Ekim Ayında Hayatı Değişecek 3 Burç
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Ekim ayı, iki retro ve Akrep sezonuyla astrolojik açıdan yılın en hareketli dönemlerinden biri olarak görülüyor. Elite Daily'de yer alan ve astrolog Adama Sesay'in değerlendirmelerine dayanan Ekim 2026 yorumlarına göre Boğa, Terazi ve Yay burçlarını bu ay hayatlarında büyük değişiklikler bekliyor. Boğa'nın ilişkileri yeniden şekilleniyor, Terazi kimliğini ve öz değerini yeniden ele alıyor, Yay ise hayatını değiştirebilecek bir seyahat fırsatıyla karşılaşıyor.
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Boğa burcu kendi burcundaki dolunayla büyük bir sarsıntı yaşayacak
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Terazi burcu sekiz yıl sonra ilk kez kendi burcunda Venüs retrosu yaşayacak
Yay burcunun önüne hayatını değiştirebilecek bir seyahat fırsatı çıkacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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