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Galası Olaylı Geçen Sultana Filminde Tuba Büyüküstün'ün Direk Dansı Olay Oldu!

Galası Olaylı Geçen Sultana Filminde Tuba Büyüküstün'ün Direk Dansı Olay Oldu!

Tuba Büyüküstün
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 08:28 Son Güncelleme: 21.09.2026 - 08:33
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Prime Video'nun ekranlara getirdiği yeni yapım Sultana'da Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı karakterin direk dansı sahnesi büyük yankı uyandırdı. İstanbul'un ışıltılı gece kulübü Sultana'da geçen kadın dayanışması hikayesini anlatan yapım, 17 Eylül'de yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada konuşulmaya başladı. Oyuncunun cesur performansı beğeni toplarken bazı izleyiciler sahneyi fazla iddialı buldu. Galadan bu yana kulislerde konuşulan bir başka detay daha var.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuba Büyüküstün, 2003'te Sultan Makamı dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde uluslararası üne kavuştu.

Tuba Büyüküstün, 2003'te Sultan Makamı dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde uluslararası üne kavuştu.

Oyunculuğa 2003 yılında Sultan Makamı dizisiyle adım atan Tuba Büyüküstün, bir yıl sonra Çemberimde Gül Oya'daki Zarife rolüyle geniş kitlelere ulaştı. Ihlamurlar Altında, Asi, Kara Para Aşk ve Cesur ve Güzel gibi yapımlarda başrol üstlenen Büyüküstün, 20 Dakika dizisiyle Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk Türk oyuncu oldu.

Ünlü oyuncunun son filmi Sultana, 17 Eylül'de yalnızca Prime Video'da yayına giren iddialı bir film olarak karşımıza çıktı.

Ünlü oyuncunun son filmi Sultana, 17 Eylül'de yalnızca Prime Video'da yayına giren iddialı bir film olarak karşımıza çıktı.

Başrolünde Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı yapımda Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya ve Şirin Sultan Saldamlı gibi isimler de kadroda bulunuyor. Kadroya Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Çağlar Çorumlu, Melike Güner ve Nur Sürer gibi oyuncular da eşlik ediyor. Film, İstanbul'un en ışıltılı gece kulübü Sultana'da geçen bir kadın dayanışması ve rekabet hikayesini konu alıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren sahneleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sultana'nın galasında Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında yaşanan gerginlik hayranlarının dikkatini çekti.

Sultana'nın galasında Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında yaşanan gerginlik hayranlarının dikkatini çekti.

17 Eylül'deki gala gecesinde basın mensuplarına röportaj veren Derya Pınar Ak'ın yanına grup fotoğrafı için Tuba Büyüküstün'ün gelmesiyle dikkat çeken bir an yaşandı. Ak'ın 'Ben çıkayım' diyerek kareden ayrılmak istemesi ve iki oyuncu arasındaki bakışmalar kameralara yansıdı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu anı soğukluk olarak yorumlarken bir kısmı ise sıradan bir yanlış anlaşılma olduğunu savundu. Kısa süren gerginlik iddiası, filmin iki başrol oyuncusu arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

Filmden yayınlanan bir sahnede Tuba Büyüküstün'ün dans şovu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İzleyicilerin bir kısmı sahneyi fazla cesur bulurken bir kısmı ise dans şovu için 'ezber bozan' ifadelerini kullandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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