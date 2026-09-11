MEB 2026-2027 Sınav Takvimini Açıkladı: Ortak Yazılı Sınavlar 11-12 Kasım'da Başlıyor

Birinci dönemin ilk yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek. İkinci dönemde ise tarihler 6-7 Nisan 2027 ve 8-9 Haziran 2027 olarak belirlendi.

Açıklamanın velileri en çok ilgilendiren kısmı, sonuçların nasıl kullanılacağıydı. Bakanlık bu konuda net bir sınır çizdi: 'Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak.'

Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesinde ise Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) esas alınacak. Uygulamayla öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve öğrencilere geri bildirim sağlayacak verilerin oluşturulması hedefleniyor.