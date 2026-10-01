Roman Yampolskiy: "Evrenin Simülasyon Olma İhtimali Neredeyse Kesin, Kapatılma Riski Masada"
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Louisville Üniversitesi'nden bilgisayar bilimci Roman Yampolskiy, içinde yaşadığımız evrenin büyük olasılıkla bir simülasyon olduğunu savunuyor. Yapay zekâ güvenliği alanının öncü isimlerinden biri sayılan Yampolskiy'ye göre mesele artık “var mı?” sorusundan çıktı; asıl tartışma bu simülasyonun içinden bir çıkış yolu bulunup bulunamayacağı ve izleyen kimse kalmazsa programın kapatılıp kapatılmayacağı.
[Kaynak: IAI TV]
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“Bunu karşılayabildiğimiz an, tam bu anın milyarlarca simülasyonunu çalıştırırım.”
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Üstelik ona göre sistemin kapatılması da sıradan bir ihtimal.
Simülasyondan çıkmak için önerdiği yöntemler siber güvenlikten geliyor.
Yampolskiy'ye göre bu fikir bildiğimiz hayatı değiştirmiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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