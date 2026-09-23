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2 Bin Ölü Fareyi Helikopterlerle Adaya Bıraktılar: Adayı Kurtarmak İçin Sıra Dışı Yöntem

2 Bin Ölü Fareyi Helikopterlerle Adaya Bıraktılar: Adayı Kurtarmak İçin Sıra Dışı Yöntem

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 21:38
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ABD'ye ait Guam adasında, adayı istila eden ve ekosisteme milyonlarca dolarlık zarar veren kahverengi ağaç yılanlarıyla mücadele etmek için ilginç bir yöntem devreye sokuldu. Andersen Hava Kuvvetleri Üssü semalarından bırakılan minik paraşütlü 2.000 cansız fare, istilacı sürüngenleri hedef alan 8 milyon dolarlık hükümet programı kapsamında havadan bölgeye indirildi.

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Operasyonun arkasındaki fikir, yılanların biyolojik zayıflığına dayanıyor.

Operasyonun arkasındaki fikir, yılanların biyolojik zayıflığına dayanıyor.

Kahverengi ağaç yılanları, yaygın bir ağrı kesici etken maddesi olan asetaminofene karşı oldukça hassas.

  • Öldürücü Doz: Bir ağaç yılanını etkisiz hale getirmek için standart bir ağrı kesici hapın altıda biri olan 80 miligram asetaminofen yeterli oluyor.

  • Diğer Canlılar Güvende: Domuz ve köpek gibi diğer hayvanların ölümcül bir doz alması için yaklaşık 500 adet zehirli fare yemesi gerektiğinden, yöntem çevre fauna için oldukça güvenli kabul ediliyor.

1950'li yıllarda kargo gemileriyle adaya geldiği tahmin edilen sürüngenlerin popülasyonu günümüzde 2 milyona ulaşmış durumda.

1950'li yıllarda kargo gemileriyle adaya geldiği tahmin edilen sürüngenlerin popülasyonu günümüzde 2 milyona ulaşmış durumda.

Bazı bölgelerde kilometrekare başına 13.000 yılan düşüyor; bu sayı Amazon yağmur ormanlarındaki yılan yoğunluğundan bile fazla.

'Adayı istila eden yılanlar yerli kuş türlerini yok etmenin yanı sıra elektrik altyapısına da büyük zarar veriyor. Yılanların neden olduğu yılda ortalama 80 elektrik kesintisi, yaklaşık 4 milyon dolarlık onarım ve verim kaybına yol açıyor.'

Helikopterlerle ormanlık alanların üzerine bırakılan düzenek, yemin doğrudan yere düşüp kaybolmasını engellemek üzere tasarlandı:

Helikopterlerle ormanlık alanların üzerine bırakılan düzenek, yemin doğrudan yere düşüp kaybolmasını engellemek üzere tasarlandı:

  • Ölmüş farelere mikro dozda asetaminofen enjekte ediliyor.

  • Yemler, karton ve ince yeşil kağıttan yapılan özel bir paraşüt mekanizmasına bağlanıyor.

  • Ağır olan karton yapı ters at nalı şeklinde açılarak yavaşça süzülüyor ve orman örtüsünün (ağaç dallarının) üzerinde asılı kalıyor.

  • Ağaçlarda yaşayan yılanlar, dallara takılan bu yemleri kolayca tüketebiliyor.

Başarı oranını ve takip sürecini izlemek için hava saldırısında kullanılan bazı farelerin içerisine minik radyo vericileri de yerleştirildi. Yetkililer, tuzaklar ve eğitimli köpeklerin ardından bu yöntemin popülasyonu kontrol altına almada en umut vaat eden adımlardan biri olduğunu belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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