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MEB 2026-2027 Sınav Takvimini Açıkladı: Ortak Yazılı Sınavlar 11-12 Kasım'da Başlıyor

MEB 2026-2027 Sınav Takvimini Açıkladı: Ortak Yazılı Sınavlar 11-12 Kasım'da Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 08:56
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersleri ve sınav tarihlerini açıkladı. Yeni dönemde 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ortak sınav gerçekleştirilecek, sorular yine açık uçlu olacak. Bakanlık ayrıca sonuçlara göre öğrenci toplu listelerinin yayımlanmayacağını da duyurdu.

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Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak.

Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak.

Bakanlık uygulamanın amacını; öğrencilerin gelişiminin süreç odaklı izlenmesi, müfredatın işlenmesinde bütünlük sağlanması ve ölçme değerlendirmede uygulama birliğinin güçlendirilmesi olarak açıkladı. Sınavlarda çoktan seçmeli test değil, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturduğu açık uçlu sorular kullanılacak.

Ders dağılımı dönemden döneme değişiyor. Birinci dönemde 6. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7. sınıf Türkçe ve 9. sınıf matematik derslerinden sınav yapılacak. İkinci dönemde ise sıralama tersine dönüyor: 7. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf matematik.

Pratikte bu şu anlama geliyor: 6. sınıfa giden bir öğrenci birinci dönem matematikten, ikinci dönem Türkçeden ülke geneli ortak sınava girecek.

Takvim de netleşti: İlk ortak yazılı 11-12 Kasım 2026'da, sonuncusu 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.

Takvim de netleşti: İlk ortak yazılı 11-12 Kasım 2026'da, sonuncusu 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.

Birinci dönemin ilk yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek. İkinci dönemde ise tarihler 6-7 Nisan 2027 ve 8-9 Haziran 2027 olarak belirlendi.

Açıklamanın velileri en çok ilgilendiren kısmı, sonuçların nasıl kullanılacağıydı. Bakanlık bu konuda net bir sınır çizdi: 'Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak.'

Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesinde ise Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) esas alınacak. Uygulamayla öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve öğrencilere geri bildirim sağlayacak verilerin oluşturulması hedefleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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