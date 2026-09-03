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Tuvaletleri Arızalanan Uçak Acil İniş Yapmak Zorunda Kaldı

Tuvaletleri Arızalanan Uçak Acil İniş Yapmak Zorunda Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 20:03
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Rusya’nın Nijniy Novgorod Havalimanı’ndan Antalya’ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağında tüm tuvaletlerin devre dışı kalması nedeniyle uçuş yarıda kaldı. Pilot, yaşanan arıza üzerine uçağı Mineralnıye Vodı Havalimanı’na indirmek zorunda kaldı.

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Uçaktaki tüm tuvaletler arızalandı.

Uçaktaki tüm tuvaletler arızalandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün yaşandı. Rusya merkezli bir hava yolu şirketine ait uçak, 155 yolcusuyla Antalya seferini gerçekleştirmek üzere Nijniy Novgorod Havalimanı’ndan havalandı. Ancak uçuşun ilerleyen dakikalarında uçaktaki tüm tuvaletlerin aynı anda arızalanması nedeniyle beklenmedik bir sorun ortaya çıktı.

Yolcular başka bir uçağa aktarıldı.

Yolcular başka bir uçağa aktarıldı.

Kabin ekibinin durumu pilota bildirmesinin ardından pilot, hava trafik kontrolüyle iletişime geçerek Mineralnıye Vodı Havalimanı’na iniş talebinde bulundu. Uçak, herhangi bir sorun yaşamadan havalimanına indi.

İnişin ardından seferden çıkarılan uçak için Antalya’ya devam edecek yolculara başka bir uçak tahsis edildi. Yolcular, yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 8 saatlik gecikmenin ardından Antalya’ya ulaşabildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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