İslam Memiş, Altın ve Gümüş İçin Hedef Rakamlarını Açıkladı: İslam Memiş'ten Son Tavsiyeler
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Finans analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın ve gümüş piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, her iki değerli metal için de yükseliş beklentisini koruduğunu belirterek net hedef seviyeler verdi.
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"Benim toplama yılım"
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"Gümüşte hedef 75 Dolar"
"Altında hedef 4800 Dolar"
İslam Memiş, gerileme olursa bunun alım fırsatı olabileceğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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