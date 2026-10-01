Sondaj Yaparken Gölün Altını Deldiler: Girdap Tekneleri ve Platformu Yuttu

New Iberia yakınlarındaki Peigneur Gölü, yaklaşık 5,3 kilometrekarelik bir alana yayılan ama derinliği yalnızca 3,4 metre civarında olan sığ bir tatlı su gölüydü. Balıkçılık ve eğlence için sevilen gölde petrol kuyuları da bulunuyordu ve gölün altında Diamond Crystal şirketine ait bir tuz madeni vardı.

20 Kasım 1980 sabahı, Texaco adına sondaj yapan ekibin matkabı gölün dibinin altında aniden sıkıştı ve kurtarılamadı. Bir dizi yüksek patlama sesinin ardından platform suya doğru yatmaya başlayınca işçiler platformu terk edip kıyıya kaçtı ve yaklaşık 46 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin, sadece birkaç metre derinliğindeki gölde gözden kaybolmasını izledi.

Ekibin, matkapla farkında olmadan tuz madeninin tavanını deldiği anlaşıldı. Göl suyu madenin galerilerine boşalmaya başladı ve dönen su yaklaşık 400 metre genişliğinde bir girdaba dönüştü. Louisiana Üniversitesi'ne göre bir haritalama hatası, Texaco'nun platformunu gölde yanlış noktaya yerleştirmişti.