Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, Kozinoğlu Soruşturmasında İfadeye Çağrıldı

Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi'nde Kazım Kaşifoğlu karakteriyle de anılan eski bir MİT mensubuydu; Ergenekon davasındaki ilk duruşmasına günler kala, 2011'de Silivri Cezaevi'nde aniden hayatını kaybetmişti. Ölüm o dönem doğal nedenlere bağlanmış ve dosya takipsizlikle kapanmıştı. Silivri Sulh Ceza Hakimliği bu kararı 26 Ağustos 2026'da kaldırınca soruşturma kasten öldürme, suç örgütü kurma ve MİT Kanunu'na aykırılık iddialarıyla yeniden başladı.

Yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı; Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz albay Hasan Ataman Yıldırım ile emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şartıyla adli kontrol kararı verildi. Son bir haftada dönemin cezaevi müdürü, nöbetçi memur, bir gazeteci ve bir ambulans şoförü de gözaltına alınıp ifadeye sevk edildi. Aynı süreçte Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ile dizide rol alan bazı isimler de tanık sıfatıyla ifade verdi; bilirkişi heyeti dizinin 397 bölümünü tek tek incelemeye aldı.