Hayatını Kaybeden 35 Yaşındaki Ece İrtem'in Son Sözleri Ortaya Çıktı

Kariyeri boyunca birçok dizi ve projede rol alan genç oyuncu, özellikle son dönemde ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle adını çok daha geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı.

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen İrtem, yer aldığı her projede karakterlerine kattığı duygu ve gerçekçilikle dikkat çekiyordu. Sadece yeteneğiyle değil, mütevazı tavırları ve sıcak kişiliğiyle de sektörde sevilen isimlerden biri olarak gösteriliyordu. Sosyal medya paylaşımlarında da sık sık takipçileriyle içten bir iletişim kuran oyuncu, doğal halleri ve pozitif yaşam enerjisiyle büyük beğeni topluyordu.

Özellikle son yıllarda kariyerinde yakaladığı yükseliş, onun televizyon dünyasının gelecek vadeden oyuncularından biri olarak görülmesini sağlamıştı. Her yeni projesi merakla beklenen, ekran başındaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Ece İrtem, genç yaşına rağmen birçok başarılı işe imza atmış ve kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Ne yazık ki bugün gelen haber ise hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.