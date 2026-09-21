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Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, Kozinoğlu Soruşturmasında İfadeye Çağrıldı

Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, Kozinoğlu Soruşturmasında İfadeye Çağrıldı

Kurtlar Vadisi
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 17:49
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Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Emin Olcay'ın adı bu kez dizi setinden değil bir soruşturma dosyasından geliyor. Sözcü'nün haberine göre Olcay, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya, savcılığın yıllar önce verdiği takipsizlik kararının 26 Ağustos 2026'da kaldırılmasıyla yeniden açılmış, soruşturma artık kasten öldürme iddiasıyla yürütülüyor. Son haftalarda dönemin savcısı, cezaevi görevlileri ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları gözaltına alınırken, dosyanın son halkasında Kurtlar Vadisi ekibinden de isimler var. Olcay'ın ifadesine dair ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

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Soruşturma 26 Ağustos'ta Yeniden Açıldı, Aralarında Eski Savcının da Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltına Alındı

Soruşturma 26 Ağustos'ta Yeniden Açıldı, Aralarında Eski Savcının da Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltına Alındı

Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi'nde Kazım Kaşifoğlu karakteriyle de anılan eski bir MİT mensubuydu; Ergenekon davasındaki ilk duruşmasına günler kala, 2011'de Silivri Cezaevi'nde aniden hayatını kaybetmişti. Ölüm o dönem doğal nedenlere bağlanmış ve dosya takipsizlikle kapanmıştı. Silivri Sulh Ceza Hakimliği bu kararı 26 Ağustos 2026'da kaldırınca soruşturma kasten öldürme, suç örgütü kurma ve MİT Kanunu'na aykırılık iddialarıyla yeniden başladı.

Yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı; Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz albay Hasan Ataman Yıldırım ile emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şartıyla adli kontrol kararı verildi. Son bir haftada dönemin cezaevi müdürü, nöbetçi memur, bir gazeteci ve bir ambulans şoförü de gözaltına alınıp ifadeye sevk edildi. Aynı süreçte Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ile dizide rol alan bazı isimler de tanık sıfatıyla ifade verdi; bilirkişi heyeti dizinin 397 bölümünü tek tek incelemeye aldı.

Emin Olcay Bir Hafta Önce Verdiği Röportajda Set Arkasındaki Gerilimi Anlatmıştı

Emin Olcay Bir Hafta Önce Verdiği Röportajda Set Arkasındaki Gerilimi Anlatmıştı

Olcay'ın adının bu dosyayla anılması aslında yeni değil. Oyuncu geçtiğimiz hafta Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda, 12 yıl boyunca oynadığı Ömer Baba karakterinin perde arkasını ilk kez anlatmıştı. Yapımcı Osman Sınav'ın set çevresinde silahlı önlem aldığını, ofisinde mafyanın ombudsmanı diye tanıtılan bir isimle görüştüğüne şahit olduğunu aktaran Olcay, yapımın yönetiminin genç yaşta ve bedelsiz şekilde Raci Şaşmaz'a devredilmesini de hayatın olağan akışına aykırı bulduğunu söylemişti.

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlere yönelik 'Dürüst adamlar değiller' sözleriyle sert bir eleştiri yönelten Olcay, sette kendisine ve eşi Hayat Olcay'a mobbing uygulandığını, piyasa koşullarının altında ücretle çalıştırıldığını öne sürmüştü. Kurtlar Vadisi hakkında açılan FETÖ soruşturmasına ise net bir destek mesajı vermiş, gerçeklerin ortaya çıkmasını ve yanlış yapanların hesap vermesini istediğini belirtmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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