Sevgili Yay, bugünün enerjisi seni biraz yavaşlamaya ve soluk almaya davet ediyor. Gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesi, belki de bir süredir zihnini kurcalayan bir konuyu gündeme getirebilir. Kariyer hedeflerinle özgürlük arzun arasında bir çatışma söz konusu olabilir. Tam da bu noktada, iş hayatının özgürlüğünü kısıtladığını hissediyorsan, belki de doğru yerde değilsindir, ne dersin?

İş ve para konularında stres ve baskı hissetmek istemiyorsan, artık seni gerçekten heyecanlandıran ve enerjini yükselten yeni yollar düşünmelisin. Kendi pusulanla hayatını yönetmek ve yeni haftaya daha motive bir şekilde başlamak için bugünün enerjisini kullanabilirsin. Mesela, bir gezi influencer'ı mı olmak istiyorsun, durma! Yola çıkmak için engelleri aşabileceğini biliyoruz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Chiron karesi, belki de geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığını iyileştirme fırsatı sunuyor. Umutlarını yeniden tanımlamak ve belki de daha gerçekçi bir mutluluk peşinde koşmak için mükemmel bir zaman. Açık ve dürüst sohbetler, kalbini hafifletebilir ve belki de bir süredir taşıdığın yüklerden kurtulmanı sağlayabilir. Artık hayatının aşkını bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…