Öğretmenler İçin Yeni Dönem Başlıyor: Okullara Önlük Yazısı Gönderildi

Öğretmenlerin önlük giymesine yönelik uygulama 2023-2024 eğitim öğretim yılında da gündeme gelmişti. Bakanlık o dönem eğitim öğretim yılı başında yayımladığı genelgeyle öğretmenleri, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma açısından önlük giymeye teşvik etmiş, bu kapsamda bir önlük tasarımı da hazırlamıştı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' genelgesinde de öğretmenlerin görev sırasında önlük giyecekleri yer aldı.