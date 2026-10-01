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Psikologlar Çocuğun Sınav Başarısını Artıran 3 Aile Alışkanlığını Açıkladı

Psikologlar Çocuğun Sınav Başarısını Artıran 3 Aile Alışkanlığını Açıkladı

Sınav Eğitim
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:50
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Sınav dönemi yaklaştıkça birçok evde aynı sahne yaşanıyor: çocuk masada, ebeveyn başında, saat gece yarısına dayanmış. Oysa eğitim psikologlarına ve son yıllarda yayımlanan araştırmalara göre başarıyı artıran şey daha fazla baskı değil. Evdeki birkaç küçük alışkanlık, çocuğun hem sınavdaki performansını hem de ders çalışmaya bakışını değiştirebiliyor.

Kaynak: The Conversation

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Her şeyi kontrol etmeye çalışmak çocuğa güvensizlik mesajı veriyor

Her şeyi kontrol etmeye çalışmak çocuğa güvensizlik mesajı veriyor

Western Sydney Üniversitesi'nden eğitim psikoloğu Erin Mackenzie ve ekibi, sınav stresi yaşayan gençlerle ilgili değerlendirmesinde dikkat çekici bir noktanın altını çiziyor. Stresli dönemlerde ebeveynlerin çoğu çocuğu yakından izleyip çalışma planını kendisi kurmaya, yöntemlerini eleştirmeye başlıyor. Uzmanlara göre bu tavır, çocuğa farkında olmadan 'Bununla baş edebileceğine inanmıyorum' mesajı veriyor.

Önerilen yol, çocuğu sürecin sahibi yapmak. 'Bugün neyi bitirmeyi düşünüyorsun?' ya da 'Plana nereden başlamak istersin?' gibi sorular, kararı ona bırakırken desteğin sürdüğünü de hissettiriyor. Ebeveyn yol gösteriyor ama direksiyona geçmiyor.

Bu yaklaşımı destekleyen veriler de var. Rusya'da 526 lise öğrencisiyle yapılan ve 2025'te Psychology in Russia dergisinde yayımlanan çalışmada, ailesinden özerklik desteği gördüğünü söyleyen öğrencilerin ödevlerinde daha sebatlı olduğu ve not ortalamalarının daha yüksek çıktığı görüldü. Seçim hakkı tanıyan, kararlarının gerekçesini açıklayan ve çocuğun duygularını ciddiye alan ailelerin çocukları ödevi zorunluluktan değil, kendi isteğiyle yapmaya daha yatkındı.

"Çok zekisin" yerine "çok uğraştın" demek yıllar sonra karnede fark yaratıyor

"Çok zekisin" yerine "çok uğraştın" demek yıllar sonra karnede fark yaratıyor

Sınav sonucu geldiğinde evde sorulan ilk soru genellikle 'Kaç aldın?' oluyor. Uzmanlar ise puanı tek başarı ölçütü yapmak yerine sürece bakmayı öneriyor. Hangi konularda zorlandığını, hangi soru tiplerinde hata yaptığını birlikte incelemek, çocuğun bir sonraki sınava neyi değiştirerek gireceğini görmesini sağlıyor.

Övgünün dili de en az bu kadar önemli. Aralarında 'gelişim zihniyeti' kavramıyla tanınan Stanford'lı psikolog Carol Dweck'in de bulunduğu ABD'li araştırmacıların Developmental Psychology dergisinde yayımlanan çalışması, 53 çocuğu bebeklikten ilkokul dördüncü sınıfa kadar izledi. Ebeveynleri 1-3 yaş arasında onları çabaları ve kullandıkları yöntemler üzerinden öven çocuklar, yıllar sonra matematik ve okuduğunu anlama testlerinde daha iyi sonuç aldı.

Araştırmacılara göre aradaki köprü, çocuğun zekâya bakışı. 'Ne kadar akıllısın' diye övülen çocuk yeteneği değişmeyen bir özellik olarak görmeye başlarken, 'Bunun için çok çalıştın' sözünü duyan çocuk zorlandığında vazgeçmek yerine yeni bir yol deniyor.

Gece geç saatlere kadar çalışmak öğrenileni kalıcı hale getirmiyor

Gece geç saatlere kadar çalışmak öğrenileni kalıcı hale getirmiyor

Sınav öncesi gece uykusuz kalmak hâlâ yaygın bir alışkanlık. Oysa uyku, beynin gün içinde öğrendiklerini düzenleyip kalıcı hafızaya aktardığı zaman dilimi. The Conversation'daki değerlendirmeye göre bir hafta boyunca gecelik uykunun 5 saate inmesi bile gençlerde dikkat, hafıza ve ruh hali üzerinde olumsuz etki bırakabiliyor. Ergenlik çağındaki çocuklar için önerilen süre günde 8-10 saat.

Uzmanların pratik önerisi, telefonun bırakılacağı saati çocukla birlikte belirlemek. Yatmadan bir saat önce ekranı kapatmak uyku süresini uzatıyor. Gün içine yayılmış kısa molalar, hareket ve sabit yemek saatleri de bu düzenin parçası.

Kenya'da 351 ortaokul öğrencisi ve aileleriyle yapılan, 2025'te International Journal of Educational Methodology dergisinde yayımlanan çalışma da aynı noktaya işaret ediyor. Akademik başarıyı en güçlü şekilde öngören aile rutini, düzenli beslenme gibi temel ihtiyaçların aksatılmadan karşılanmasıydı; ödev takibi ikinci sırada geldi.

Elbette bu alışkanlıklar tek başına başarıyı garanti etmiyor. Öğretmenin yaklaşımı, okul ortamı ve çocuğun kendi özellikleri de sonucu belirleyen etkenler arasında.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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