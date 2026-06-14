Hayrettin'den Kaos Show'daki Konuklarına "Yarım Akıllı İnsanlar" Diyen Murda'ya Olay Cevap!
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Kaos Show'a yönelik sert sözleriyle gündeme gelen Murda, programı izleyenleri ve konukları hedef alan paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı. 'Yarım akıllı insanları izleyip fenomen yapıyorsunuz' diyen ünlü rapçiye cevap ise programın sunucusu Hayrettin'den gecikmedi. Hayrettin, daimi konuklarının akıllarından değil kalplerinden söz ederek verdiği yanıtla kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de internet mizahının ilk dönemlerini hatırlayanlar için Hayrettin adı zaten başlı başına bir fenomen.
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Tam da programın başarısı konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken bir çıkış geldi.
Murda'nın sözleri sosyal medyada hızla yayılırken gözler doğal olarak Hayrettin'e çevrildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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