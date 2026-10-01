Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu? İstanbul İlk İkiye Bile Giremedi!

Herkesin kendi memleketinde yaşadığı varsayımına dayanan alternatif nüfus haritasında ilk sırada 3 milyon 205 bin 103 kişiyle Şanlıurfa yer alıyor. Şanlıurfa'yı 2 milyon 702 bin 482 kişiyle Konya izliyor. Adrese dayalı kayıtlarda 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin açık ara en kalabalık kenti olan İstanbul ise bu senaryoda 2 milyon 603 bin 870 kişiye düşerek ancak üçüncü olabiliyor.

İlk 10'un geri kalanını Diyarbakır (2 milyon 486 bin 449), Ankara (2 milyon 75 bin 894), Samsun (2 milyon 32 bin 154), Sivas (1 milyon 988 bin 289), Erzurum (1 milyon 987 bin 876), İzmir (1 milyon 943 bin 223) ve Hatay (1 milyon 895 bin 656) oluşturuyor. Tablonun en dikkat çeken ayrıntılarından biri, Sivas ile Erzurum'un Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in önüne geçmesi.

Hesaplama, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yıllardır göç alan büyükşehirlerin nüfusunun önemli bir bölümünün aslında Anadolu'nun dört bir yanından geldiğini bir kez daha gösteriyor. Daha önce açıklanan verilere göre Türkiye'de her 10 kişiden yaklaşık 3'ü doğduğu ilden farklı bir şehirde yaşıyor.