Tesettürden Çıkan Fenomen Ecmel Kılıç ile Barıştığı Eski Eşinin Son Hali Dikkat Çekti!

Özellikle Instagram ve TikTok'ta ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen isim, ilk olarak tesettür modasına yönelik paylaşımlarıyla tanınmaya başladı. Günlük hayatından kesitler, kombin önerileri, aile yaşantısı ve samimi içerikleri sayesinde kısa sürede sadık bir takipçi kitlesi oluşturdu.

Birçok sosyal medya fenomeninin aksine takipçileriyle oldukça yakın bir ilişki kuran Ecmel Kılıç, özellikle muhafazakar kesimde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Paylaşımlarında sık sık ailesine, eşine ve evlilik hayatına da yer vermesi nedeniyle takipçileri onu yalnızca bir içerik üreticisi olarak değil, hayatının bir parçası gibi görmeye başladı.

Bu süreçte yanında en çok gördüğümüz isim ise eşi Ercan Kırlı'ydı. Uzun yıllar boyunca sosyal medya hesaplarında birlikte içerikler üreten çift, uyumları ve enerjileriyle sık sık beğeni topluyordu. Takipçileri tarafından örnek çiftlerden biri olarak gösterilen ikili, zamanla sosyal medyanın en çok konuşulan fenomen çiftlerinden biri haline geldi.

Ancak sosyal medyada her şey dışarıdan göründüğü kadar kusursuz ilerlemiyor. Ecmel Kılıç ve Ercan Kırlı'nın hikayesi de zamanla bambaşka bir noktaya evrildi ve takipçilerini şaşırtan gelişmeler peş peşe yaşandı.