Her Çorap İzi Masum Değil: Çoraplarınız Bacağınızda İz Bırakıyorsa Neye İşaret Ediyor?

Uzun ve yorucu bir günün ardından çoraplarınızı çıkardığınızda bileklerinizde veya bacaklarınızda derin izler kaldığını fark ediyorsanız yalnız değilsiniz. Birçok kişinin önemsemediği bu geçici çizgiler genellikle zararsız bir durumun göstergesi olsa da, bazı durumlarda vücudunuzun verdiği önemli bir sağlık uyarısı olabilir.

Uzmanlar, çorap izlerinin altında yatan nedenleri ve hangi durumlarda bir doktora başvurulması gerektiğini açıkladı.

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