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Nazara En Açık 3 Burç

Nazara En Açık 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 23:01
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Nazar bilimsel bir dayanağı olmayan halk inancı. Astrolojide ise Yengeç, Aslan ve Balık burçları kıskançlığa ve olumsuz enerjiye en açık burçlar arasında sayılıyor.

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Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Yengeçler duygusal ve şefkatli yapılarıyla çevrelerindeki enerjiyi sünger gibi çekiyor. Astrolojik yorumlarda dış etkileri filtrelemekte zorlandıkları, dolayısıyla kıskançlığın ve kırgınlığın etkisini daha kolay hissettikleri söyleniyor.

Nazara uğradıklarında nedeni belirsiz bir kaygı, yorgunluk ya da aksilik yaşadıkları ileri sürülüyor. Koruyucu olarak ay taşı ve tuzlu su banyosu öneriliyor.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Aslanlar girdikleri her ortamda dikkat çekiyor. Özgüvenleri ve karizmaları hayranlık kadar rekabet ve kıskançlık da uyandırabiliyor.

Astrolojide Aslan'a yöneltilen olumsuz enerjinin zamanla özgüvenini aşındırabileceği ve her zamanki şansını sorgulamasına yol açabileceği söyleniyor. Koruyucu olarak nazar boncuğu takmak tavsiye ediliyor.

Balık Burcu

Balık Burcu

Balıklar ruhani yapıları ve güçlü hayal güçleriyle tanınıyor. Sınırları belirsiz olduğu için dış enerjilerin etkisine açık sayılıyor; herkese iyi niyetle yaklaşmaları da onları korumasız bırakabiliyor.

Astrolojik yorumlarda Balık'ın iyi ve kötü enerjiyi anten gibi yakaladığı, bu yüzden ani ruh hali değişimleri, bitkinlik ya da aksilik yaşayabileceği belirtiliyor. Siyah turmalin ve su kenarında vakit geçirmek koruyucu olarak öneriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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