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Ekim Ayında Hayatı Değişecek 3 Burç

Ekim Ayında Hayatı Değişecek 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:04
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Ekim ayı, iki retro ve Akrep sezonuyla astrolojik açıdan yılın en hareketli dönemlerinden biri olarak görülüyor. Elite Daily'de yer alan ve astrolog Adama Sesay'in değerlendirmelerine dayanan Ekim 2026 yorumlarına göre Boğa, Terazi ve Yay burçlarını bu ay hayatlarında büyük değişiklikler bekliyor. Boğa'nın ilişkileri yeniden şekilleniyor, Terazi kimliğini ve öz değerini yeniden ele alıyor, Yay ise hayatını değiştirebilecek bir seyahat fırsatıyla karşılaşıyor.

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Boğa burcu kendi burcundaki dolunayla büyük bir sarsıntı yaşayacak

Boğa burcu kendi burcundaki dolunayla büyük bir sarsıntı yaşayacak

Ekim ayında Boğa burcu için en kritik tarih 26 Ekim. Ayın sonunda Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay bütün zodyağı etkileyecek, ancak kendi burcunda yaşandığı için en büyük sarsıntıyı Boğa hissedecek.

Boğa dolunayı, artık işe yaramayan şeyleri bırakmakla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Boğa'nın ilişkileri, aşk hayatı ve iş ortaklıkları bu ay yeniden masaya yatırılıyor. Boğa hazır olsun ya da olmasın, bu alanlarda yeni dengeler kurmak zorunda kalabilir.

Astrolog Adama Sesay'e göre dolunayın Koç burcunda retro hareket eden Kiron, Akrep burcundaki Güneş ve Kova burcundaki Plüton ile kurduğu bağlantılar onu özellikle güçlü kılıyor. Sesay, bu dönemde sağlam ve güvenli sanılan şeylerin sarsılabileceğini, yerini uzun vadede daha uygun olanın alabileceğini söylüyor.

Terazi burcu sekiz yıl sonra ilk kez kendi burcunda Venüs retrosu yaşayacak

Terazi burcu sekiz yıl sonra ilk kez kendi burcunda Venüs retrosu yaşayacak

Elite Daily'nin yorumuna göre ekim ayı Terazi'nin dünyasını sarsacak. 3 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete başlayan Venüs, 25 Ekim'de retro hareketini sürdürerek Terazi burcuna geri dönüyor. Terazi bu döngüyü sekiz yıl sonra ilk kez kendi burcunda yaşıyor.

Astrolog Adama Sesay, Terazi'yi ekimi zorlu geçirecek burçlar arasında sayıyor. Yine de bu süreç yoğun ama sonunda Terazi'ye iyi gelecek bir deneyim olarak yorumlanıyor. Terazi için kimliğini ve öz değerini yeniden gözden geçirmenin, eşit olmayan ortaklıklardan, anlaşmalardan ya da romantik ilişkilerden kendini geri almanın tam zamanı.

Ayın başında da Terazi'yi önemli bir gelişme bekliyor. 10 Ekim'deki Terazi yeniayı, Aslan burcundaki Jüpiter ile uyumlu bir açı kurarak yeni anlaşmaların, sözleşmelerin ve aşka dair yeni bir bakış açısının önünü açıyor. Ancak bu yeni bakış açısına ulaşmadan önce tam da bu alanlarda küçük çatışmalar yaşanabilir.

Yay burcunun önüne hayatını değiştirebilecek bir seyahat fırsatı çıkacak

Yay burcunun önüne hayatını değiştirebilecek bir seyahat fırsatı çıkacak

Yay burcu için ekim ayı yeni bir maceranın kapısını aralıyor. Yorumlara göre bu ay Yay'ın önüne hayatını değiştirebilecek bir seyahat fırsatı çıkabilir ve Yay'ın bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor.

Gezme ve keşfetme isteği zaten Yay'ın doğasında var. Bu nedenle ekimde gelecek bir yolculuk teklifi, Yay için sıradan bir tatilden çok daha fazlası anlamına gelebilir.

Seyahatin yanı sıra Yay'ın ilişkileri de bu ay gündemin üst sıralarında olacak. Yay, hem romantik hem arkadaşlık ilişkilerinde kimin zamanına ve enerjisine değdiğini yeniden düşünebilir. Ayın ikinci yarısında Akrep burcunda başlayacak Merkür retrosu ve Terazi'ye geri dönen Venüs retrosu da ilişkileri yeniden değerlendirme sürecini hızlandırıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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