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Öğretmenler İçin Yeni Dönem Başlıyor: Okullara Önlük Yazısı Gönderildi

Öğretmenler İçin Yeni Dönem Başlıyor: Okullara Önlük Yazısı Gönderildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 16:33
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Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin görev başında giyeceği önlüklere standart getirdi. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan 'Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu' yayımlandı.

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MEB yönerge yayınladı.

MEB yönerge yayınladı.

Öğretmenlerin önlük giymesine yönelik uygulama 2023-2024 eğitim öğretim yılında da gündeme gelmişti. Bakanlık o dönem eğitim öğretim yılı başında yayımladığı genelgeyle öğretmenleri, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma açısından önlük giymeye teşvik etmiş, bu kapsamda bir önlük tasarımı da hazırlamıştı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' genelgesinde de öğretmenlerin görev sırasında önlük giyecekleri yer aldı.

Yazıda genel bir çerçeve çizildi.

Yazıda genel bir çerçeve çizildi.

Yazıda, genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görev başında mesleğin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri, kılık kıyafetlerinde mesleğin vakarına ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun davranmaları, önlük giymeleri gerektiğinin hatırlatıldığı belirtildi.

Genelgeyle bilgilendirme yapılması ve uygulamanın millî eğitim müdürlüklerince takip edilmesinin hükme bağlandığı kaydedilen yazıda, ülke genelinde uygulama birliği sağlanması amacıyla tasarım, kullanım ve teknik özelliklere ilişkin standartlar belirlenerek Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu'nun hazırlandığı bildirildi.

Kılavuzda önlüklerin sade, kullanışlı, rahat ve estetik tasarlanmasına yönelik standartlara ve kullanım ölçütlerine yer verildiği kaydedilerek, Bakanlığa bağlı resmî ve özel okullardaki öğretmenlerin önlüklerinin bu standartlara uygun olması, bilgilendirme yapılması ve uygulamanın takip edilmesi istendi.

Ortak bir tasarım çerçevesi getirme amacının altı çizildi.

Ortak bir tasarım çerçevesi getirme amacının altı çizildi.

Öğretmenlerin rahat ve işlevsel koşullarda çalışması, eğitim ortamının niteliği ve mesleki aidiyet duygusu açısından önemli bulunan kılavuzda şu ifadelere yer verildi:

'Önlükler eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük ihtiyaçları dikkate alınarak, rahat, kullanışlı, sade ve estetik bir tasarımla ele alınmıştır. Kılavuz, farklı eğitim kademelerindeki öğretmenlerin kullanacağı önlüklere ortak bir tasarım çerçevesi getirmek amacıyla hazırlanmış, kadın ve erkek öğretmenler ile okul öncesi öğretmenleri için model, kumaş, ölçü ve teknik özellikler belirlenmiştir. Amaç, öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap veren, işlevsel önlüklerin ülke genelinde ortak bir anlayışla uygulanmasıdır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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