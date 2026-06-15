Hayatını Kaybeden 35 Yaşındaki Ece İrtem'in Son Sözleri Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Ece İrtem'den gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Henüz 35 yaşında hayatını kaybettiği açıklanan oyuncunun ardından, yalnızca bir ay önce katıldığı programda hayat ve kader üzerine kurduğu cümleler yeniden gündeme geldi. Ece İrtem'in sevenlerini gözyaşlarına boğan son sözlerine ve yaşananlara birlikte bakalım.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon dünyasının son yıllarda dikkat çeken isimlerinden biri olan Ece İrtem, başarılı oyunculuğu, doğal güzelliği ve ekrana yansıyan samimi enerjisiyle izleyicilerin gönlünde kendine özel bir yer edinmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde gelen acı haber magazin ve sanat dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Henüz 35 yaşında olan oyuncu Ece İrtem'in sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ece İrtem'in vefat haberinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de oyuncunun yalnızca bir ay önce katıldığı programda yaptığı açıklamalar oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın