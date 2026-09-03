İslam Memiş, Altın ve Gümüş İçin Hedef Rakamlarını Açıkladı: İslam Memiş'ten Son Tavsiyeler

Kasım ayından bu yana altın için yıllık 3.880-5.880 dolar bandındaki öngörüsünü koruduğunu belirten Memiş, altının bu aralıkta 5.600 doları gördükten sonra 3.950 dolara kadar gerilediğini hatırlattı. Yıl sonuna kadar yeniden 5.000 dolar seviyesinin denenebileceğini öngördüğünü söyledi.

Ons altının daha önce güçlü destek olarak gördüğü 4.350 dolar seviyesine dikkat çeken Memiş, altının dün 4.300 dolara kadar gerilediğini, ardından bugün 4.426 dolara yükseldiğini belirtti. Tek günde 126 dolarlık artış yaşandığını vurgulayan Memiş, 'en kötünün geride kaldığı' görüşünü dile getirdi.

Önümüzdeki 1-2 aylık süreçte altının yeniden 4.800 dolar seviyesini hedefleyeceğini öngören Memiş, geçen ay 4.688 doları gören altının buradan 4.300 dolara kadar gerileyerek düzeltme yaptığını, bir sonraki yükselişte ise 4.800 doların hedef konumunda olacağını belirtti.

Haftalık bazda 4.325 doların üzerindeki kapanışları pozitif okumaya devam ettiğini söyleyen Memiş, bu seviyenin üzerini kendi değerlendirmesine göre alınabilir seviyeler olarak gördüğünü ifade etti.