Altın İçin O Rakam Artık Hayal! Ünlü Ekonomist Altın Fiyatları İçin Rakam Verdi

Altın İçin O Rakam Artık Hayal! Ünlü Ekonomist Altın Fiyatları İçin Rakam Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2026 - 23:43

Altın fiyatlarının jeopolitik gerilimin gölgesinde nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Ekonomist Soner Kuru, altındaki durgunluğun nedenini anlattı. Ons altının artık 4 bin 600 dolar seviyesinin aşağısına inmesinin neredeyse mümkün olmadığını kaydeden Kuru, altın fiyatları için rakam verdi.

Altın, yükseliş trendi için dinlenme aşamasında.

Altın, yükseliş trendi için dinlenme aşamasında.

Küresel piyasalar jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yön arayışını sürdürürken, yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, beklentilerin aksine durağan bir seyir izliyor. Ekonomist Soner Kuru, altının mevcut seviyelerini ve 2026 yılı beklentilerini anlattı. Geçen yıl altının 3 bin 300 dolar seviyelerinden 5 bin doların üzerine fırladığını hatırlatan Kuru, şu anki tabloyu bir kriz değil, 'teknik bir dinlenme süreci' olarak tanımladı. Kuru'ya göre, altın şu an yeni bir yükseliş trendi için güç topluyor.

"Altın fiyatlarının artık 4 bin 600 doların aşağısına görmesi çok zor."

"Altın fiyatlarının artık 4 bin 600 doların aşağısına görmesi çok zor."

Altın fiyatlarında 4 bin 800 ile 5 bin 300 dolar aralığının normalleşme bölgesi olduğunu ifade eden Soner Kuru, yükseliş trendinin masada kalmaya devam ettiğini vurguladı. 2026 yılının ikinci yarısı için iyimserliğini koruyan ünlü ekonomist, jeopolitik riskler bitse bile altın fiyatlarında 4 bin 600 doların aşağısını görmenin artık çok zayıf ihtimal olduğunu kaydetti.

Dolar kurundaki hareketliliği de değerlendiren Kuru, küresel çapta bir dolar talebi olmasına rağmen içerideki tablonun farklı olduğunu ifade etti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
