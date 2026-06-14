Hayrettin'den Kaos Show'daki Konuklarına "Yarım Akıllı İnsanlar" Diyen Murda'ya Olay Cevap!

Yıllar önce sokak şakalarıyla, absürt karakterleriyle ve kimsenin cesaret edemediği işlere girmesiyle tanınan Hayrettin Karaoğuz, dijital dünyanın henüz bugünkü kadar büyümediği yıllarda milyonlarca kişiye ulaşmayı başarmış isimlerden biri oldu.

Aradan geçen yıllarda televizyon projelerinde de yer alan Hayrettin, son dönemde ise Kaos Show ile yeniden büyük bir çıkış yakaladı. Adından da anlaşılacağı üzere tam anlamıyla bir kaos ortamı üzerine kurulan program, klasik talk show mantığını tamamen ters yüz ediyor. Programda gündelik hayatta sık sık karşımıza çıkabilecek ama televizyon ekranlarında görmeye alışık olmadığımız karakterler yer alıyor. Kadıköy Boğası, Altın Çocuk Ahmet ve 4380, Yalancı Bilo, Kandıralı Ferdi, Tikli Ayhan gibi isimler zamanla programın ayrılmaz parçaları haline geldi. Her biri farklı hikayeleri, farklı karakterleri ve kendilerine özgü davranışlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Kaos Show'un sırrı da biraz burada yatıyor.

Programın hayranları, konukların kusursuz ya da 'ekrana uygun' insanlar olmasını beklemiyor. Tam tersine onları oldukları gibi izlemeyi seviyor. Kimi zaman güldüren, kimi zaman şaşırtan, kimi zaman da sosyal medyada günlerce konuşulan bu karakterler sayesinde Kaos Show milyonlarca izlenmeye ulaşan bir internet fenomenine dönüştü. Özellikle son iki sezonda sosyal medyada sık sık viral olan kesitler, programın izleyici kitlesini daha da büyüttü. Bugün Kaos Show yalnızca bir YouTube programı değil, kendi karakterlerini ve kendi kültürünü oluşturmuş ayrı bir evren olarak görülüyor.