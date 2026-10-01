Adana'nın Müzikhol Patronu Geliyor: Güneşin Doğduğu Yer'e Katılan 2 Sürpriz İsim Belli Oldu!
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Güneşin Doğduğu Yer'de Kozan ve Atahanlı ailelerinin Adana'daki hesaplaşması sürerken hikâyeye bir de müzikhol giriyor ve bu sahnelerle birlikte kadroya iki yeni isim katılıyor. Birinin elinde karanlık işlerin ipleri var, diğeri ise Kozan ailesinin büyük oğluna yaklaşan bir şarkıcı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Güneşin Doğduğu Yer, Kozan ve Atahanlı ailelerinin Adana'daki savaşını ilk bölümden beri ekrana taşıyor.
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Yaman Yoldaş müzikhol patronu Sertan'ı, Nazlıhan Başak İlhan ise sahnenin şarkıcısını canlandıracak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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