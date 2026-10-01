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Adana'nın Müzikhol Patronu Geliyor: Güneşin Doğduğu Yer'e Katılan 2 Sürpriz İsim Belli Oldu!

Adana'nın Müzikhol Patronu Geliyor: Güneşin Doğduğu Yer'e Katılan 2 Sürpriz İsim Belli Oldu!

burak özçivit Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2026 - 08:55
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Güneşin Doğduğu Yer'de Kozan ve Atahanlı ailelerinin Adana'daki hesaplaşması sürerken hikâyeye bir de müzikhol giriyor ve bu sahnelerle birlikte kadroya iki yeni isim katılıyor. Birinin elinde karanlık işlerin ipleri var, diğeri ise Kozan ailesinin büyük oğluna yaklaşan bir şarkıcı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Güneşin Doğduğu Yer, Kozan ve Atahanlı ailelerinin Adana'daki savaşını ilk bölümden beri ekrana taşıyor.

Güneşin Doğduğu Yer, Kozan ve Atahanlı ailelerinin Adana'daki savaşını ilk bölümden beri ekrana taşıyor.

atv'nin TimsBi imzalı dizisi 17 Eylül Perşembe akşamı ilk kez ekrana geldiğinde iddialı bir açılış yaptı: TOTAL'de 4,66 reytingle üçüncü sıraya yerleşen ilk bölüm, YouTube'da da 17 saat içinde 1 milyon izlenmeye ulaştı. Almanya'da başlayıp Adana ve Çukurova'ya uzanan hikayenin ana ekseninde intikam, geçmişten gelen aile sırları ve bölgenin köklü aileleri arasındaki güç savaşı var. Burak Özçivit Kozan ailesinden Kenan'ı, Beyza Gümülcine Leyla'yı, Sibel Taşçıoğlu ise ailenin hanımağası Celadet'i canlandırırken, karşı tarafta Görkem Sevindik, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un hayat verdiği Atahanlı ailesi duruyor.

Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin yönettiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizinin çekimleri Adana'da sürüyor. İki aile arasındaki gerilim ilk haftalarda zaten kaynarken, şehrin bir de karanlık yüzü devreye giriyor: Müzikhol. Böylece diziye iki de yeni oyuncu dahil olacak.

Yaman Yoldaş müzikhol patronu Sertan'ı, Nazlıhan Başak İlhan ise sahnenin şarkıcısını canlandıracak.

Yaman Yoldaş müzikhol patronu Sertan'ı, Nazlıhan Başak İlhan ise sahnenin şarkıcısını canlandıracak.

O müzikholün patronu Sertan'a Yaman Yoldaş hayat verecek ve karanlık işler çeviren bu karakter 4. bölümden itibaren kadroda olacak. Ama müzikhole ilk adımı atan isim, 1 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak 3. bölümle dizide görünecek Nazlıhan Başak İlhan. Sahnenin şarkıcısını canlandıran oyuncunun karakteri, Celadet'in büyük oğlu İhsan'a (Muharrem Türkseven) yakınlaşacak. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan Bölümü mezunu olan İlhan, daha önce Aşk Yeniden filminde ve Yeni Gelin dizisinde de yer almıştı.

Yeni bölümde konu yalnızca müzikhol değil. Oğluna kavuşması kısa süren Leyla, Adana'da kendi başının çaresine bakmak isteyecek ama beklediği sıcaklığı bulamayacak, tam çaresiz kaldığı anda ise hiç ummadığı bir yardım eli uzanacak. Sokaklarda hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltirken, evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade de kocasının geçmişiyle savaşacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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