Psikologlar Çocuğun Sınav Başarısını Artıran 3 Aile Alışkanlığını Açıkladı
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Sınav dönemi yaklaştıkça birçok evde aynı sahne yaşanıyor: çocuk masada, ebeveyn başında, saat gece yarısına dayanmış. Oysa eğitim psikologlarına ve son yıllarda yayımlanan araştırmalara göre başarıyı artıran şey daha fazla baskı değil. Evdeki birkaç küçük alışkanlık, çocuğun hem sınavdaki performansını hem de ders çalışmaya bakışını değiştirebiliyor.
Kaynak: The Conversation
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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