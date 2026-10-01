Psikologlar Çocuğun Sınav Başarısını Artıran 3 Aile Alışkanlığını Açıkladı

Western Sydney Üniversitesi'nden eğitim psikoloğu Erin Mackenzie ve ekibi, sınav stresi yaşayan gençlerle ilgili değerlendirmesinde dikkat çekici bir noktanın altını çiziyor. Stresli dönemlerde ebeveynlerin çoğu çocuğu yakından izleyip çalışma planını kendisi kurmaya, yöntemlerini eleştirmeye başlıyor. Uzmanlara göre bu tavır, çocuğa farkında olmadan 'Bununla baş edebileceğine inanmıyorum' mesajı veriyor.

Önerilen yol, çocuğu sürecin sahibi yapmak. 'Bugün neyi bitirmeyi düşünüyorsun?' ya da 'Plana nereden başlamak istersin?' gibi sorular, kararı ona bırakırken desteğin sürdüğünü de hissettiriyor. Ebeveyn yol gösteriyor ama direksiyona geçmiyor.

Bu yaklaşımı destekleyen veriler de var. Rusya'da 526 lise öğrencisiyle yapılan ve 2025'te Psychology in Russia dergisinde yayımlanan çalışmada, ailesinden özerklik desteği gördüğünü söyleyen öğrencilerin ödevlerinde daha sebatlı olduğu ve not ortalamalarının daha yüksek çıktığı görüldü. Seçim hakkı tanıyan, kararlarının gerekçesini açıklayan ve çocuğun duygularını ciddiye alan ailelerin çocukları ödevi zorunluluktan değil, kendi isteğiyle yapmaya daha yatkındı.