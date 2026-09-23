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Seçmenleri Denemek İçin Bir Katırı Aday Gösterip Seçimi Kazandıran Belediye Başkanı

Seçmenleri Denemek İçin Bir Katırı Aday Gösterip Seçimi Kazandıran Belediye Başkanı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 22:32
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ABD'nin Washington eyaletinde 1938 yılında yaşanan olağanüstü bir siyasi deney, seçmen davranışları ve parti taassubu üzerine ders niteliğinde bir olaya sahne oldu. Milton kentinin Demokrat Belediye Başkanı Kenneth Simmons, vatandaşların adayların kim olduğuna bakmaksızın sırf parti etiketine oy verdiğini kanıtlamak amacıyla pusulaya gerçek bir katırın adını ekletti.

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Demokrat Belediye Başkanı Simmons, kurguladığı plan doğrultusunda "Boston Curtis" isimli bir adayı Cumhuriyetçi Parti'nin bölge komite üyeliği pozisyonuna kaydettirdi.

Demokrat Belediye Başkanı Simmons, kurguladığı plan doğrultusunda "Boston Curtis" isimli bir adayı Cumhuriyetçi Parti'nin bölge komite üyeliği pozisyonuna kaydettirdi.

Adayın ismi, katırın kendi adı olan 'Boston' ile sahibinin soyadı 'Curtis'in birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Sürecin tamamen yasal olmasını sağlayan Simmons, resmi adaylık belgesine imza yerine katırın toynak damgasını bastırdı ve kendisi de tanık sıfatıyla belgeyi onayladı.

Hiçbir seçim çalışması yürütmeyen, vaat vermeyen ve kamuoyunda kimsenin tanımadığı "Boston Curtis", seçim günü sandıktan birinci çıkarak 51 oy aldı ve resmi olarak kamu görevine seçildi.

Hiçbir seçim çalışması yürütmeyen, vaat vermeyen ve kamuoyunda kimsenin tanımadığı "Boston Curtis", seçim günü sandıktan birinci çıkarak 51 oy aldı ve resmi olarak kamu görevine seçildi.

Oy veren vatandaşlar, aday gösterdikleri ismin bir insan değil, dört ayaklı bir yük hayvanı olduğundan tamamen habersizdi. Olay ülke genelinde büyük yankı uyandırırken gazeteler inanılmaz manşetlerle haberi duyurdu. Deneyinin amacına ulaştığını belirten Belediye Başkanı Simmons, Cumhuriyetçi seçmenlere yönelik şu eleştiriyi getirdi:

'Bir eşeğe oynanabilecek oldukça acımasız bir oyundu bu; onu bu şekilde siyasete sokmak ve rezil etmek... Ama en azından Boston Curtis, ne olduğunu öğrenme zahmetine girmeden kendisine oy veren 51 kişiden daha fazla eşek olmadığı için kendini tebrik edebilir.'

Tarihe geçen katır Boston Curtis, seçimi kazanmasına rağmen göreve başlamadı ve bir daha aday olmadı. Ancak bu olay, siyaset tarihinde 'körlemesine oy kullanma' alışkanlığına karşı yapılmış en çarpıcı protestolardan biri olarak yerini aldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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