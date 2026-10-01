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Sondaj Yaparken Gölün Altını Deldiler: Girdap Tekneleri ve Platformu Yuttu

Sondaj Yaparken Gölün Altını Deldiler: Girdap Tekneleri ve Platformu Yuttu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 09:06
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ABD'nin Louisiana eyaletindeki Peigneur Gölü'nde 1980'de petrol arayan bir sondaj ekibi, farkında olmadan gölün altındaki tuz madeninin tavanını deldi. Oluşan dev girdap; sondaj platformlarını, mavnaları, bir römorkörü ve kıyıdaki arazinin bir bölümünü yuttu.

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Sığ göldeki matkap tuz madeninin tavanını delince yaklaşık 400 metre genişliğinde bir girdap oluştu

Sığ göldeki matkap tuz madeninin tavanını delince yaklaşık 400 metre genişliğinde bir girdap oluştu

New Iberia yakınlarındaki Peigneur Gölü, yaklaşık 5,3 kilometrekarelik bir alana yayılan ama derinliği yalnızca 3,4 metre civarında olan sığ bir tatlı su gölüydü. Balıkçılık ve eğlence için sevilen gölde petrol kuyuları da bulunuyordu ve gölün altında Diamond Crystal şirketine ait bir tuz madeni vardı.

20 Kasım 1980 sabahı, Texaco adına sondaj yapan ekibin matkabı gölün dibinin altında aniden sıkıştı ve kurtarılamadı. Bir dizi yüksek patlama sesinin ardından platform suya doğru yatmaya başlayınca işçiler platformu terk edip kıyıya kaçtı ve yaklaşık 46 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin, sadece birkaç metre derinliğindeki gölde gözden kaybolmasını izledi.

Ekibin, matkapla farkında olmadan tuz madeninin tavanını deldiği anlaşıldı. Göl suyu madenin galerilerine boşalmaya başladı ve dönen su yaklaşık 400 metre genişliğinde bir girdaba dönüştü. Louisiana Üniversitesi'ne göre bir haritalama hatası, Texaco'nun platformunu gölde yanlış noktaya yerleştirmişti.

Tatlı su gölü 60 metre derinliğinde tuzlu bir göle dönüştü ama kimse hayatını kaybetmedi

Tatlı su gölü 60 metre derinliğinde tuzlu bir göle dönüştü ama kimse hayatını kaybetmedi

Su tuzu erittikçe delik giderek büyüdü. Girdap o kadar güçlendi ki gölü Meksika Körfezi'ne bağlayan Delcambre Kanalı'nın akış yönünü bile tersine çevirdi; kanaldan ve Vermilion Körfezi'nden gelen acı su, göle geçici olarak yaklaşık 15 metre yüksekliğinde bir şelale gibi döküldü. Madende sıkışan hava ise 120 metreyi bulan su fışkırmalarına yol açtı.

Göl; bir sondaj platformunu daha, bir yükleme iskelesini, yaklaşık 28 hektarlık araziyi ve ağaçları, 11 mavnayı, kamyonları, bazı evleri ve bir römorkörü yuttu. Göl yatağı tamamen boşaldı ve sonraki iki gün içinde kanaldan ters akan körfez suyuyla yeniden doldu. Yutulan 11 mavnadan 9'u daha sonra yüzeye geri çıktı.

Tüm bunlara rağmen kimse hayatını kaybetmedi; madendeki 55 işçi, iyi uygulanan tahliye prosedürleri sayesinde zamanında kurtuldu. Texaco ve sondaj şirketi Wilson Brothers zararları mahkeme dışı uzlaşmayla ödedi, 100 yılı aşkın süredir çalışan maden ise 1986'da kapandı. Bir zamanlar 3,4 metre derinliğindeki tatlı su gölü, bugün yaklaşık 60 metre derinliğinde tuzlu bir göl ve içinde 1980 öncesinden tamamen farklı bir ekosistem yaşıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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