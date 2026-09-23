Seçmenleri Denemek İçin Bir Katırı Aday Gösterip Seçimi Kazandıran Belediye Başkanı

Oy veren vatandaşlar, aday gösterdikleri ismin bir insan değil, dört ayaklı bir yük hayvanı olduğundan tamamen habersizdi. Olay ülke genelinde büyük yankı uyandırırken gazeteler inanılmaz manşetlerle haberi duyurdu. Deneyinin amacına ulaştığını belirten Belediye Başkanı Simmons, Cumhuriyetçi seçmenlere yönelik şu eleştiriyi getirdi:

'Bir eşeğe oynanabilecek oldukça acımasız bir oyundu bu; onu bu şekilde siyasete sokmak ve rezil etmek... Ama en azından Boston Curtis, ne olduğunu öğrenme zahmetine girmeden kendisine oy veren 51 kişiden daha fazla eşek olmadığı için kendini tebrik edebilir.'

Tarihe geçen katır Boston Curtis, seçimi kazanmasına rağmen göreve başlamadı ve bir daha aday olmadı. Ancak bu olay, siyaset tarihinde 'körlemesine oy kullanma' alışkanlığına karşı yapılmış en çarpıcı protestolardan biri olarak yerini aldı.