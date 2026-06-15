Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Cenazesi Kadıköy'deki Evinden Kaldırıldı

Henüz genç yaşında hayata veda ettiği belirtilen oyuncu, kariyeri boyunca yer aldığı projelerle milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanmayı başarmıştı.

Ekran yolculuğuna yıllar önce başlayan İrtem, farklı türlerdeki yapımlarda gösterdiği performanslarla adım adım yükselen isimlerden biri oldu. Kariyeri boyunca birçok dizi ve projede yer alan oyuncu; Kaçak Gelinler, Şeref Meselesi, Paramparça, Kertenkele, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda izleyicinin karşısına çıktı. Her rolünde farklı bir karaktere hayat veren oyuncu, özellikle son yıllarda ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başardı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra set arkadaşları ve meslektaşları tarafından da son derece nazik, yardımsever ve güler yüzlü biri olarak anılan Ece İrtem, sektörde sevilen isimlerden biri olarak gösteriliyordu. Kamera önündeki başarısını kamera arkasındaki mütevazı tavrıyla tamamlayan oyuncu, röportajlarında da hayatı sevgiyle yaşamaya çalışan, pozitif kalmaya önem veren bir insan profili çiziyordu.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan İrtem, takipçileriyle kurduğu sıcak iletişim sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Kariyerinde yeni projelerle yoluna devam etmeye hazırlanırken gelen bu acı haber ise sevenleri için büyük bir yıkım oldu.