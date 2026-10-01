Sondaj Yaparken Gölün Altını Deldiler: Girdap Tekneleri ve Platformu Yuttu
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Sığ göldeki matkap tuz madeninin tavanını delince yaklaşık 400 metre genişliğinde bir girdap oluştu
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Tatlı su gölü 60 metre derinliğinde tuzlu bir göle dönüştü ama kimse hayatını kaybetmedi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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