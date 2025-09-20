onedio
Popüler Dizinin Hayranlarına Sürpriz! Ekranda Biten Hikaye Sinema Salonlarında Devam Edecek

20.09.2025 - 08:58

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.09.2025 - 08:58

Bölümleriyle rekor kıran dizi Güzelleştiğim O Yaz, sinema perdesine uyarlanıyor. Amazon Prime Video’daki her sezonuyla izleyici sayısını artırmış, beğeni toplamıştı. Aynı hikayeyi beyazperde için daha geniş bir formatla sunma kararı alındı.

Kaynak: Independent

Dizinin yaratıcısı Jenny Han senaryoyu kaleme alırken, finalin sinemayla noktalı olmasını istediğini sıkça dile getirmişti.

Dizinin yaratıcısı Jenny Han senaryoyu kaleme alırken, finalin sinemayla noktalı olmasını istediğini sıkça dile getirmişti.

Kitaptan uyarlanan serinin ana kahramanı Belly Conklin, bu filmde izleyiciyle tekrar buluşacak. Yönetmenlik de yine Jenny Han’a ait olacak; filmde Belly ile Conrad’ın son buluşması sahneleri özel bir yer tutacak.

Film, yalnızca bir dizinin finali değil; hayranlara kapanışı sinematik bir boyutta aktarma hayali.

Film, yalnızca bir dizinin finali değil; hayranlara kapanışı sinematik bir boyutta aktarma hayali.

Gösterim tarihi olarak net bir gün henüz yok. Film prömiyerinin ne zaman olacağı, salon seçimi gibi detaylar da aşamalı olarak paylaşılacak. İzleyici beklentileri yükselmiş durumda; bazıları dizide göremediği duyguları beyazperdede görmek istiyor.

