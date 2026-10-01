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Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu? İstanbul İlk İkiye Bile Giremedi!

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu? İstanbul İlk İkiye Bile Giremedi!

İstanbul Şanlıurfa
Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:32
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Türkiye'de herkes doğduğu şehirde yaşasaydı nüfus haritası nasıl görünürdü? Doğum yeri verileri üzerinden yapılan hesaplama, bugün alıştığımız tablonun neredeyse tersine döndüğünü ortaya koydu. Listenin zirvesine İstanbul değil, 3 milyonu aşan nüfusuyla Şanlıurfa yerleşti. 15 milyonluk İstanbul ise Konya'nın da gerisinde kalarak üçüncü sıraya geriledi.

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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkesin kendi memleketinde yaşadığı varsayımına dayanan alternatif nüfus haritasında ilk sırada 3 milyon 205 bin 103 kişiyle Şanlıurfa yer alıyor. Şanlıurfa'yı 2 milyon 702 bin 482 kişiyle Konya izliyor. Adrese dayalı kayıtlarda 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin açık ara en kalabalık kenti olan İstanbul ise bu senaryoda 2 milyon 603 bin 870 kişiye düşerek ancak üçüncü olabiliyor.

İlk 10'un geri kalanını Diyarbakır (2 milyon 486 bin 449), Ankara (2 milyon 75 bin 894), Samsun (2 milyon 32 bin 154), Sivas (1 milyon 988 bin 289), Erzurum (1 milyon 987 bin 876), İzmir (1 milyon 943 bin 223) ve Hatay (1 milyon 895 bin 656) oluşturuyor. Tablonun en dikkat çeken ayrıntılarından biri, Sivas ile Erzurum'un Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in önüne geçmesi.

Hesaplama, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yıllardır göç alan büyükşehirlerin nüfusunun önemli bir bölümünün aslında Anadolu'nun dört bir yanından geldiğini bir kez daha gösteriyor. Daha önce açıklanan verilere göre Türkiye'de her 10 kişiden yaklaşık 3'ü doğduğu ilden farklı bir şehirde yaşıyor.

35 ilin nüfusu 1 milyonu aştı, listenin son sırasında 131 bin kişiyle Yalova kaldı.

35 ilin nüfusu 1 milyonu aştı, listenin son sırasında 131 bin kişiyle Yalova kaldı.

Yeni sıralamada nüfusu 1 milyonun üzerine çıkan il sayısı 35'e ulaşıyor. Bursa (1 milyon 854 bin 212) 11. sıradayken onu Adana, Gaziantep, Mardin, Van ve Kahramanmaraş takip ediyor. Uzun yıllardır büyükşehirlere göç veren Karadeniz ve İç Anadolu illeri de üst sıralarda kendine yer buluyor: Ordu 1 milyon 602 bin 426, Trabzon 1 milyon 586 bin 303, Tokat 1 milyon 399 bin 393, Yozgat ise 1 milyon 246 bin 902 kişilik nüfusa ulaşıyor. Kastamonu, Giresun, Kars ve Muş da milyonluk iller arasına giriyor.

Bugün dışarıdan yoğun göç alan bazı şehirler ise bu senaryoda geriye düşüyor. Turizmin başkenti Antalya, doğum yeri esasına göre 1 milyon 255 bin 834 kişiyle 27. sırada kalıyor. Türkiye'nin sanayi merkezlerinden Kocaeli ise 692 bin 930 kişiyle ancak 49. basamağa yerleşebiliyor.

Listenin en altında 131 bin 80 kişiyle Yalova var. Yalova'yı 256 bin 768 kişiyle Tunceli, 271 bin 776 kişiyle Bilecik, 288 bin 939 kişiyle Bayburt ve 344 bin 965 kişiyle Bartın izliyor. Kilis, Karabük, Iğdır, Hakkari ve Burdur da son 10'da yer alıyor. Dikkat çekici bir başka nokta ise bugün nüfusu 100 bin civarında olan Ardahan'ın, memleketlilerinin geri döndüğü senaryoda 553 bin 697 kişiye ulaşması.

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? İşte tam liste!

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? İşte tam liste!

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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