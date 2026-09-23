Seçmenleri Denemek İçin Bir Katırı Aday Gösterip Seçimi Kazandıran Belediye Başkanı
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ABD'nin Washington eyaletinde 1938 yılında yaşanan olağanüstü bir siyasi deney, seçmen davranışları ve parti taassubu üzerine ders niteliğinde bir olaya sahne oldu. Milton kentinin Demokrat Belediye Başkanı Kenneth Simmons, vatandaşların adayların kim olduğuna bakmaksızın sırf parti etiketine oy verdiğini kanıtlamak amacıyla pusulaya gerçek bir katırın adını ekletti.
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Demokrat Belediye Başkanı Simmons, kurguladığı plan doğrultusunda "Boston Curtis" isimli bir adayı Cumhuriyetçi Parti'nin bölge komite üyeliği pozisyonuna kaydettirdi.
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Hiçbir seçim çalışması yürütmeyen, vaat vermeyen ve kamuoyunda kimsenin tanımadığı "Boston Curtis", seçim günü sandıktan birinci çıkarak 51 oy aldı ve resmi olarak kamu görevine seçildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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