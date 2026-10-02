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Yaşam
Banyo Derzlerini Saatlerce Fırçalamadan Beyazlatmanın Yöntemi

Banyo Derzlerini Saatlerce Fırçalamadan Beyazlatmanın Yöntemi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 23:02
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Derzleri beyazlatmak için karbonat ve oksijenli su karışımı yeterli olabiliyor. Karışım derzlere sürülüp birkaç dakika bekletiliyor, ardından hafifçe fırçalanıp durulanıyor.

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Temizlik uzmanları derzler için karbonat ve oksijenli su karışımını öneriyor

Temizlik uzmanları derzler için karbonat ve oksijenli su karışımını öneriyor

Neighborly'nin grup başkanı Vera Peterson, profesyonellerin sıkça birer su bardağı karbonat ve oksijenli suyu karıştırdığını söylüyor. Peterson, basit ve ucuz olan yöntemin işi gördüğünü belirtiyor.

Karışım doğrudan derz çizgilerine dökülüyor ve birkaç dakika bekletildikten sonra ılık suyla siliniyor. Farklı bir tarifte üç ölçü karbonata bir ölçü oksijenli su eklenerek macun kıvamı elde ediliyor ve macun derzlerin üzerine sürülüyor.

Derzler ince ve sert kıllı bir fırçayla ya da eski bir diş fırçasıyla hafifçe ovuluyor. Ardından nemli bir mikrofiber bezle ya da el duşuyla durulanıp kurulanıyor. Leke gitmezse işlem tekrarlanıyor.

Klorlu çamaşır suyu derzin rengini bozabiliyor, düzenli bakım küfü önlüyor

Klorlu çamaşır suyu derzin rengini bozabiliyor, düzenli bakım küfü önlüyor

Klorlu çamaşır suyu derzin rengini bozabiliyor. Peterson, klor içermeyen oksijenli çamaşır suyu ürünlerinin derze zarar vermeden temizlediğini ve lekeleri çıkardığını söylüyor. Kokusu keskin temizleyicilerde ortamın havalandırılması gerekiyor.

The Grout Guy'ın kurucusu Brian McAuliffe, temizliğin küfün tutunmasını önlemenin ilk adımı olduğunu söylüyor. McAuliffe, fayansların haftada iki üç kez sabun kirini çözen ürünlerle temizlenmesini öneriyor. Peterson ise sert ve aşındırıcı aletlerden kaçınılmasını, sünger sapı ya da eski diş fırçası kullanılmasını tavsiye ediyor.

Temizlik uzmanı Melissa Maker, derzin sızdırmazlık ürünüyle kaplanmasının gözenekliliği azalttığını belirtiyor. Courtney Walsh, banyonun çok kullanıldığı, havalandırmanın zayıf olduğu ya da suyun sert olduğu evlerde işlemin yılda bir yapılmasını öneriyor. McAuliffe ise yenilemenin bir ya da iki yılda bir yapılmasını tavsiye ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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