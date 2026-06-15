article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Cenazesi Kadıköy'deki Evinden Kaldırıldı

Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Cenazesi Kadıköy'deki Evinden Kaldırıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2026 - 20:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün hayatını kaybettiği açıklanan oyuncu Ece İrtem'den geriye sevenlerini yasa boğan görüntüler kaldı. Genç yaşta gelen vefat haberi sanat dünyasını derinden sarsarken, İrtem'in cenazesi Kadıköy'deki evinden gözyaşları eşliğinde uğurlandı. Sevenlerinin büyük üzüntü yaşadığı o anlar kısa sürede gündem oldu.

Ece İrtem neden hayatını kaybetti? Süreç nasıl ilerledi? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyunculuğu, zarafeti ve ekranlara taşıdığı samimi enerjisiyle son yılların dikkat çeken isimlerinden biri olan Ece İrtem'den gelen acı haber, sanat dünyasını derinden sarstı.

Oyunculuğu, zarafeti ve ekranlara taşıdığı samimi enerjisiyle son yılların dikkat çeken isimlerinden biri olan Ece İrtem'den gelen acı haber, sanat dünyasını derinden sarstı.

Henüz genç yaşında hayata veda ettiği belirtilen oyuncu, kariyeri boyunca yer aldığı projelerle milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanmayı başarmıştı.

Ekran yolculuğuna yıllar önce başlayan İrtem, farklı türlerdeki yapımlarda gösterdiği performanslarla adım adım yükselen isimlerden biri oldu. Kariyeri boyunca birçok dizi ve projede yer alan oyuncu; Kaçak GelinlerŞeref MeselesiParamparçaKertenkeleYeni GelinPayitaht Abdülhamid ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda izleyicinin karşısına çıktı. Her rolünde farklı bir karaktere hayat veren oyuncu, özellikle son yıllarda ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başardı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra set arkadaşları ve meslektaşları tarafından da son derece nazik, yardımsever ve güler yüzlü biri olarak anılan Ece İrtem, sektörde sevilen isimlerden biri olarak gösteriliyordu. Kamera önündeki başarısını kamera arkasındaki mütevazı tavrıyla tamamlayan oyuncu, röportajlarında da hayatı sevgiyle yaşamaya çalışan, pozitif kalmaya önem veren bir insan profili çiziyordu.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan İrtem, takipçileriyle kurduğu sıcak iletişim sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Kariyerinde yeni projelerle yoluna devam etmeye hazırlanırken gelen bu acı haber ise sevenleri için büyük bir yıkım oldu.

Ece İrtem'in hayatını kaybettiği haberi bugün öğle saatlerinde kamuoyuna yansıdı.

Ece İrtem'in hayatını kaybettiği haberi bugün öğle saatlerinde kamuoyuna yansıdı.

İlk açıklama ise oyuncunun avukatından geldi. Yapılan açıklamada olayın, oyuncunun annesiyle birlikte bulunduğu sırada evinde meydana geldiği belirtilirken, ilk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin ise yürütülen incelemelerin ve otopsi sürecinin ardından netlik kazanacağı aktarıldı.

Genç yaşta gelen bu haber kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Oyuncunun sevenleri, meslektaşları ve hayranları peş peşe taziye mesajları paylaşırken, birçok kişi yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü dile getirdi. Ancak haberi daha da sarsıcı hale getiren bir detay vardı.

Ece İrtem'in dün doğum gününü kutladığı öğrenildi. Bir gün önce yeni yaşını karşılayan oyuncunun bugün gelen vefat haberi, sevenlerinin acısını katbekat artırdı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun doğum günü paylaşımlarını yeniden paylaşırken birçok kişi yaşananların yarattığı derin üzüntüyü ifade etti.

Henüz birkaç saat öncesine kadar yeni projeleri, kariyeri ve gelecek planları konuşulan genç oyuncunun vefat haberi sanat camiasında büyük bir boşluk yarattı. Pek çok ünlü isim yayımladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirirken, Ece İrtem'in güler yüzünü, nezaketini ve çalışma arkadaşlarıyla kurduğu güçlü ilişkileri anlattı. Gün boyunca sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapılırken, oyuncunun kariyerinden kesitler ve geçmiş röportajlarından görüntüler yeniden gündeme taşındı.

Ece İrtem'in vefat haberinin ardından gözler ailesine ve cenaze sürecine çevrilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan görüntüler ise sevenlerini bir kez daha derinden üzdü. TV100 muhabiri Onur Üçkarışoğlu'nun aktardığı bilgilere göre hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi, Kadıköy'de bulunan evinden gözyaşları eşliğinde çıkarıldı. Yakınlarının ve aile fertlerinin büyük üzüntü yaşadığı görülen anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Oyuncunun sevenleri, görüntülerin paylaşılmasının ardından bir kez daha taziye mesajları yayımlarken, genç yaşta gelen bu vedanın yarattığı acının tarif edilemez olduğunu ifade etti.

Henüz ölüm nedenine ilişkin resmi sürecin tamamlanmamış olması nedeniyle kamuoyu gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bir yandan otopsi sonucuna ilişkin açıklamalar beklenirken, diğer yandan cenaze töreninin ne zaman ve nerede gerçekleştirileceği de merak konusu oldu. Henüz hayatının baharında olduğu düşünülen genç oyuncunun zamansız vedası, sevenlerinin yüreğinde uzun süre kapanmayacak bir boşluk bıraktı. Şimdi ise gözler ailesinden ve yetkili mercilerden gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın