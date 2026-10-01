Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu? İstanbul İlk İkiye Bile Giremedi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'de herkes doğduğu şehirde yaşasaydı nüfus haritası nasıl görünürdü? Doğum yeri verileri üzerinden yapılan hesaplama, bugün alıştığımız tablonun neredeyse tersine döndüğünü ortaya koydu. Listenin zirvesine İstanbul değil, 3 milyonu aşan nüfusuyla Şanlıurfa yerleşti. 15 milyonluk İstanbul ise Konya'nın da gerisinde kalarak üçüncü sıraya geriledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
35 ilin nüfusu 1 milyonu aştı, listenin son sırasında 131 bin kişiyle Yalova kaldı.
Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? İşte tam liste!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
Tüm içerikleri
Yorum Yazın