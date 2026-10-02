Sete Bir Gün Ara Verecek: Burak Özçivit, Güneşin Doğduğu Yer İçin Cannes'a Gidiyor
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Güneşin Doğduğu Yer'in Kenan Kozan'ı Burak Özçivit, dizinin ilk ayı dolmadan uluslararası vitrine çıkıyor. Oyuncu, 12-15 Ekim tarihlerinde Cannes'da düzenlenecek dünyanın en önemli içerik fuarlarından Mipcom'a katılacak. Özçivit, 12 Ekim'de atv standını ziyaret edip akşam yabancı alıcılarla buluşacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Burak Özçivit, 12-15 Ekim'de Cannes'da düzenlenecek Mipcom'a katılacak.
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Özçivit, 12 Ekim'de atv standını ziyaret edecek, akşam saatlerinde ise uluslararası alıcılarla buluşacak.
Cannes çıkarması kısa sürecek: Özçivit ertesi gün sete dönüp Güneşin Doğduğu Yer çekimlerine devam edecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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