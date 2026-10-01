Spice Girls - Manifest Wannabe Şarkı Sözleri ve Türkçe Anlamı

Ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha
Hey, sana ne istediğimi, gerçekten, gerçekten ne istediğimi söyleyeceğim
Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want
Öyleyse bana ne istediğini söyle, gerçekten, gerçekten ne istediğini
So tell me what you want, what you really, really want
Sana ne istediğimi, gerçekten, gerçekten ne istediğimi söyleyeceğim
I'll tell you what I want, what I really, really want
Öyleyse bana ne istediğini söyle, gerçekten, gerçekten ne istediğini
So tell me what you want, what you really, really want
İstiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha)
I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)
Gerçekten, gerçekten, gerçekten zigazig yapmak istiyorum ah
I wanna really, really, really wanna zigazig ah
Geleceğimi istiyorsan geçmişimi unut
If you want my future, forget my past
Eğer benimle birlikte olmak istiyorsan, çabuk olsan iyi olur
If you wanna get with me, better make it fast
Şimdi değerli zamanımı boşa harcama
Now don't go wasting my precious time
Kendini toparla, iyi olabiliriz
Get your act together we could be just fine
Sana ne istediğimi, gerçekten, gerçekten ne istediğimi söyleyeceğim
I'll tell you what I want, what I really, really want
Öyleyse bana ne istediğini söyle, gerçekten, gerçekten ne istediğini
So tell me what you want, what you really, really want
İstiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha)
I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)
Gerçekten, gerçekten, gerçekten zigazig yapmak istiyorum ah
I wanna really, really, really wanna zigazig ah
Eğer sevgilim olmak istiyorsan arkadaşlarımla birlikte olmalısın
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends
(Arkadaşlarımla birlikte olmalıyım)
(Gotta get with my friends)
Sonsuza kadar sürmesini sağla, dostluk asla bitmez
Make it last forever, friendship never ends
Eğer sevgilim olmak istiyorsan, vermelisin
If you wanna be my lover, you have got to give
Almak çok kolay ama durum bu
Taking is too easy, but that's the way it is
Ah, bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Oh, what do you think about that?
Artık nasıl hissettiğimi biliyorsun
Now you know how I feel
Aşkımla başa çıkabileceğini söyle, gerçek misin?
Say you can handle my love, are you for real?
(Sen gerçek misin?)
(Are you for real?)
Acele etmeyeceğim, deneyeceğim
I won't be hasty, I'll give you a try
Eğer beni gerçekten rahatsız edersen o zaman elveda diyeceğim
If you really bug me then I'll say goodbye
Hey, sana ne istediğimi, gerçekten, gerçekten ne istediğimi söyleyeceğim
Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want
Öyleyse bana ne istediğini söyle, gerçekten, gerçekten ne istediğini
So tell me what you want, what you really, really want
İstiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha) istiyorum, (ha)
I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha)
Gerçekten, gerçekten, gerçekten zigazig yapmak istiyorum ah
I wanna really, really, really wanna zigazig ah
Eğer sevgilim olmak istiyorsan arkadaşlarımla birlikte olmalısın
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends
(Arkadaşlarımla birlikte olmalıyım)
(Gotta get with my friends)
Sonsuza kadar sürmesini sağla, dostluk asla bitmez
Make it last forever, friendship never ends
Eğer sevgilim olmak istiyorsan, vermelisin
If you wanna be my lover, you have got to give
(Vermek zorundasın)
(You've got to give)
Almak çok kolay ama durum bu
Taking is too easy, but that's the way it is
İşte A'dan Z'ye bir hikaye
So, here's a story from A to Z
Benimle birlikte olmak istiyorsan, dikkatlice dinlemelisin
You wanna get with me, you gotta listen carefully
Yüzüne bakmayı seven bir yerde Em var
We got Em in the place who likes it in your face
Bunu seven MC gibi G'ye sahipsin
You got G like MC who likes it on a
Easy V bedava gelmiyor, o gerçek bir hanımefendi
Easy V doesn't come for free, she's a real lady
Ve bana gelince, göreceksin
And as for me, ha you'll see
Vücudunu yere çarp ve her tarafa sar
Slam your body down and wind it all around
Vücudunu yere çarp ve her tarafa sar
Slam your body down and wind it all around
Eğer sevgilim olmak istiyorsan arkadaşlarımla birlikte olmalısın
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends
(Arkadaşlarımla birlikte olmalıyım)
(Gotta get with my friends)
Sonsuza kadar sürmesini sağla, dostluk asla bitmez
Make it last forever, friendship never ends
Eğer sevgilim olmak istiyorsan, vermelisin
If you wanna be my lover, you have got to give
(Vermek zorundasın)
(You've got to give)
Almak çok kolay ama durum bu
Taking is too easy, but that's the way it is
Eğer sevgilim olmak istiyorsan
If you wanna be my lover
Yapmalısın, yapmalısın, yapmalısın, yapmalısın, yapmalısın
You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta
Vur, çarp, çarp, çarp (sonsuza kadar sürmesini sağla)
Slam, slam, slam, slam (make it last forever)
Vücudunu yere çarp ve her tarafa sar
Slam your body down and wind it all around
Vücudunu yere çarp ve her tarafa sar
Slam your body down and wind it all around
Ha, ha, ha, ha, ha
Ha, ha, ha, ha, ha
Vücudunu yere çarp ve her tarafa sar
Slam your body down and wind it all around
Vücudunu yere vur ve zigazig ah
Slam your body down and zigazig ah
Eğer sevgilim olmak istiyorsan
If you wanna be my lover
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