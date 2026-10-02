Banyo Derzlerini Saatlerce Fırçalamadan Beyazlatmanın Yöntemi
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Temizlik uzmanları derzler için karbonat ve oksijenli su karışımını öneriyor
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Klorlu çamaşır suyu derzin rengini bozabiliyor, düzenli bakım küfü önlüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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