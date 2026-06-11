Tesettürden Çıkan Fenomen Ecmel Kılıç ile Barıştığı Eski Eşinin Son Hali Dikkat Çekti!
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Tesettürlü fenomen olarak tanınan Ecmel Kılıç'ın yıllar önce boşandığı eşi Ercan Kırlı ile yeniden barıştığı ortaya çıkmıştı. Geçmişteki halleriyle son görüntüleri arasındaki büyük değişim sosyal medyada gündem olurken, Ecmel Kılıç da merak edilen sorulara açıklık getirdi. Ünlü fenomen, ayrılık süreçlerinde aldatma yaşanmadığını söylerken, kızları Ela'nın yeniden bir araya gelmelerinde önemli rol oynadığını anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyanın son yıllarda ortaya çıkardığı en dikkat çekici isimlerden biri hiç şüphesiz Ecmel Kılıç oldu.
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Çiftin yollarını ayırma kararı alması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, özellikle Ecmel Kılıç'ın hayatında yaptığı değişiklikler uzun süre konuşuldu.
Barışma haberi kadar konuşulan bir başka konu ise çiftin yıllar içindeki değişimi oldu.
Çiftin yeniden bir araya gelmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Ecmel Kılıç da merak edilen sorulara sessiz kalmadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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