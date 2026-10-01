Adana'nın Müzikhol Patronu Geliyor: Güneşin Doğduğu Yer'e Katılan 2 Sürpriz İsim Belli Oldu!

atv'nin TimsBi imzalı dizisi 17 Eylül Perşembe akşamı ilk kez ekrana geldiğinde iddialı bir açılış yaptı: TOTAL'de 4,66 reytingle üçüncü sıraya yerleşen ilk bölüm, YouTube'da da 17 saat içinde 1 milyon izlenmeye ulaştı. Almanya'da başlayıp Adana ve Çukurova'ya uzanan hikayenin ana ekseninde intikam, geçmişten gelen aile sırları ve bölgenin köklü aileleri arasındaki güç savaşı var. Burak Özçivit Kozan ailesinden Kenan'ı, Beyza Gümülcine Leyla'yı, Sibel Taşçıoğlu ise ailenin hanımağası Celadet'i canlandırırken, karşı tarafta Görkem Sevindik, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un hayat verdiği Atahanlı ailesi duruyor.

Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin yönettiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizinin çekimleri Adana'da sürüyor. İki aile arasındaki gerilim ilk haftalarda zaten kaynarken, şehrin bir de karanlık yüzü devreye giriyor: Müzikhol. Böylece diziye iki de yeni oyuncu dahil olacak.