Tuvaletleri Arızalanan Uçak Acil İniş Yapmak Zorunda Kaldı

Edinilen bilgilere göre olay dün yaşandı. Rusya merkezli bir hava yolu şirketine ait uçak, 155 yolcusuyla Antalya seferini gerçekleştirmek üzere Nijniy Novgorod Havalimanı’ndan havalandı. Ancak uçuşun ilerleyen dakikalarında uçaktaki tüm tuvaletlerin aynı anda arızalanması nedeniyle beklenmedik bir sorun ortaya çıktı.