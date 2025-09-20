onedio
Prens'in Hasharia'sı Derya Pınar Ak, “Sultana” Filmi İçin Direk Dansı Derslerine Başladı

Esra Demirci
20.09.2025 - 21:25

7 farklı direk dansçısı kadının hikâyesini konu alacak Sultana filminin oyuncularından Derya Pınar Ak, rolüne hazırlanmak için direk dansı eğitimlerine başladı. Filmde her karakterin kendi özgün yolculuğunu ve direnişini anlatacağı yapımın çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor. 

Derya Pınar Ak, hazırlık sürecini sosyal medya üzerinden de paylaşarak izleyicilere antrenmanlardan kısa kesitler yayınladı.

Yakında çekimlerine başlanması planlanan Sultana filmi, sahnede ve hayatta kendi gücünü keşfeden 7 farklı direk dansçısı kadının hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Derya Pınar Ak, canlandıracağı karaktere hazırlanmak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Oyuncu, rolünün gerektirdiği fiziksel kondisyon ve estetik için direk dansı (pole dance) antrenmanlarına başladı.

Esra Demirci
