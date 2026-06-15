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Hayatını Kaybeden 35 Yaşındaki Ece İrtem'in Son Sözleri Ortaya Çıktı

Hayatını Kaybeden 35 Yaşındaki Ece İrtem'in Son Sözleri Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2026 - 17:11
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Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Ece İrtem'den gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Henüz 35 yaşında hayatını kaybettiği açıklanan oyuncunun ardından, yalnızca bir ay önce katıldığı programda hayat ve kader üzerine kurduğu cümleler yeniden gündeme geldi. Ece İrtem'in sevenlerini gözyaşlarına boğan son sözlerine ve yaşananlara birlikte bakalım.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon dünyasının son yıllarda dikkat çeken isimlerinden biri olan Ece İrtem, başarılı oyunculuğu, doğal güzelliği ve ekrana yansıyan samimi enerjisiyle izleyicilerin gönlünde kendine özel bir yer edinmişti.

Türk televizyon dünyasının son yıllarda dikkat çeken isimlerinden biri olan Ece İrtem, başarılı oyunculuğu, doğal güzelliği ve ekrana yansıyan samimi enerjisiyle izleyicilerin gönlünde kendine özel bir yer edinmişti.

Kariyeri boyunca birçok dizi ve projede rol alan genç oyuncu, özellikle son dönemde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle adını çok daha geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı.

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen İrtem, yer aldığı her projede karakterlerine kattığı duygu ve gerçekçilikle dikkat çekiyordu. Sadece yeteneğiyle değil, mütevazı tavırları ve sıcak kişiliğiyle de sektörde sevilen isimlerden biri olarak gösteriliyordu. Sosyal medya paylaşımlarında da sık sık takipçileriyle içten bir iletişim kuran oyuncu, doğal halleri ve pozitif yaşam enerjisiyle büyük beğeni topluyordu.

Özellikle son yıllarda kariyerinde yakaladığı yükseliş, onun televizyon dünyasının gelecek vadeden oyuncularından biri olarak görülmesini sağlamıştı. Her yeni projesi merakla beklenen, ekran başındaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Ece İrtem, genç yaşına rağmen birçok başarılı işe imza atmış ve kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Ne yazık ki bugün gelen haber ise hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Geçtiğimiz saatlerde gelen acı haber magazin ve sanat dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Henüz 35 yaşında olan oyuncu Ece İrtem'in sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde gelen acı haber magazin ve sanat dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Henüz 35 yaşında olan oyuncu Ece İrtem'in sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İlk bilgileri paylaşan isim ise oyuncunun avukatı oldu. Yapılan açıklamada olayın oyuncunun annesiyle birlikte bulunduğu sırada evinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi.

Avukat tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir.

Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz.

Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.'

Henüz olayın detayları netleşmemiş olsa da haberin duyulmasının ardından sosyal medya adeta yasa büründü. Dün doğum gününü kutlayan oyuncunun hayranları ve sevenleri peş peşe taziye mesajları paylaşırken, birçok kişi genç yaşta gelen bu kaybın yarattığı şaşkınlığı dile getirdi.

Birkaç saat öncesine kadar yeni projeleriyle konuşulan genç oyuncunun vefat haberi, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Sevenleri, oyuncunun sosyal medya hesaplarına başsağlığı mesajları bırakırken, onun enerjisini, gülümsemesini ve ekranlara kattığı sıcaklığı unutamayacaklarını ifade etti.

Ece İrtem'in vefat haberinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de oyuncunun yalnızca bir ay önce katıldığı programda yaptığı açıklamalar oldu.

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan İrtem'in yaşamla ilgili yaptığı samimi değerlendirmeler, ölüm haberinin ardından çok daha farklı bir anlam kazandı. Program sırasında Ceyda Düvenci'nin 'Peki şimdi nereye?' sorusuna verdiği cevap ise izleyenlerin hafızasına kazındı.

'Kısmet neyse oraya' diyen Ece İrtem, ardından hayatı nasıl gördüğünü şu sözlerle anlatmıştı:

'Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi ya ben de artık kendimi rahat bırakıyorum.'

Oyuncu konuşmasının devamında ise kariyer ve hayat kaygılarına bakışını şu sözlerle özetlemişti:

'İş mi geldi? Nasıl olsa bir şekilde kendini belli edecek hangisini seçmem gerektiği. Ya da iş mi gelmedi? En güzeli gelecek, bu süreç bana bunu öğretti. Canımı sıkmaya değmedi çünkü iş geldi ben sadece üzüldüğümle kaldım, canımı sıktığımla kaldım. O süreci daha böyle çiçekleri koklayarak, teyzemi belki iki defa fazla öperek geçirebilirdim.'

Bugün sosyal medyada binlerce kişi tarafından yeniden paylaşılan bu sözler, dinleyen herkesin kalbine en derin yerinden dokundu. Hayatın ne kadar kısa ve belirsiz olduğunu bir kez daha hatırlatan açıklamalar, oyuncunun ardından bırakmış olduğu en anlamlı mesajlardan biri olarak yorumlandı.

Henüz 35 yaşında aramızdan ayrıldığı belirtilen Ece İrtem'in ardından geriye; rol aldığı yapımlar, ekranlara taşıdığı karakterler ve hayatı sevgiyle yaşamaya dair söylediği bu unutulmaz cümleler kaldı. Sevenleri ise genç oyuncunun zamansız vedasının yarattığı acıyı uzun süre unutamayacak gibi görünüyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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