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Tesettürden Çıkan Fenomen Ecmel Kılıç ile Barıştığı Eski Eşinin Son Hali Dikkat Çekti!

Tesettürden Çıkan Fenomen Ecmel Kılıç ile Barıştığı Eski Eşinin Son Hali Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.06.2026 - 13:55
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Tesettürlü fenomen olarak tanınan Ecmel Kılıç'ın yıllar önce boşandığı eşi Ercan Kırlı ile yeniden barıştığı ortaya çıkmıştı. Geçmişteki halleriyle son görüntüleri arasındaki büyük değişim sosyal medyada gündem olurken, Ecmel Kılıç da merak edilen sorulara açıklık getirdi. Ünlü fenomen, ayrılık süreçlerinde aldatma yaşanmadığını söylerken, kızları Ela'nın yeniden bir araya gelmelerinde önemli rol oynadığını anlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medyanın son yıllarda ortaya çıkardığı en dikkat çekici isimlerden biri hiç şüphesiz Ecmel Kılıç oldu.

Sosyal medyanın son yıllarda ortaya çıkardığı en dikkat çekici isimlerden biri hiç şüphesiz Ecmel Kılıç oldu.

Özellikle Instagram ve TikTok'ta ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen isim, ilk olarak tesettür modasına yönelik paylaşımlarıyla tanınmaya başladı. Günlük hayatından kesitler, kombin önerileri, aile yaşantısı ve samimi içerikleri sayesinde kısa sürede sadık bir takipçi kitlesi oluşturdu.

Birçok sosyal medya fenomeninin aksine takipçileriyle oldukça yakın bir ilişki kuran Ecmel Kılıç, özellikle muhafazakar kesimde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Paylaşımlarında sık sık ailesine, eşine ve evlilik hayatına da yer vermesi nedeniyle takipçileri onu yalnızca bir içerik üreticisi olarak değil, hayatının bir parçası gibi görmeye başladı.

Bu süreçte yanında en çok gördüğümüz isim ise eşi Ercan Kırlı'ydı. Uzun yıllar boyunca sosyal medya hesaplarında birlikte içerikler üreten çift, uyumları ve enerjileriyle sık sık beğeni topluyordu. Takipçileri tarafından örnek çiftlerden biri olarak gösterilen ikili, zamanla sosyal medyanın en çok konuşulan fenomen çiftlerinden biri haline geldi.

Ancak sosyal medyada her şey dışarıdan göründüğü kadar kusursuz ilerlemiyor. Ecmel Kılıç ve Ercan Kırlı'nın hikayesi de zamanla bambaşka bir noktaya evrildi ve takipçilerini şaşırtan gelişmeler peş peşe yaşandı.

Çiftin yollarını ayırma kararı alması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, özellikle Ecmel Kılıç'ın hayatında yaptığı değişiklikler uzun süre konuşuldu.

Çiftin yollarını ayırma kararı alması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, özellikle Ecmel Kılıç'ın hayatında yaptığı değişiklikler uzun süre konuşuldu.

Boşanma sürecinin ardından Ecmel Kılıç'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımları dikkat çekmeye başladı. Uzun yıllar boyunca tesettürlü olarak tanınan fenomen isim, zaman içerisinde tesettürden çıkma kararı aldı. Bu karar doğal olarak takipçileri arasında büyük tartışmalara neden oldu.

Üstelik bu süreç yalnızca iki kişinin ilişkisini ilgilendirmiyordu. Ecmel Kılıç ve Ercan Kırlı'nın Ela adında bir kızları da bulunuyor. Takipçileri uzun yıllar boyunca çiftin aile hayatını ve kızlarıyla geçirdikleri anları da yakından takip etmişti. Bu nedenle ayrılık haberinin ardından birçok kişi en çok Ela'yı düşünmüş, çiftin ebeveynlik ilişkisini nasıl sürdüreceğini merak etmişti. Boşanmalarına rağmen kızlarıyla ilgili konularda iletişimlerini koparmadıkları görülen ikili, zaman zaman Ela ile geçirdikleri anları da paylaşmaya devam etti.

Kimileri Ecmel Kılıç'ın kendi hayatına dair verdiği karara saygı duyulması gerektiğini savunurken, kimileri ise onu yıllardır farklı bir kimlikle tanıdıkları için şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Fenomen isim ise süreç boyunca zaman zaman yaptığı açıklamalarla hayatındaki değişimin tamamen kendi tercihi olduğunu vurguladı.

Tesettürden çıkmasının ardından tarzında da ciddi bir dönüşüm yaşandı. Kombinlerinden saç stiline, makyajından sosyal medya diline kadar birçok konuda farklı bir profil çizmeye başlayan Ecmel Kılıç'ın yeni görüntüsü uzun süre gündemde kaldı.

Tam da herkes bu yeni hayat düzenine alışmaya başlamışken geçtiğimiz günlerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir ayrı hayatlar yaşayan Ecmel Kılıç ve Ercan Kırlı'nın yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan kareler ve çiftin yeniden birlikte görünmeye başlaması takipçilerini şaşırttı. Bir dönem tamamen kapandığı düşünülen hikayenin yeniden başlaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özellikle çifti uzun yıllardır takip eden kullanıcılar için bu gelişme oldukça sürpriz oldu. Çünkü birçok kişi boşanma sürecinin ardından yeniden bir araya gelmelerini beklemiyordu.

Barışma haberi kadar konuşulan bir başka konu ise çiftin yıllar içindeki değişimi oldu.

Barışma haberi kadar konuşulan bir başka konu ise çiftin yıllar içindeki değişimi oldu.

Sosyal medyada paylaşılan son karelere bakıldığında, birkaç yıl önce gördüğümüz Ecmel Kılıç ve Ercan Kırlı ile bugün karşımızdaki çift arasında oldukça büyük bir fark olduğu dikkat çekiyor.

Bir tarafta siyah tesettürüyle tanıdığımız, daha sade ve muhafazakar bir stil benimseyen Ecmel Kılıç vardı. Bugün ise uzun saçları, modern kombinleri, iddialı aksesuarları ve bambaşka bir tarzıyla karşımıza çıkan bir isim görüyoruz.

Ancak dikkat çeken değişim yalnızca Ecmel Kılıç'la sınırlı değil.

Ercan Kırlı'nın da yıllar içerisinde ciddi bir imaj değişimi yaşadığı görülüyor. Eski fotoğraflarda daha klasik ve sade bir görünüm sergileyen Kırlı'nın, bugün daha modern giyim tercihleri, saç stili ve genel görünümüyle bambaşka bir profil çizdiği dikkat çekiyor.

Özellikle sosyal medyada yan yana paylaşılan eski ve yeni fotoğraflar kullanıcıların ilgisini çekti. Birçok kişi iki kare arasındaki fark karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Hatta bazı kullanıcılar, ilk dönem fotoğraflarıyla son görüntüleri yan yana koyulduğunda aynı kişiler olduklarını anlamanın bile zorlaştığını yorumladı.

Son paylaşımlarında Ecmel Kılıç'ın ters şapkası, uzun açık saçları ve modern tarzı dikkat çekerken, Ercan Kırlı'nın da güneş gözlükleri ve daha iddialı stili gözlerden kaçmadı. Bir zamanlar sosyal medyada bambaşka bir görüntüyle tanınan çiftin bugün geldikleri nokta, takipçiler tarafından uzun uzun konuşulmaya devam ediyor.

Yani Ecmel Kılıç ve Ercan Kırlı yalnızca ilişkilerine ikinci bir şans vermeleriyle değil, yıllar içerisindeki büyük dönüşümleriyle de sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Çiftin yeniden bir araya gelmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Ecmel Kılıç da merak edilen sorulara sessiz kalmadı.

Çiftin yeniden bir araya gelmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Ecmel Kılıç da merak edilen sorulara sessiz kalmadı.

Takipçilerinden gelen yorumların ardından uzun bir açıklama yapan fenomen isim, ayrılıklarının sanıldığı gibi tek bir nedene dayanmadığını söyledi.

Evlendiğinde yalnızca 22 yaşında olduğunu ve farklı bir şehirde yeni bir hayata başladığını anlatan Ecmel Kılıç, evliliklerinin güzel dönemleri olduğu kadar zorlandıkları süreçlerin de bulunduğunu belirtti. Zamanla evliliğin sorumluluklarını taşıyamadıklarını ve birbirlerini yıpratmaya başladıklarını ifade eden Kılıç, ayrılık sürecinde herhangi bir aldatma, ihanet ya da geri dönüşü imkansız bir olay yaşanmadığının da altını çizdi.

Yaklaşık dört yıl süren ayrılık döneminde en büyük önceliğinin kızları Ela olduğunu söyleyen Ecmel Kılıç, bu süreci olabildiğince bilinçli yönetmeye çalıştıklarını anlattı. Fenomen isim, Ela'nın etkilenmemesi için her zaman dikkatli davrandıklarını ve ebeveynlik görevlerini sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Asıl dikkat çeken detay ise yeniden barışma hikayelerinde saklıydı. Ecmel Kılıç'ın anlattığına göre çift, kızları Ela'nın okul süreciyle ilgili kararlar almak için yeniden daha sık görüşmeye başladı. Bu görüşmeler sırasında geçen yıllar içinde ne kadar değiştiklerini ve olgunlaştıklarını fark eden ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar verdi.

Kılıç ayrıca sosyal medyada yazıldığı gibi altı aylık kısa bir ayrılık yaşamadıklarını, dört yıl evli kaldıktan sonra dört yıl boyunca ayrı yaşadıklarını özellikle vurguladı. Şimdilik acele kararlar almak istemediklerini söyleyen fenomen isim, düğün ya da ikinci çocuk gibi sorulara ise gülerek yaklaştıklarını belirtti. Ecmel Kılıç, bu kez ilişkilerini daha sakin, daha emin ve daha sağlam adımlarla ilerletmek istediklerini ifade ederek takipçilerinden de biraz zaman istedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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