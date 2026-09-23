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Her Çorap İzi Masum Değil: Çoraplarınız Bacağınızda İz Bırakıyorsa Neye İşaret Ediyor?

Her Çorap İzi Masum Değil: Çoraplarınız Bacağınızda İz Bırakıyorsa Neye İşaret Ediyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 19:55
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Uzun ve yorucu bir günün ardından çoraplarınızı çıkardığınızda bileklerinizde veya bacaklarınızda derin izler kaldığını fark ediyorsanız yalnız değilsiniz. Birçok kişinin önemsemediği bu geçici çizgiler genellikle zararsız bir durumun göstergesi olsa da, bazı durumlarda vücudunuzun verdiği önemli bir sağlık uyarısı olabilir.

Uzmanlar, çorap izlerinin altında yatan nedenleri ve hangi durumlarda bir doktora başvurulması gerektiğini açıkladı.

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Gün boyunca oturarak veya sürekli ayakta durarak çalışan kişilerde yerçekiminin etkisiyle kan ve sıvı bacaklarda birikme eğilimi gösterir.

Gün boyunca oturarak veya sürekli ayakta durarak çalışan kişilerde yerçekiminin etkisiyle kan ve sıvı bacaklarda birikme eğilimi gösterir.

Damar Cerrahı Dr. Katherine Teter ve Aile Hekimi Dr. Brintha Vasagar, bacaklarda oluşan bu basit izlerin çoğunlukla şu günlük etkenlerden kaynaklandığını belirtiyor:

  • Çok sıkı çoraplar: Çorap lastiklerinin bacağı fazla sıkması iz oluşumunun en basit nedenidir.

  • Yetersiz su tüketimi (Dehidrasyon): Vücudun susuz kalması, bacak dokularında sıvı birikmesine (ödem) yol açarak çorap izlerini belirginleştirebilir.

  • Tuzlu beslenme: Aşırı tuzlu yemekler, parmaklarda olduğu gibi bacaklarda da geçici şişliklere neden olur.

Çorap izlerinin tek başına bir pıhtı veya hastalık belirtisi olmadığını vurgulayan uzmanlar, yine de izlere eşlik eden bazı kritik durumlarda doktora danışılması gerektiği konusunda uyarıyor:

Çorap izlerinin tek başına bir pıhtı veya hastalık belirtisi olmadığını vurgulayan uzmanlar, yine de izlere eşlik eden bazı kritik durumlarda doktora danışılması gerektiği konusunda uyarıyor:

  • Tek Taraflı İzler: Vücut simetriyi sever. İzler sadece tek bir bacağınızda belirginleşiyorsa veya bir bacağınız diğerinden belirgin şekilde daha fazla şişiyorsa, bu bir yolunda gitmeme işaretidir.

  • Geçmeyen Şişlikler ve Cilt Değişimleri: Çorap giymediğiniz zamanlarda bile bacaklarınızda şişlik kalıyorsa; bilek çevresinde renk koyulaşması (hiperpigmentasyon), belirgin varisler veya bacakları yukarı kaldırınca geçen bir ağırlık hissi varsa damar sorunları araştırılmalıdır.

  • Zamanla Kötüleşen Durumlar: Haftalar veya aylar geçtikçe çorap izleri daha derin ve kalıcı hale geliyorsa; buna nefes darlığı veya sırtüstü yatmakta zorlanma gibi şikayetler eşlik ediyorsa kalp yetmezliği veya böbrek hastalıkları riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Birçok insan çorap izlerini doğrudan "dolaşım bozukluğu" veya "kan pıhtısı" ile ilişkilendirse de Dr. Teter bu algının yanlış olduğunu ifade ediyor.

Birçok insan çorap izlerini doğrudan "dolaşım bozukluğu" veya "kan pıhtısı" ile ilişkilendirse de Dr. Teter bu algının yanlış olduğunu ifade ediyor.

Kan pıhtısının (derin ven trombozu) sessiz kalmayacağını belirten Teter, pıhtı durumunda bacakta şiddetli ağrı, belirgin tek taraflı şişlik ve kızarıklık görüleceğini; bu durumda acilen ultrason değerlendirmesi yapılması gerektiğini aktarıyor.

İzleri Azaltmak İçin Ne Yapılabilir?

Çorap izlerini en aza indirmek ve bacak sağlığını korumak için gün sonunda bacakları dinlendirerek yukarı kaldırmak, dengeli beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak oldukça faydalı.

Özellikle uzun süre ayakta duran sağlık çalışanları veya uzun yolculuk yapacak/masa başı çalışan kişiler için kompresyon (varis) çorapları sıvı birikimini önleyerek gün sonunda bacaklarda oluşan yorgunluk ve ağırlık hissini belirgin şekilde azaltıyor. Yaşam tarzı değişikliklerine rağmen geçmeyen derin izler için ise bir aile hekimine muayene olmak en doğru adım olacaktır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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