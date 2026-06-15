Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Cenazesi Kadıköy'deki Evinden Kaldırıldı
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Bugün hayatını kaybettiği açıklanan oyuncu Ece İrtem'den geriye sevenlerini yasa boğan görüntüler kaldı. Genç yaşta gelen vefat haberi sanat dünyasını derinden sarsarken, İrtem'in cenazesi Kadıköy'deki evinden gözyaşları eşliğinde uğurlandı. Sevenlerinin büyük üzüntü yaşadığı o anlar kısa sürede gündem oldu.
Ece İrtem neden hayatını kaybetti? Süreç nasıl ilerledi? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Oyunculuğu, zarafeti ve ekranlara taşıdığı samimi enerjisiyle son yılların dikkat çeken isimlerinden biri olan Ece İrtem'den gelen acı haber, sanat dünyasını derinden sarstı.
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Ece İrtem'in hayatını kaybettiği haberi bugün öğle saatlerinde kamuoyuna yansıdı.
Ece İrtem'in vefat haberinin ardından gözler ailesine ve cenaze sürecine çevrilmişti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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