Denizin 9 Metre Altında 7 Bin Yıllık, 120 Metrelik Duvar Buldular

Île de Sein yakınlarındaki yapılar ilk olarak 2017’de gerçekleştirilen LiDAR taramaları sırasında belirlendi. Araştırmacılar, 2022 ile 2024 yılları arasında bölgede yaklaşık 60 dalış yaparak doğal oluşuma benzemeyen 11 farklı taş yapı tespit etti. Taşların dizilişi ve yapıların düzenli biçimi, bölgenin tarih öncesinde insanlar tarafından şekillendirildiğini gösterdi.

Yapıların en büyüğü yaklaşık 120 metre uzunluğa, tabanında 20 metre genişliğe ve ortalama 2 metre yüksekliğe ulaşıyor. Yaklaşık 3 bin 300 ton granit kullanılarak inşa edildiği hesaplanan duvarın MÖ 5800 ile MÖ 5300 yılları arasından kaldığı düşünülüyor. Duvar günümüzde deniz seviyesinin yaklaşık 9 metre altında bulunuyor.