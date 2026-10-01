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Spice Girls - Manifest Wannabe Şarkı Sözleri ve Türkçe Anlamı

Spice Girls - Manifest Wannabe Şarkı Sözleri ve Türkçe Anlamı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 10:13
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Spice Girls’ün yıllara meydan okuyan şarkılarından “Wannabe”, Manifest sayesinde yeniden merak edilen parçalar arasında. 90’ların en bilinen kız grubu şarkılarından biri olan Wannabe, hareketli melodisinin arkasında arkadaşlık, özgürlük ve ilişkilerde sınırlar üzerine oldukça net bir mesaj taşıyor. Peki Wannabe şarkı sözleri ne anlama geliyor ve şarkının Türkçe çevirisinde nasıl bir hikâye anlatılıyor? Spice Girls’ün “girl power” anlayışıyla özdeşleşen parçasına gelin birlikte bakalım…

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Manifest ile Spice Girls Karşılaştırması Neden Yeniden Gündemde?

Manifest ile Spice Girls Karşılaştırması Neden Yeniden Gündemde?

Türkiye'nin sevilen kız grubu Manifest'in Londra'da vereceği ilk konserin repertuvarında Spice Girls'ün ikonik şarkısı 'Wannabe'in de yer alacağının duyurulması, iki grup arasındaki karşılaştırmaları yeniden alevlendirdi. Kadın dayanışmasını ve 'girl power' ruhunu merkezine alan Manifest, kurulduğu günden bu yana sık sık 90'ların efsane kız grubuyla benzetiliyordu. Üstelik 'Wannabe'in bu yıl 30. yaşını kutlaması ve Spice Girls'ün yeniden bir araya gelebileceğine dair konuşmaların sürmesi, bu tercihin sembolik anlamını daha da güçlendirdi. Hayranlar, Manifest'in kariyerinin ilk Londra sahnesinde girl power akımının doğduğu şehre böyle bir saygıda bulunmasına heyecanlandı.

Spice Girls Wannabe Şarkı Sözleri

Spice Girls Wannabe Şarkı Sözleri

Ha ha ha ha ha 

Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

If you want my future, forget my past

If you wanna get with me, better make it fast

Now don't go wasting my precious time

Get your act together we could be just fine

I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)

I wanna really, really, really wanna zigazig ah 

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

(Gotta get with my friends)

Make it last forever, friendship never ends

If you wanna be my lover, you have got to give

Taking is too easy, but that's the way it is

Oh, what do you think about that?

Now you know how I feel

Say you can handle my love, are you for real?

(Are you for real?)

I won't be hasty, I'll give you a try

If you really bug me then I'll say goodbye

Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

(Gotta get with my friends)

Make it last forever, friendship never ends

If you wanna be my lover, you have got to give

(You've got to give)

Taking is too easy, but that's the way it is

So, here's a story from A to Z

You wanna get with me, you gotta listen carefully

We got Em in the place who likes it in your face

You got G like MC who likes it on a

Easy V doesn't come for free, she's a real lady

And as for me, ha you'll see

Slam your body down and wind it all around

Slam your body down and wind it all around

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

(Gotta get with my friends)

Make it last forever, friendship never ends

If you wanna be my lover, you have got to give

(You've got to give)

Taking is too easy, but that's the way it is

If you wanna be my lover

You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta

Slam, slam, slam, slam (make it last forever) 

Slam your body down and wind it all around

Slam your body down and wind it all around 

Ha, ha, ha, ha, ha 

Slam your body down and wind it all around

Slam your body down and zigazig ah

If you wanna be my lover

Spice Girls Wannabe Şarkı Sözleri Türkçe Çevirisi

Spice Girls Wannabe Şarkı Sözleri Türkçe Çevirisi

Ha ha ha ha ha

Ha ha ha ha ha

Hey, sana ne istediğimi, gerçekten, gerçekten ne istediğimi söyleyeceğim

Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want

Öyleyse bana ne istediğini söyle, gerçekten, gerçekten ne istediğini

So tell me what you want, what you really, really want

Sana ne istediğimi, gerçekten, gerçekten ne istediğimi söyleyeceğim

I'll tell you what I want, what I really, really want

Öyleyse bana ne istediğini söyle, gerçekten, gerçekten ne istediğini

So tell me what you want, what you really, really want

İstiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha)

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)

Gerçekten, gerçekten, gerçekten zigazig yapmak istiyorum ah

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

Geleceğimi istiyorsan geçmişimi unut

If you want my future, forget my past

Eğer benimle birlikte olmak istiyorsan, çabuk olsan iyi olur

If you wanna get with me, better make it fast

Şimdi değerli zamanımı boşa harcama

Now don't go wasting my precious time

Kendini toparla, iyi olabiliriz

Get your act together we could be just fine

Sana ne istediğimi, gerçekten, gerçekten ne istediğimi söyleyeceğim

I'll tell you what I want, what I really, really want

Öyleyse bana ne istediğini söyle, gerçekten, gerçekten ne istediğini

So tell me what you want, what you really, really want

İstiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha)

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)

Gerçekten, gerçekten, gerçekten zigazig yapmak istiyorum ah

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

Eğer sevgilim olmak istiyorsan arkadaşlarımla birlikte olmalısın

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

(Arkadaşlarımla birlikte olmalıyım)

(Gotta get with my friends)

Sonsuza kadar sürmesini sağla, dostluk asla bitmez

Make it last forever, friendship never ends

Eğer sevgilim olmak istiyorsan, vermelisin

If you wanna be my lover, you have got to give

Almak çok kolay ama durum bu

Taking is too easy, but that's the way it is

Ah, bunun hakkında ne düşünüyorsun?

Oh, what do you think about that?

Artık nasıl hissettiğimi biliyorsun

Now you know how I feel

Aşkımla başa çıkabileceğini söyle, gerçek misin?

Say you can handle my love, are you for real?

(Sen gerçek misin?)

(Are you for real?)

Acele etmeyeceğim, deneyeceğim

I won't be hasty, I'll give you a try

Eğer beni gerçekten rahatsız edersen o zaman elveda diyeceğim

If you really bug me then I'll say goodbye

Hey, sana ne istediğimi, gerçekten, gerçekten ne istediğimi söyleyeceğim

Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want

Öyleyse bana ne istediğini söyle, gerçekten, gerçekten ne istediğini

So tell me what you want, what you really, really want

İstiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha)

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)

Gerçekten, gerçekten, gerçekten zigazig yapmak istiyorum ah

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

Eğer sevgilim olmak istiyorsan arkadaşlarımla birlikte olmalısın

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

(Arkadaşlarımla birlikte olmalıyım)

(Gotta get with my friends)

Sonsuza kadar sürmesini sağla, dostluk asla bitmez

Make it last forever, friendship never ends

Eğer sevgilim olmak istiyorsan, vermelisin

If you wanna be my lover, you have got to give

(Vermek zorundasın)

(You've got to give)

Almak çok kolay ama durum bu

Taking is too easy, but that's the way it is

İşte A'dan Z'ye bir hikaye

So, here's a story from A to Z

Benimle birlikte olmak istiyorsan, dikkatlice dinlemelisin

You wanna get with me, you gotta listen carefully

Yüzüne bakmayı seven bir yerde Em var

We got Em in the place who likes it in your face

Bunu seven MC gibi G'ye sahipsin

You got G like MC who likes it on a

Easy V bedava gelmiyor, o gerçek bir hanımefendi

Easy V doesn't come for free, she's a real lady

Ve bana gelince, göreceksin

And as for me, ha you'll see

Vücudunu yere çarp ve her tarafa sar

Slam your body down and wind it all around

Vücudunu yere çarp ve her tarafa sar

Slam your body down and wind it all around

Eğer sevgilim olmak istiyorsan arkadaşlarımla birlikte olmalısın

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

(Arkadaşlarımla birlikte olmalıyım)

(Gotta get with my friends)

Sonsuza kadar sürmesini sağla, dostluk asla bitmez

Make it last forever, friendship never ends

Eğer sevgilim olmak istiyorsan, vermelisin

If you wanna be my lover, you have got to give

(Vermek zorundasın)

(You've got to give)

Almak çok kolay ama durum bu

Taking is too easy, but that's the way it is

Eğer sevgilim olmak istiyorsan

If you wanna be my lover

Yapmalısın, yapmalısın, yapmalısın, yapmalısın, yapmalısın

You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta

Vur, çarp, çarp, çarp (sonsuza kadar sürmesini sağla)

Slam, slam, slam, slam (make it last forever)

Vücudunu yere çarp ve her tarafa sar

Slam your body down and wind it all around

Vücudunu yere çarp ve her tarafa sar

Slam your body down and wind it all around

Ha, ha, ha, ha, ha

Ha, ha, ha, ha, ha

Vücudunu yere çarp ve her tarafa sar

Slam your body down and wind it all around

Vücudunu yere vur ve zigazig ah

Slam your body down and zigazig ah

Eğer sevgilim olmak istiyorsan

If you wanna be my lover

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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