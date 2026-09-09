Denizin 9 Metre Altında 7 Bin Yıllık, 120 Metrelik Duvar Buldular
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Fransa’nın Bretonya bölgesi açıklarında çalışan araştırmacılar, denizin yaklaşık 9 metre altında dev bir taş duvar keşfetti. Günümüzde su altında kalan yapı, deniz seviyesinin daha düşük olduğu 7 bin yıl önce karada ya da gelgit bölgesinde inşa edilmişti. Yaklaşık 120 metre uzunluğundaki duvarın balık yakalamak veya kıyıyı sulardan korumak amacıyla yapılmış olabileceği düşünülüyor.
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Duvarın ağırlığının 3 bin tonu aştığı hesaplandı
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Balık yakalamak veya yükselen sulardan korunmak için yapılmış olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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