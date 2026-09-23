2 Bin Ölü Fareyi Helikopterlerle Adaya Bıraktılar: Adayı Kurtarmak İçin Sıra Dışı Yöntem
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'ye ait Guam adasında, adayı istila eden ve ekosisteme milyonlarca dolarlık zarar veren kahverengi ağaç yılanlarıyla mücadele etmek için ilginç bir yöntem devreye sokuldu. Andersen Hava Kuvvetleri Üssü semalarından bırakılan minik paraşütlü 2.000 cansız fare, istilacı sürüngenleri hedef alan 8 milyon dolarlık hükümet programı kapsamında havadan bölgeye indirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyonun arkasındaki fikir, yılanların biyolojik zayıflığına dayanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1950'li yıllarda kargo gemileriyle adaya geldiği tahmin edilen sürüngenlerin popülasyonu günümüzde 2 milyona ulaşmış durumda.
Helikopterlerle ormanlık alanların üzerine bırakılan düzenek, yemin doğrudan yere düşüp kaybolmasını engellemek üzere tasarlandı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın