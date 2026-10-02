article/comments
article/share
Haberler
TV
Sete Bir Gün Ara Verecek: Burak Özçivit, Güneşin Doğduğu Yer İçin Cannes'a Gidiyor

Sete Bir Gün Ara Verecek: Burak Özçivit, Güneşin Doğduğu Yer İçin Cannes'a Gidiyor

burak özçivit yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 23:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güneşin Doğduğu Yer'in Kenan Kozan'ı Burak Özçivit, dizinin ilk ayı dolmadan uluslararası vitrine çıkıyor. Oyuncu, 12-15 Ekim tarihlerinde Cannes'da düzenlenecek dünyanın en önemli içerik fuarlarından Mipcom'a katılacak. Özçivit, 12 Ekim'de atv standını ziyaret edip akşam yabancı alıcılarla buluşacak. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burak Özçivit, 12-15 Ekim'de Cannes'da düzenlenecek Mipcom'a katılacak.

Burak Özçivit, 12-15 Ekim'de Cannes'da düzenlenecek Mipcom'a katılacak.

atv ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Burak Özçivit, Fransa yolcusu. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Özçivit, 12-15 Ekim tarihlerinde Cannes'da düzenlenecek Mipcom'a katılacak.

Mipcom, kanalların, yapım şirketlerinin ve dijital platformların bir araya geldiği, dizilerin yurt dışı satışlarının konuşulduğu dünyanın en önemli içerik fuarlarından biri olarak biliniyor. Türk dizileri de son yıllarda fuarın en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Özçivit, 12 Ekim'de atv standını ziyaret edecek, akşam saatlerinde ise uluslararası alıcılarla buluşacak.

Özçivit, 12 Ekim'de atv standını ziyaret edecek, akşam saatlerinde ise uluslararası alıcılarla buluşacak.

Oyuncunun Cannes programı fuarın ilk gününe yoğunlaştı. Özçivit, 12 Ekim'de atv'nin standını ziyaret edecek. Aynı günün akşamında kanal yöneticilerinin ve yabancı basının katılacağı uluslararası etkinlikte dizinin alıcılarıyla bir araya gelecek. Üstelik Özçivit Cannes'a yalnız gitmeyecek. Dizinin yapımcılarından Burak Sağyaşar da bu yolculukta oyuncuya eşlik edecek.

Cannes çıkarması kısa sürecek: Özçivit ertesi gün sete dönüp Güneşin Doğduğu Yer çekimlerine devam edecek.

Cannes çıkarması kısa sürecek: Özçivit ertesi gün sete dönüp Güneşin Doğduğu Yer çekimlerine devam edecek.

Yoğun set temposu nedeniyle Cannes ziyareti yalnızca bir günle sınırlı kalacak. Özçivit, etkinliğin ertesi günü sete dönerek çekimlere kaldığı yerden devam edecek.

Hatırlanacağı gibi dizinin yayın takvimi de çekimlerin yetişmemesi nedeniyle değişmişti. İlk olarak 10 Eylül'e planlanan açılış bölümü ertelenmiş, Güneşin Doğduğu Yer 17 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelmişti. İlk bölüm TOTAL'de 4,66 reytingle üçüncü olurken YouTube'da 17 saatte 1 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın