Banyo Derzlerini Saatlerce Fırçalamadan Beyazlatmanın Yöntemi

Neighborly'nin grup başkanı Vera Peterson, profesyonellerin sıkça birer su bardağı karbonat ve oksijenli suyu karıştırdığını söylüyor. Peterson, basit ve ucuz olan yöntemin işi gördüğünü belirtiyor.

Karışım doğrudan derz çizgilerine dökülüyor ve birkaç dakika bekletildikten sonra ılık suyla siliniyor. Farklı bir tarifte üç ölçü karbonata bir ölçü oksijenli su eklenerek macun kıvamı elde ediliyor ve macun derzlerin üzerine sürülüyor.

Derzler ince ve sert kıllı bir fırçayla ya da eski bir diş fırçasıyla hafifçe ovuluyor. Ardından nemli bir mikrofiber bezle ya da el duşuyla durulanıp kurulanıyor. Leke gitmezse işlem tekrarlanıyor.