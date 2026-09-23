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Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında ‘Kurtlar Vadisi’nin Senaryosunda Dahli Olan Bayram Özbek Tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında ‘Kurtlar Vadisi’nin Senaryosunda Dahli Olan Bayram Özbek Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 20:06
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi senaristi Bayram Özbek, ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme’ suçlarından tutuklandı.

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Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen Bayram Özbek, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Özbek, adliyeye sevk edildi. Özbek, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Silivri Sulh Ceza Hakimliğince ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme’ suçlarından tutuklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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