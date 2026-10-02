Nazara En Açık 3 Burç

Balıklar ruhani yapıları ve güçlü hayal güçleriyle tanınıyor. Sınırları belirsiz olduğu için dış enerjilerin etkisine açık sayılıyor; herkese iyi niyetle yaklaşmaları da onları korumasız bırakabiliyor.

Astrolojik yorumlarda Balık'ın iyi ve kötü enerjiyi anten gibi yakaladığı, bu yüzden ani ruh hali değişimleri, bitkinlik ya da aksilik yaşayabileceği belirtiliyor. Siyah turmalin ve su kenarında vakit geçirmek koruyucu olarak öneriliyor.