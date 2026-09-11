MEB 2026-2027 Sınav Takvimini Açıkladı: Ortak Yazılı Sınavlar 11-12 Kasım'da Başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersleri ve sınav tarihlerini açıkladı. Yeni dönemde 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ortak sınav gerçekleştirilecek, sorular yine açık uçlu olacak. Bakanlık ayrıca sonuçlara göre öğrenci toplu listelerinin yayımlanmayacağını da duyurdu.
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Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak.
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Takvim de netleşti: İlk ortak yazılı 11-12 Kasım 2026'da, sonuncusu 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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