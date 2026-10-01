Ekim Ayında Hayatı Değişecek 3 Burç

Ekim ayında Boğa burcu için en kritik tarih 26 Ekim. Ayın sonunda Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay bütün zodyağı etkileyecek, ancak kendi burcunda yaşandığı için en büyük sarsıntıyı Boğa hissedecek.

Boğa dolunayı, artık işe yaramayan şeyleri bırakmakla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Boğa'nın ilişkileri, aşk hayatı ve iş ortaklıkları bu ay yeniden masaya yatırılıyor. Boğa hazır olsun ya da olmasın, bu alanlarda yeni dengeler kurmak zorunda kalabilir.

Astrolog Adama Sesay'e göre dolunayın Koç burcunda retro hareket eden Kiron, Akrep burcundaki Güneş ve Kova burcundaki Plüton ile kurduğu bağlantılar onu özellikle güçlü kılıyor. Sesay, bu dönemde sağlam ve güvenli sanılan şeylerin sarsılabileceğini, yerini uzun vadede daha uygun olanın alabileceğini söylüyor.