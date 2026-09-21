Galası Olaylı Geçen Sultana Filminde Tuba Büyüküstün'ün Direk Dansı Olay Oldu!
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Prime Video'nun ekranlara getirdiği yeni yapım Sultana'da Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı karakterin direk dansı sahnesi büyük yankı uyandırdı. İstanbul'un ışıltılı gece kulübü Sultana'da geçen kadın dayanışması hikayesini anlatan yapım, 17 Eylül'de yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada konuşulmaya başladı. Oyuncunun cesur performansı beğeni toplarken bazı izleyiciler sahneyi fazla iddialı buldu. Galadan bu yana kulislerde konuşulan bir başka detay daha var.
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Tuba Büyüküstün, 2003'te Sultan Makamı dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde uluslararası üne kavuştu.
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Ünlü oyuncunun son filmi Sultana, 17 Eylül'de yalnızca Prime Video'da yayına giren iddialı bir film olarak karşımıza çıktı.
Sultana'nın galasında Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında yaşanan gerginlik hayranlarının dikkatini çekti.
Filmden yayınlanan bir sahnede Tuba Büyüküstün'ün dans şovu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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