma Betül Sayan Kaya'nın Siyasi Kariyeri
Fatma Betül Sayan Kaya Hakkındaki Hisse İddiası Ne?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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