Roman Yampolskiy: "Evrenin Simülasyon Olma İhtimali Neredeyse Kesin, Kapatılma Riski Masada"

Yampolskiy'nin argümanı Nick Bostrom'un 2003'te ortaya attığı simülasyon hipotezine dayanıyor. Mantık şöyle: Gerçeğinden ayırt edilemeyen sanal dünyalar kurmak mümkün hale gelirse, gelişmiş bir uygarlık bunları tek tek değil, milyarlarca kez çalıştırır. O durumda rastgele seçilmiş bir bilincin “gerçek” dünyada olma ihtimali milyarda bire düşer.

Yampolskiy, Steven Bartlett'ın sunduğu Diary Of A CEO podcast'inde bunu şu sözlerle anlattı: “Bunu karşılayabildiğimiz an, tam bu anın milyarlarca simülasyonunu çalıştırırım.” Araştırma, eğlence ya da bir sorunu deneme amacıyla sayısız kopya üretilmesinin süper zekâlar için sıradan bir iş olacağını söyledi. Simülasyonda olma ihtimalini ise “kesinliğe çok yakın” diye tanımladı.