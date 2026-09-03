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İslam Memiş, Altın ve Gümüş İçin Hedef Rakamlarını Açıkladı: İslam Memiş'ten Son Tavsiyeler

İslam Memiş, Altın ve Gümüş İçin Hedef Rakamlarını Açıkladı: İslam Memiş'ten Son Tavsiyeler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 18:59
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Finans analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın ve gümüş piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, her iki değerli metal için de yükseliş beklentisini koruduğunu belirterek net hedef seviyeler verdi.

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"Benim toplama yılım"

"Benim toplama yılım"

Memiş, son haftalarda hem altında hem gümüşte hızlı bir yükseliş yaşandığını, bunun ardından da kâr satışlarının gelmesinin doğal olduğunu vurguladı. Bu hafta söz konusu kâr satışlarının görüldüğünü belirten Memiş, 'Bu yıl benim toplama yılım' diyerek miktar üzerinden alım sürecine devam ettiğini söyledi.

"Gümüşte hedef 75 Dolar"

"Gümüşte hedef 75 Dolar"

Gümüşte yeni bir düşüş beklemediğini söyleyen Memiş, daha önce öngördüğü düşüşlerin gerçekleştiğini hatırlattı. Kendi pozisyonunu 61 dolar seviyesinden kapattığını belirten Memiş, 62 doların güçlü bir destek noktası olduğunu ifade etti.

Gümüşün şu anda 66 dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, ilk hedefinin 75 dolar olduğunu açıkladı.

"Altında hedef 4800 Dolar"

"Altında hedef 4800 Dolar"

Kasım ayından bu yana altın için yıllık 3.880-5.880 dolar bandındaki öngörüsünü koruduğunu belirten Memiş, altının bu aralıkta 5.600 doları gördükten sonra 3.950 dolara kadar gerilediğini hatırlattı. Yıl sonuna kadar yeniden 5.000 dolar seviyesinin denenebileceğini öngördüğünü söyledi.

Ons altının daha önce güçlü destek olarak gördüğü 4.350 dolar seviyesine dikkat çeken Memiş, altının dün 4.300 dolara kadar gerilediğini, ardından bugün 4.426 dolara yükseldiğini belirtti. Tek günde 126 dolarlık artış yaşandığını vurgulayan Memiş, 'en kötünün geride kaldığı' görüşünü dile getirdi.

Önümüzdeki 1-2 aylık süreçte altının yeniden 4.800 dolar seviyesini hedefleyeceğini öngören Memiş, geçen ay 4.688 doları gören altının buradan 4.300 dolara kadar gerileyerek düzeltme yaptığını, bir sonraki yükselişte ise 4.800 doların hedef konumunda olacağını belirtti.

Haftalık bazda 4.325 doların üzerindeki kapanışları pozitif okumaya devam ettiğini söyleyen Memiş, bu seviyenin üzerini kendi değerlendirmesine göre alınabilir seviyeler olarak gördüğünü ifade etti.

İslam Memiş, gerileme olursa bunun alım fırsatı olabileceğini söyledi.

İslam Memiş, gerileme olursa bunun alım fırsatı olabileceğini söyledi.

Altının yeniden baskılanması halinde 4.350 dolar seviyesinin görülebileceğini belirten Memiş, ancak piyasaların savaş ve Fed beklentilerini büyük ölçüde fiyatladığını, bu nedenle düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini kaydetti. Sürpriz bir veri nedeniyle gerileme yaşanması durumunda bunu alım fırsatı olarak değerlendireceğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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