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Denizin 9 Metre Altında 7 Bin Yıllık, 120 Metrelik Duvar Buldular

Denizin 9 Metre Altında 7 Bin Yıllık, 120 Metrelik Duvar Buldular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 14:36
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Fransa’nın Bretonya bölgesi açıklarında çalışan araştırmacılar, denizin yaklaşık 9 metre altında dev bir taş duvar keşfetti. Günümüzde su altında kalan yapı, deniz seviyesinin daha düşük olduğu 7 bin yıl önce karada ya da gelgit bölgesinde inşa edilmişti. Yaklaşık 120 metre uzunluğundaki duvarın balık yakalamak veya kıyıyı sulardan korumak amacıyla yapılmış olabileceği düşünülüyor.

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Duvarın ağırlığının 3 bin tonu aştığı hesaplandı

Duvarın ağırlığının 3 bin tonu aştığı hesaplandı

Île de Sein yakınlarındaki yapılar ilk olarak 2017’de gerçekleştirilen LiDAR taramaları sırasında belirlendi. Araştırmacılar, 2022 ile 2024 yılları arasında bölgede yaklaşık 60 dalış yaparak doğal oluşuma benzemeyen 11 farklı taş yapı tespit etti. Taşların dizilişi ve yapıların düzenli biçimi, bölgenin tarih öncesinde insanlar tarafından şekillendirildiğini gösterdi. 

Yapıların en büyüğü yaklaşık 120 metre uzunluğa, tabanında 20 metre genişliğe ve ortalama 2 metre yüksekliğe ulaşıyor. Yaklaşık 3 bin 300 ton granit kullanılarak inşa edildiği hesaplanan duvarın MÖ 5800 ile MÖ 5300 yılları arasından kaldığı düşünülüyor. Duvar günümüzde deniz seviyesinin yaklaşık 9 metre altında bulunuyor.

Balık yakalamak veya yükselen sulardan korunmak için yapılmış olabilir

Balık yakalamak veya yükselen sulardan korunmak için yapılmış olabilir

Duvar inşa edildiğinde deniz seviyesi bugünkünden daha düşüktü ve bölge karada ya da gelgitlerin etkilediği sığ bir kıyı alanında bulunuyordu. Araştırmacılara göre yapı, sular çekildiğinde balıkları belirli bir alanda tutan büyük bir av düzeneği olarak kullanılmış olabilir. Bir başka ihtimal ise duvarın dalgalara ve yükselen denize karşı kıyıyı korumak amacıyla yapılması.

Duvarın çevresinde kalıcı bir yerleşim bulunduğunu gösteren yeterli kanıta henüz ulaşılamadı. Bu nedenle keşif, kayıp bir şehirden çok tarih öncesi toplulukların kıyıdaki kaynaklardan yararlanmak için gerçekleştirdiği büyük ölçekli bir inşaat çalışması olarak değerlendiriliyor. Yapının kesin amacı, bölgede yapılacak yeni dalışlar ve deniz tabanından alınacak örneklerin incelenmesiyle belirlenmeye çalışılacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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