Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, Kozinoğlu Soruşturmasında İfadeye Çağrıldı
Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Emin Olcay'ın adı bu kez dizi setinden değil bir soruşturma dosyasından geliyor. Sözcü'nün haberine göre Olcay, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya, savcılığın yıllar önce verdiği takipsizlik kararının 26 Ağustos 2026'da kaldırılmasıyla yeniden açılmış, soruşturma artık kasten öldürme iddiasıyla yürütülüyor. Son haftalarda dönemin savcısı, cezaevi görevlileri ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları gözaltına alınırken, dosyanın son halkasında Kurtlar Vadisi ekibinden de isimler var. Olcay'ın ifadesine dair ayrıntılar henüz netleşmiş değil.
Soruşturma 26 Ağustos'ta Yeniden Açıldı, Aralarında Eski Savcının da Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltına Alındı
Emin Olcay Bir Hafta Önce Verdiği Röportajda Set Arkasındaki Gerilimi Anlatmıştı
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