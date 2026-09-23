Her Çorap İzi Masum Değil: Çoraplarınız Bacağınızda İz Bırakıyorsa Neye İşaret Ediyor?
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Uzun ve yorucu bir günün ardından çoraplarınızı çıkardığınızda bileklerinizde veya bacaklarınızda derin izler kaldığını fark ediyorsanız yalnız değilsiniz. Birçok kişinin önemsemediği bu geçici çizgiler genellikle zararsız bir durumun göstergesi olsa da, bazı durumlarda vücudunuzun verdiği önemli bir sağlık uyarısı olabilir.
Uzmanlar, çorap izlerinin altında yatan nedenleri ve hangi durumlarda bir doktora başvurulması gerektiğini açıkladı.
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Gün boyunca oturarak veya sürekli ayakta durarak çalışan kişilerde yerçekiminin etkisiyle kan ve sıvı bacaklarda birikme eğilimi gösterir.
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Çorap izlerinin tek başına bir pıhtı veya hastalık belirtisi olmadığını vurgulayan uzmanlar, yine de izlere eşlik eden bazı kritik durumlarda doktora danışılması gerektiği konusunda uyarıyor:
Birçok insan çorap izlerini doğrudan "dolaşım bozukluğu" veya "kan pıhtısı" ile ilişkilendirse de Dr. Teter bu algının yanlış olduğunu ifade ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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