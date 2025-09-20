Prens'in Hasharia'sı Derya Pınar Ak, “Sultana” Filmi İçin Direk Dansı Derslerine Başladı
7 farklı direk dansçısı kadının hikâyesini konu alacak Sultana filminin oyuncularından Derya Pınar Ak, rolüne hazırlanmak için direk dansı eğitimlerine başladı. Filmde her karakterin kendi özgün yolculuğunu ve direnişini anlatacağı yapımın çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor.
Derya Pınar Ak, hazırlık sürecini sosyal medya üzerinden de paylaşarak izleyicilere antrenmanlardan kısa kesitler yayınladı.
Yakında çekimlerine başlanması planlanan Sultana filmi, sahnede ve hayatta kendi gücünü keşfeden 7 farklı direk dansçısı kadının hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
