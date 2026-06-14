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Hayrettin'den Kaos Show'daki Konuklarına "Yarım Akıllı İnsanlar" Diyen Murda'ya Olay Cevap!

Hayrettin'den Kaos Show'daki Konuklarına "Yarım Akıllı İnsanlar" Diyen Murda'ya Olay Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.06.2026 - 20:47
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Kaos Show'a yönelik sert sözleriyle gündeme gelen Murda, programı izleyenleri ve konukları hedef alan paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı. 'Yarım akıllı insanları izleyip fenomen yapıyorsunuz' diyen ünlü rapçiye cevap ise programın sunucusu Hayrettin'den gecikmedi. Hayrettin, daimi konuklarının akıllarından değil kalplerinden söz ederek verdiği yanıtla kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de internet mizahının ilk dönemlerini hatırlayanlar için Hayrettin adı zaten başlı başına bir fenomen.

Türkiye'de internet mizahının ilk dönemlerini hatırlayanlar için Hayrettin adı zaten başlı başına bir fenomen.

Yıllar önce sokak şakalarıyla, absürt karakterleriyle ve kimsenin cesaret edemediği işlere girmesiyle tanınan Hayrettin Karaoğuz, dijital dünyanın henüz bugünkü kadar büyümediği yıllarda milyonlarca kişiye ulaşmayı başarmış isimlerden biri oldu.

Aradan geçen yıllarda televizyon projelerinde de yer alan Hayrettin, son dönemde ise Kaos Show ile yeniden büyük bir çıkış yakaladı. Adından da anlaşılacağı üzere tam anlamıyla bir kaos ortamı üzerine kurulan program, klasik talk show mantığını tamamen ters yüz ediyor. Programda gündelik hayatta sık sık karşımıza çıkabilecek ama televizyon ekranlarında görmeye alışık olmadığımız karakterler yer alıyor. Kadıköy Boğası, Altın Çocuk Ahmet ve 4380, Yalancı Bilo, Kandıralı Ferdi, Tikli Ayhan gibi isimler zamanla programın ayrılmaz parçaları haline geldi. Her biri farklı hikayeleri, farklı karakterleri ve kendilerine özgü davranışlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Kaos Show'un sırrı da biraz burada yatıyor.

Programın hayranları, konukların kusursuz ya da 'ekrana uygun' insanlar olmasını beklemiyor. Tam tersine onları oldukları gibi izlemeyi seviyor. Kimi zaman güldüren, kimi zaman şaşırtan, kimi zaman da sosyal medyada günlerce konuşulan bu karakterler sayesinde Kaos Show milyonlarca izlenmeye ulaşan bir internet fenomenine dönüştü. Özellikle son iki sezonda sosyal medyada sık sık viral olan kesitler, programın izleyici kitlesini daha da büyüttü. Bugün Kaos Show yalnızca bir YouTube programı değil, kendi karakterlerini ve kendi kültürünü oluşturmuş ayrı bir evren olarak görülüyor.

Tam da programın başarısı konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken bir çıkış geldi.

Tam da programın başarısı konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken bir çıkış geldi.

Bu çıkışın sahibi ise rap müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murda'ydı. Gerçek adı Önder Doğan olan Murda, son yıllarda çıkardığı hit şarkılar ve Ezhel başta olmak üzere birçok isimle yaptığı iş birlikleri sayesinde Türkiye'nin en popüler rap sanatçılarından biri haline geldi. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Murda, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü rapçi bu kez müziğiyle değil, Kaos Show hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti.

Murda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programı izleyenleri ve programın konseptini hedef alan ifadeler kullandı. Özellikle programdaki konuklara yönelik kullandığı sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Murda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Kaos show izliyorsunuz siz. Bana sanat veya ahlak veya zeka veya entelektüellik hakkında konuşmayın. Sizin eğlenceniz yarım akıllı insanları izleyip fenomen yapmak.'

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Kaos Show izleyicileri ve programın takipçileri tarafından da yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. Özellikle 'yarım akıllı insanlar' ifadesi, programın daimi konuklarına yönelik ağır bir gönderme olarak yorumlandı.

Murda'nın sözleri sosyal medyada hızla yayılırken gözler doğal olarak Hayrettin'e çevrildi.

Murda'nın sözleri sosyal medyada hızla yayılırken gözler doğal olarak Hayrettin'e çevrildi.

Ünlü içerik üreticisinin nasıl bir yanıt vereceği merak edilirken cevap da gecikmedi.

Hayrettin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Murda'nın sözlerine oldukça net ama aynı zamanda sakin bir dille karşılık verdi. Programda yer alan isimlerin zekaları ya da davranışları üzerinden değerlendirilmesine tepki gösteren Hayrettin, asıl önemli olanın insanların kalbi olduğunu vurguladı.

Hayrettin'in paylaşımı özellikle programın takipçileri tarafından büyük destek gördü. Çünkü Kaos Show'u seven birçok kişi de programdaki karakterlerin samimiyetleri nedeniyle sevildiğini savunuyordu.

Ünlü isim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili Murdacım, programımıza katılan birbirinden değerli konuklarımın akılları yarım olmadığı gibi, bir de 2 sezondur kendilerini insanlara sevdirecek çok güzel, yarım olmayan TAM kalpleri var. Seni de stüdyomuza bekler, kalplerini görebilmeni dilerim. Sevgiler...'

Hayrettin'in cevabında özellikle 'yarım olmayan tam kalpleri var' vurgusu dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu ifadeyi paylaşırken, tartışma kısa sürede Kaos Show'un konukları üzerinden yürüyen daha büyük bir tartışmaya dönüştü.

Bir kesim Murda'nın eleştirisinde haklı olduğunu savunurken, diğer kesim ise programdaki isimlerin küçümsenmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

Görünen o ki Kaos Show etrafında kopan tartışma bir süre daha sosyal medyanın gündeminde kalmaya devam edecek. Ancak şimdilik kesin olan bir şey var: Murda'nın 'yarım akıllı insanlar' çıkışı kadar, Hayrettin'in verdiği 'tam kalpler' cevabı da günün en çok konuşulan magazin başlıklarından biri olmayı başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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